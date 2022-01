Megaport annonce son expansion au Mexique, apportant à KIO Networks le réseau en tant que service (Network as a Service, NaaS) et un accès direct aux principaux services cloud

BRISBANE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX : MP1) (« Megaport »), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de réseau en tant que service (Network as a Service, NaaS), a annoncé aujourd’hui son intention d’étendre ses services au Mexique via un partenariat avec KIO Networks, le plus grand fournisseur de centres de données du pays. Les services de connectivité cloud vers Microsoft Azure et Google Cloud devraient être disponibles en mars 2022 pour les entreprises locales via des rampes d’accès depuis les centres de données de KIO Networks à Mexico et Querétaro, sous réserve d’approbations.

Les clients de KIO Networks au Mexique pourront accéder à l’écosystème de premier plan de Megaport, composé de plus de 700 centres de données habilités à travers le monde et plus de 360 fournisseurs de services, avec plus de 230 rampes d’accès aux principaux clouds au monde, comme AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud et Oracle Cloud. Les entreprises mexicaines peuvent se connecter de manière transparente et directe aux services cloud et informatiques à l’échelle mondiale sans avoir à gérer une infrastructure réseau complexe.

Selon IDC, le Mexique est le deuxième plus grand marché d’Amérique latine en termes d’adoption du cloud. Le rapport « IDC Latin America IT Investment Trends 2021 » souligne que 39 % des organisations de la région prévoient d’investir dans le cloud. Au Mexique, Microsoft, AWS et Oracle Cloud ont tous annoncé au cours de l’année écoulée des plans pour établir de nouvelles régions cloud. Le pays est également le deuxième plus grand marché d’Amérique latine en termes de centres de données, et l’on prévoit que le TCAC du marché des centres de données multilocataires devrait atteindre 22 % d’ici 2025, selon un rapport publié en août 2021 par 451 Research.

KIO Networks possède 40 centres de données de pointe au Mexique, au Guatemala, au Panama, en République dominicaine et en Espagne, ainsi qu’onze installations périphériques au Mexique. La société compte plus de 20 mégawatts de capacité opérationnelle installée.

Le partenariat de Megaport avec KIO Networks va apporter une forte valeur aux entreprises locales mexicaines qui recherchent un large éventail de fournisseurs de services et un meilleur accès à la connectivité cloud directe, à l’heure où ces entreprises adoptent de plus en plus des architectures de clouds hybrides et multicloud. Les entreprises ayant une empreinte informatique mondiale pourront également profiter de la présence de Megaport dans les centres de données de KIO Networks au Mexique pour se connecter aux clouds publics et à d’autres services à la demande. L’aptitude à fournir une capacité de dorsale informatique entre les régions de service, les régions de cloud et les centres de données en temps quasi-réel via le réseau défini par logiciel privé de Megaport, accélère la croissance des capacités de clouds hybrides et de multicloud à l’échelle mondiale et permet de prendre en charge la croissance des données et la localisation des applications critiques.

« KIO Networks est ravie d’offrir à ses clients la plus grande plateforme mondiale de réseau en tant que service de Megaport comme moyen rapide et facile de connecter leurs entreprises aux services cloud pour la mise en place d’environnements clouds hybrides et multicloud au sein de nos centres de données au Mexique », a déclaré Santiago Suinaga, directeur général de KIO Networks. « Nous sommes convaincus que ce partenariat va offrir à nos clients l’agilité, la flexibilité et l’évolutivité dont ils ont besoin pour la réussite de leurs initiatives de transformation numérique. »

« Le Mexique est devenu l’un des principaux marchés du cloud en Amérique latine et a connu une croissance rapide au cours des dernières années », a confié pour sa part Vincent English, PDG de Megaport. « Megaport est très heureuse de s’associer à KIO Networks pour lancer ses services au Mexique, ce qui offrira à nos clients existants l’opportunité de se développer avec Megaport et créera de nouvelles opportunités pour Megaport de desservir les entreprises au Mexique. Nous sommes impatients de travailler avec KIO Networks et nos partenaires cloud pour répondre à la demande croissante de services cloud au Mexique. »

À propos de KIO Networks

KIO Networks est l’une des sociétés des technologies de l’information les plus innovantes d’Amérique latine, offrant un vaste portefeuille de services d’infrastructure critiques liés aux technologies de l’information. La société exploite 40 centres de données de pointe offrant la sécurité, la disponibilité et la densité les plus élevées dans la région, et est présente au Mexique, au Panama, au Guatemala, en République dominicaine et en Espagne. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.kionetworks.com

À propos de Megaport

Megaport est l’un des principaux fournisseurs de solutions de réseau en tant que service (Network as a Service, NaaS). Le réseau défini par logiciel (Software Defined Network, SDN) mondial de la société aide les entreprises à connecter rapidement leur réseau aux services via un portail convivial ou notre API ouverte. Megaport offre des capacités de réseau agiles qui réduisent les frais d’exploitation et accélèrent la mise sur le marché par rapport aux solutions de réseau traditionnelles. Megaport est partenaire des fournisseurs de service cloud parmi les plus importants au monde, notamment AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. Megaport s’est également associé aux plus importants opérateurs de centres de données, intégrateurs de systèmes et fournisseurs de services gérés au monde. Megaport est une société certifiée ISO/IEC 27001.

