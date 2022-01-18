Megaport宣布进军墨西哥，为KIO Networks带来网络即服务(NaaS)以及对领先云服务的直接访问

澳大利亚布里斯班--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的网络即服务(NaaS)提供商Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport")今天宣布，公司计划通过与墨西哥首屈一指的数据中心提供商KIO Networks合作，将服务范围扩大至墨西哥。Microsoft Azure和Google Cloud的云连接服务预计将于2022年3月上线，在获得批准的情况下，届时将通过KIO Networks位于墨西哥城和克雷塔罗的数据中心入口向当地企业提供。

KIO Networks的墨西哥客户将能够访问Megaport领先的生态系统，该生态系统由全球700多个已启用的数据中心和360多家服务提供商组成，包括来自AWS、Google Cloud、Microsoft Azure、IBM Cloud和Oracle Cloud等全球领先云服务的230多个云入口。墨西哥的企业可以无缝直连全球各地的云和IT服务，而无需管理复杂的网络基础设施。

根据IDC的数据，墨西哥是拉丁美洲第二大云采用市场。《IDC 2021年拉丁美洲IT投资趋势》报告显示，该地区39%的组织计划投资云服务。在墨西哥，微软、AWS 和Oracle Cloud在过去一年里均宣布推出新的云区域计划。据451 Research于2021年8月发布的报告，墨西哥也是拉丁美洲第二大数据中心市场，2025年之前，该国多租户数据中心市场的复合年增长率预计将达到22%。

KIO Networks在墨西哥、危地马拉、巴拿马、多米尼加共和国和西班牙拥有40个先进的数据中心，另外在墨西哥建有11个边缘设施。该公司的装机运营容量超过20兆瓦。

随着越来越多的墨西哥当地企业采用混合云和多云架构，并寻求各种服务提供商和更多使用直接云连接，Megaport与KIO Networks的合作将为他们带来巨大价值。全球性IT企业也将能够通过Megaport入驻KIO Networks位于墨西哥的数据中心，按需连接公共云和其他服务。通过Megaport的私有软件定义网络，企业可以在服务区域、云区域和数据中心之间近乎实时地配置IT主干容量，这也将加速全球混合云和多云功能的增长，并支持任务关键型应用的数据量增长和本地化。

KIO Networks董事总经理Santiago Suinaga表示：“KIO Networks很高兴能为客户提供Megaport领先的全球网络即服务平台。Megaport的平台让我们能够以一种快速简便的方式，将客户的业务连接到我们位于墨西哥数据中心内的混合云和多云环境中的云服务。我们相信，此次合作将为我们的客户提供所需的敏捷性、灵活性和可扩展性，助力其数字化转型计划获得成功。”

Megaport首席执行官Vincent English表示：“事实证明，墨西哥已是拉丁美洲领先的云市场之一，并且在过去几年中一直保持高速增长。Megaport非常高兴能与KIO Networks合作，在墨西哥推出我们的服务，这将为我们现有的客户提供与Megaport共同成长的机会，并为Megaport服务墨西哥企业创造新的机会。我们期待与KIO Networks以及我们的云合作伙伴共同努力，满足墨西哥国内对基于云的服务不断增长的需求。”

关于KIO Networks

KIO Networks是拉丁美洲极具创新力的信息技术公司之一，可提供广泛的任务关键型信息技术基础设施服务组合。公司目前运营着40个先进的数据中心，在该地区提供领先的安全性、可用性和网点密度，业务遍及墨西哥、巴拿马、危地马拉、多米尼加共和国和西班牙。如需了解更多信息，请访问www.kionetworks.com

关于Megaport

Megaport是一家网络即服务(NaaS)解决方案的领先供应商。该公司的全球软件定义网络(SDN)能帮助企业通过易于使用的门户或开放式API快速将他们的网络连接至服务。与传统的网络解决方案相比，Megaport可以提供灵活的网络功能，降低运营成本，加快进入市场的速度。Megaport与全球顶级云服务提供商合作，其中包括AWS、Microsoft Azure、Google Cloud，以及全球首屈一指的数据中心运营商、系统集成商和托管服务提供商。Megaport已获得ISO/IEC 27001认证。

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