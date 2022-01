Megaport anuncia parceria com TD SYNNEX como principal parceira fornecedora de rede como serviço

BRISBANE, Austrália e CLEARWATER, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), importante fornecedora de rede como serviço (Network as a Service, NaaS), anuncia hoje uma parceria com a TD SYNNEX, distribuidora global de TI e agregadora de soluções, para disponibilizar a plataforma de rede definida por software (Software Defined Network, SDN) global e privada da Megaport para clientes TD SYNNEX.

“Trazer a plataforma de rede como serviço líder da Megaport para o portfólio da TD SYNNEX torna mais fácil para os clientes modernizar sua conectividade de rede e se conectar rapidamente aos principais provedores de serviços de nuvem”, disse Rodney Foreman, diretor de receita da Megaport. “A escala e alcance globais da TD SYNNEX, combinados com sua experiência em soluções de TI, a torna uma parceira ideal para expandir nossos relacionamentos de canal”.

“A TD SYNNEX está comprometida a fornecer soluções de TI para nossos clientes que liberam seu crescimento”, afirmou Cheryl Neal, vice-presidente de aquisições de novos fornecedores da TD SYNNEX. “O acréscimo das ofertas de rede como serviço da Megaport ao nosso amplo portfólio de soluções de TI permite que nossos clientes façam coisas maravilhosas com a tecnologia e ajudará a acelerar suas iniciativas de transformação digital”.

Os benefícios dessa parceria para os clientes da TD SYNNEX incluem:

desempenho de rede aprimorado com jitter e latência reduzidos;

custos de saída de nuvem reduzidos para rampas de acesso à nuvem em comparação com as taxas de Internet;

provisionamento de rede ‘apontar e clicar’ para dar suporte à interconexão entre filiais, data centers, provedores de nuvem e serviços de TI sem quaisquer requisitos de hardware;

provisionamento em tempo real de infraestrutura de rede virtual e interconexões;

nuvem híbrida privada e conexões de múltiplas nuvens seguras para mais de 360 ​​provedores de serviços, mais de 700 data centers habilitados e mais de 230 pontos de interconexão em nuvem.

A Megaport aprimora o portfólio de serviços de rede da TD SYNNEX permitindo que clientes implementem uma rede global e com alta disponibilidade em minutos, não meses. A plataforma NaaS da Megaport oferece conectividade privada, escalonável e sob demanda para os principais provedores de serviços de nuvem do mundo, como AWS, Microsoft Azure e Google Cloud. As soluções da empresa permitem uma rede ágil, flexível e de alto desempenho por uma fração do custo dos métodos tradicionais.

Sobre a Megaport

A Megaport é uma fornecedora líder de soluções de rede como serviço (NaaS). A rede definida por software (Software Defined Network, SDN) global da empresa ajuda as empresas a conectar rapidamente sua rede a serviços por meio de um portal fácil de usar ou de nossa API aberta. A Megaport oferece recursos de rede ágeis que reduzem os custos operacionais e aumentam a velocidade de lançamento no mercado em comparação com as soluções de rede tradicionais. A Megaport tem parceria com os principais provedores de serviços de nuvem do mundo, incluindo AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, bem como com as maiores operadoras de centros de dados, integradores de sistemas e provedores de serviços gerenciados do mundo. A Megaport é uma empresa com certificação ISO/IEC 27001.

Sobre a TD SYNNEX

A TD SYNNEX (NYSE: SNX) é uma distribuidora global líder e agregadora de soluções para o ecossistema de TI. Somos uma parceira inovadora ajudando mais de 150 mil clientes em mais de 100 países a maximizar o valor dos investimentos em tecnologia, demonstrar resultados comerciais e desbloquear oportunidades de crescimento. Sediados em Clearwater, Flórida, e em Fremont, Califórnia, os 22 mil colaboradores da TD SYNNEX se dedicam a unir produtos, serviços e soluções de TI atraentes de mais de 1.500 fornecedores de tecnologia de ponta. Nosso portfólio de borda a nuvem é ancorado em alguns dos segmentos de tecnologia com maior crescimento, incluindo nuvem, segurança cibernética, big data/análise, IoT, mobilidade e tudo como serviço. A TD SYNNEX está comprometida em atender clientes e comunidades, e acreditamos que podemos causar um impacto positivo em nossa gente e nosso planeta, agindo intencionalmente como uma cidadã corporativa respeitada. Buscamos ser uma empregadora que adota a diversidade e a inclusão escolhida pelos talentos em todo o ecossistema de TI. Para saber mais, acesse www.TDSYNNEX.com e siga-nos no Twitter, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram.

© 2022 TD SYNNEX Corporation. TD SYNNEX, a logomarca TD SYNNEX e todos os outros nomes de empresas, produtos e serviços TD SYNNEX são marcas registradas da TD SYNNEX Corporation. Outros nomes e marcas registradas pertencem aos seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.