WEBTOON und HYBE führen 7FATES: CHAKHO in Zusammenarbeit mit BTS ein

LOS ANGELES und SEOUL, Südkorea--(BUSINESS WIRE)--WEBTOON, die weltweit größte Plattform für digitale Comics, und HYBE gaben heute bekannt, dass die mit Spannung erwartete Originalgeschichte 7FATES: CHAKHO jetzt in zehn Sprachen weltweit verfügbar ist. Die erste Folge des Webcomics, der in Zusammenarbeit mit den aktuellen Popikonen von BTS entstand, ist jetzt auf WEBTOON verfügbar. Neue Folgen werden wöchentlich zur Verfügung gestellt.

Um das globale Webcomic-Debüt angemessen zu begehen, hat WEBTOON eine Reihe digitaler Plakatwände installiert, auf denen BTS-Mitglieder und ausgewählte Szenen aus 7FATES: CHAKHO zu sehen sind. Die digitalen Plakatwände werden in ausgewählten urbanen Zentren weltweit geschaltet, darunter am Times Square in New York, in Seoul, Bangkok und Taipei. Diese digitalen Plakatwände folgen auf den unglaublichen Erfolg des BTS-Social-Media-Teaser-Videos, das mehr als 50 Millionen Views erzielte.

7FATES: CHAKHO ist eine dynamische Geschichte von sieben jungen Männern, die durch das Schicksal miteinander verbunden sind. Nachdem sie gemeinsam aufgewachsen sind und eine Reihe von schwierigen Prüfungen bestanden haben, müssen sie zu einer vereinigten Gruppe von sieben werden, um ihr Schicksal freizusetzen. 7FATES: CHAKHO ist eine Großstadt-Fantasy-Story und spielt in der nahen Zukunft, spielt in der nahen Zukunft und wurde inspiriert von den „Chakhogapsa“-Tigerjägern aus der Zeit der koreanischen Joseon-Dynastie. Dabei handelt es sich um die Neuinterpretation traditioneller koreanischer Tigergeschichten und eine mythologische Welt voller wilder Bestien.

WEBTOON und HYBE werden auch die Original-Webcomics DARK MOON: THE BLOOD ALTAR und THE STAR SEEKERS veröffentlichen, die in Zusammenarbeit mit den HYB-Künstlern ENHYPEN bzw. TOMORROW X TOGETHER geschaffen wurden. Jedes Webcomic wird weltweit auf WEBTOON veröffentlicht werden.

Die Zusammenarbeit zwischen WEBTOON und HYBE ist Teil der zuvor angekündigten Super Casting-Kampagne, einer Gruppe von globalen Partnerschaften, die einige der weltweit aufregendsten Unterhaltungsunternehmen zu WEBTOON bringen. Super Casting ermöglicht wichtigen Unterhaltungsmarken, zusammen mit WEBTOON tolle IP- und Entertainment-Franchises auf neuen Plattformen einzuführen und zu neuen Fans und in neuen Formaten wie beispielsweise Webromane und Webcomics zu bringen. Durch die Zusammenarbeit mit HYBE baut WEBTOON seine weltweite Führungsrolle als Unternehmen, das online den Aufbau und die Förderung von globalen Fangemeinschaften maßgeblich vorantreibt, weiter aus.

Über WEBTOON

WEBTOON® ist die weltweit führende digitale Plattform für visuelles Storytelling. Als erste moderne digitale Publishing- und Self-Publishing-Plattform für digitale Comics hat WEBTOON die Art und Weise, wie visuelle Geschichten entstehen und konsumiert werden, revolutioniert und ermöglicht es jedem, selbst zum Autor zu werden.

WEBTOON hat sich inzwischen zu einem kulturellen und globalen Phänomen entwickelt und leistet Pionierarbeit bei der Verbreitung und dem Konsum von webbasierten Comics. Den weltweit über 72 Millionen monatlich aktiven Nutzer bietet WEBTOON einen breiten und vielfältigen Katalog von Inhalten aus der ganzen Welt - darunter Romantik, Thriller, Fantasy, Comedy und mehr. WEBTOON ist die Nummer 1 bei den 16- bis 24-Jährigen in Korea und liegt auch in den anderen Ländern in der gleichen Gruppe an der Spitze.

Seit 2014 bietet WEBTOON tausende von Serien im Eigenverlag mit täglich aktualisierten Episoden auch auf Englisch an. Durch Partnerschaften mit Legendary, POW!, Top Cow/Image und anderen bringt WEBTOON visuelles Storytelling auf die nächste Stufe. WEBTOON-Autoren wurden für mehrere Eisner Awards nominiert und haben eine Vielzahl von Ringo Awards gewonnen. Seit 2021 ist auch ein schnell-wachsender Katalog in deutscher Sprache verfügbar. Die WEBTOON-App ist für Android- und iOS-Geräte kostenlos verfügbar.

Über HYBE

HYBE, zuvor bekannt als Big Hit Entertainment, ist ein Unternehmen, das Dienste in den drei Bereichen Unterhaltung, Lifestyle und Plattform bietet. In der Musikindustrie hat es sich HYBE unter dem Motto „We believe in music“ zur Mission gemacht, der Musikindustrie neue, innovative Anreize zu geben. Das Unternehmen ist seit Oktober 2020 am KOSPI-Markt der Koreanischen Börse (KRX) notiert. HYBE hat seine Unternehmungen im Bereich Entertainment-Lifestyle auf drei Bereichen aufgebaut: Der Label-Bereich bringt kreative Köpfe rund um die Musik und Künstler wie BTS, TOMORROW X TOGETHER, SEVENTEEN, ENHYPEN und ZICO zusammen. Der Bereich Solution betreibt spezialisierte Geschäftsbereiche für Videoinhalte, IP, Lernen und Spiele. Der Bereich Plattform verbindet und erweitert alle Inhalte und Dienste von HYBE. Auf der Grundlage organischer Abläufe und Synergien in den einzelnen Bereichen möchte HYBE erstklassige Inhalte schaffen, den Fans einzigartige Erlebnisse bieten und einen Unterschied für alle machen, die sich für einen musikbasierten Unterhaltungsstil begeistern.

