Megaport annonce un partenariat avec TD SYNNEX en tant que principal partenaire fournisseur de réseau en tant que service (NaaS)

BRISBANE, Australie et CLEARWATER, Floride--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX : MP1) (« Megaport »), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de réseau en tant que service (Network as a Service, NaaS), a annoncé aujourd’hui un partenariat avec TD SYNNEX, un distributeur mondial et un agrégateur de solutions pour l’écosystème des technologies de l’information, afin de rendre la plateforme Software Defined Network (SDN) mondiale et privée de Megaport disponible pour les clients TD SYNNEX.

« Le fait d’apporter la plateforme de réseau en tant que service de premier plan de Megaport au portefeuille TD SYNNEX permet aux clients de moderniser facilement la connectivité de leur réseau, et de se connecter rapidement aux principaux fournisseurs de services cloud », a déclaré Rodney Foreman, directeur des recettes chez Megaport. « L’envergure et la portée mondiale de TD SYNNEX, combinées à leur expertise dans le domaine des solutions TI, en font le partenaire idéal pour développer et renforcer nos relations multi-canal. »

« TD SYNNEX s’engage à fournir à ses clients des solutions TI qui débloquent leur croissance », a confié pour sa part Cheryl Neal, vice-présidente de l’acquisition de nouveaux fournisseurs chez TD SYNNEX. « L’ajout des offres de Network as a Service de Megaport à notre vaste portefeuille de solutions TI va permettre à nos clients de réaliser de grandes choses avec la technologie et d’accélérer leurs initiatives de transformation numérique. »

Les avantages de ce partenariat pour les clients de TD SYNNEX comprennent :

Une amélioration de la performance du réseau grâce à une réduction de la gigue et de la latence.

Une réduction des coûts de sortie du cloud vers les rampes d’accès au cloud par rapport aux tarifs Internet.

Une configuration de réseau par pointer-cliquer prenant en charge l’interconnexion entre les succursales, les centres de données, les fournisseurs de cloud et les services TI, sans aucune exigence matérielle.

Un approvisionnement en temps réel de l’infrastructure réseau virtuelle et des interconnexions.

Un cloud hybride privé et sécurisé et des connexions multicloud à plus de 360 fournisseurs de services, plus de 700 centres de données actifs, et plus de 230 points d’interconnexion cloud.

Megaport enrichit le portefeuille de services de mise en réseau de TD SYNNEX en permettant aux clients de déployer un réseau mondial à haute disponibilité en quelques minutes au lieu de plusieurs mois. La plateforme NaaS de Megaport offre une connectivité privée, évolutive et à la demande aux principaux fournisseurs mondiaux de services cloud, tels qu’AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. Les solutions de la société permettent une mise en réseau agile, flexible et à haute performance, à un coût bien moindre que celui des méthodes traditionnelles.

À propos de Megaport

Megaport est l’un des principaux fournisseurs de solutions de réseau en tant que service (Network as a Service, NaaS). Le réseau défini par logiciel (Software Defined Network, SDN) mondial de la société aide les entreprises à connecter rapidement leur réseau aux services via un portail convivial ou notre API ouverte. Megaport offre des capacités de réseau agiles qui réduisent les frais d’exploitation et accélèrent la mise sur le marché par rapport aux solutions de réseau traditionnelles. Megaport est partenaire des fournisseurs de service cloud parmi les plus importants au monde, notamment AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. Megaport s’est également associé aux plus importants opérateurs de centres de données, intégrateurs de systèmes et fournisseurs de services gérés au monde. Megaport est une société certifiée ISO/IEC 27001.

À propos de TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE : SNX) est un distributeur et un agrégateur de solutions de premier plan pour l’écosystème des technologies de l’information. Nous sommes un partenaire novateur qui aide plus de 150 000 clients dans plus de 100 pays à maximiser la valeur de leurs investissements dans les technologies, à démontrer leurs résultats commerciaux et à dégager des occasions de croissance. Les 22 000 employés de TD SYNNEX, dont les sièges sociaux sont basés à Clearwater, en Floride, et à Fremont, en Californie, sont déterminés à rassembler des produits, des services et des solutions TI de valeur auprès de plus de 1 500 fournisseurs de technologies de premier ordre. Notre offre de solutions allant de l’edge au cloud est soutenue par certains des segments technologiques à la plus forte croissance, y compris le cloud, la cybersécurité, les mégadonnées/l’analytique, l’Internet des objets (IdO), la mobilité et le tout en tant que service. Chez TD SYNNEX nous nous engageons à servir nos clients et nos communautés, et nous sommes convaincus que nous pouvons avoir une incidence positive sur les gens et la planète en agissant délibérément en tant qu’entreprise socialement responsable et respectée. Nous aspirons à être un employeur diversifié et inclusif de choix pour les talents dans l’écosystème des TI. Pour plus d’informations, visitez www.TDSYNNEX.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram.

© 2022 TD SYNNEX Corporation. TD SYNNEX, le logo de TD SYNNEX et tous les autres noms de société, de produits et services et de slogans de TD SYNNEX sont des marques commerciales de TD SYNNEX Corporation. Les autres dénominations et marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.