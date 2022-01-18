Megaport宣布進軍墨西哥，為KIO Networks帶來網路即服務(NaaS)以及對領先雲端服務的直接存取

澳洲布里斯班--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的網路即服務(NaaS)供應商Megaport Limited (ASX: MP1) (Megaport)今天宣布，公司計畫透過與墨西哥首屈一指的資料中心供應商KIO Networks合作，將服務範圍擴大至墨西哥。Microsoft Azure和Google Cloud的雲端連接服務預計將於2022年3月上線，在獲得核准的情況下，屆時將透過KIO Networks位於墨西哥城和克雷塔羅的資料中心入口向當地企業提供。

KIO Networks的墨西哥客戶將能夠存取Megaport領先的生態系統，該生態系統由全球700多個已啟用的資料中心和360多家服務提供者組成，包括來自AWS、Google Cloud、Microsoft Azure、IBM Cloud和Oracle Cloud等全球領先雲端服務的230多個雲端入口。墨西哥的企業可以順暢直接連接全球各地的雲端和IT服務，而無需管理複雜的網路基礎架構。

根據IDC的資料，墨西哥是拉丁美洲第二大雲端採用市場。《IDC 2021年拉丁美洲IT投資趨勢》報告顯示，該地區39%的組織計畫投資雲端服務。在墨西哥，微軟、AWS 和Oracle Cloud在過去一年裡均宣布推出新的雲端區域計畫。據451 Research於2021年8月發表的報告，墨西哥也是拉丁美洲第二大資料中心市場，2025年之前，該國多租戶資料中心市場的年複合成長率預計將達到22%。

KIO Networks在墨西哥、瓜地馬拉、巴拿馬、多明尼加共和國和西班牙擁有40個先進的資料中心，另外在墨西哥建有11個邊緣設施。該公司的裝機營運容量超過20千瓩。

隨著越來越多的墨西哥當地企業採用混合雲和多雲架構，並尋求各種服務提供者和更多使用直接雲連接，Megaport與KIO Networks的合作將為他們帶來巨大價值。全球性IT企業也將能夠透過Megaport入駐KIO Networks位於墨西哥的資料中心，隨選連接公有雲和其他服務。透過Megaport的私有軟體定義網路，企業可以在服務區域、雲端區域和資料中心之間近乎即時地布建IT主幹容量，這也將加速全球混合雲和多雲功能的成長，並支援任務關鍵型應用程式的資料量增長和當地語系化。

KIO Networks董事總經理Santiago Suinaga表示：「KIO Networks很高興能為客戶提供Megaport領先的全球網路即服務平臺。Megaport的平臺讓我們能夠以一種快速簡便的方式，將客戶的業務連接到我們位於墨西哥資料中心內的混合雲和多雲環境中的雲端服務。我們相信，此次合作將為我們的客戶提供所需的敏捷性、靈活性和擴充性，幫助其數位化轉型計畫獲得成功。」

Megaport執行長Vincent English表示：「事實證明，墨西哥已是拉丁美洲領先的雲端市場之一，並且在過去幾年中一直保持高速成長。Megaport非常高興能與KIO Networks合作，在墨西哥推出我們的服務，這將為我們現有的客戶提供與Megaport共同成長的機會，並為Megaport服務墨西哥企業創造新的機會。我們期待與KIO Networks以及我們的雲端合作夥伴共同努力，滿足墨西哥國內對雲端服務不斷成長的需求。」

關於KIO Networks

KIO Networks是拉丁美洲極具創新力的資訊技術公司之一，可提供廣泛的任務關鍵型資訊技術基礎架構服務組合。公司目前營運著40個先進的資料中心，在該地區提供領先的安全性、可用性和網點密度，業務遍及墨西哥、巴拿馬、瓜地馬拉、多明尼加共和國和西班牙。如需瞭解更多資訊，請造訪www.kionetworks.com

關於Megaport

Megaport是一家網路即服務(NaaS)解決方案的領導廠商。該公司的全球軟體定義網路(SDN)能幫助企業透過易於使用的入口網站或開放式API快速將他們的網路連接至服務。與傳統的網路解決方案相比，Megaport可以提供靈活的網路功能，降低營運成本，加快進入市場的速度。Megaport與全球頂級雲端服務提供者合作，其中包括AWS、Microsoft Azure、Google Cloud，以及全球首屈一指的資料中心營運商、系統整合商和代管服務提供者。Megaport已獲得ISO/IEC 27001認證。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。