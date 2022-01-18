Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽優勝者因在時尚業推動社會創新和包容性而獲得嘉獎

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--PVH Corp. [NYSE: PVH]旗下公司Tommy Hilfiger欣然宣布，Lalaland和UZURI K&Y榮獲第三屆Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽(Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge)優勝者。該挑戰賽是一個專門設置的國際性專案，旨在發現和支持能幫助打造更具包容性時尚格局的理念。該專案的線上決賽於1月12日至13日舉行，六名決賽選手向權威專家評審團介紹了其理念。優勝者將共享20萬歐元的獎金，並獲得為期一年的導師指導獎勵，導師均為來自Tommy Hilfiger和歐洲工商管理學院(INSEAD)的內部專家。INSEAD是全球規模領先的頂級研究生商學院之一。優勝者還將加入INSEAD的一個專案，該專案旨在透過整合人、文化和理念來培養創新領導者。

來自22個國家的超過430家新創企業和成長型企業於2021年1月圍繞該挑戰賽提交了各自理念，以回應Tommy Hilfiger宣導的「杜絕浪費，海納百川」(Waste Nothing and Welcome All)永續發展願景。今年的專案尤其大力宣傳和支持致力於推動所在社區發展的黑人、原住民和有色人種(BIPOC)企業家，以打造時尚業更具包容性的未來。TOMMY HILFIGER品牌粉絲將首次有機會參與挑戰賽的初期階段賽事，即透過線上投票的方式，來幫助從報名參賽者中篩選出決賽選手。他們還受邀與Tommy Hilfiger的合作夥伴們一道，在決賽期間從入圍者中選出他們最喜愛的選手，並向其頒發1.5萬歐元的獎金。

Tommy Hilfiger表示：「本屆賦能挑戰賽彙聚了一批充滿熱情、努力工作的優秀人士，在如何打造人人嚮往的未來時尚方面，他們帶來了全新的理念。這是一次令人難忘的決賽，我非常自豪能夠與參賽企業家們一起繼續這趟旅程，他們提交了多項具有突破性和影響力的解決方案，刷新了人們思考、建構和創造的方式。」

來自荷蘭的Lalaland平臺使用人工智慧來生產客製化和包容性人造模特兒，涵蓋不同民族。該平臺榮獲10萬歐元的獎金。Lalaland共同創辦人兼執行長Michael Musandu表示：「Lalaland願景的核心是打造相關技術，從而打造更具包容性和多元化的電商平臺。參加Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽為我們帶來了無與倫比的洞見，將提升我們的人工智慧解決方案，讓我們能夠覆蓋超乎想像的更多閱聽眾。在榮獲這項成就之後，我們的團隊非常期待能推出充滿熱情的線上購物體驗，讓所有消費者都能感覺得到一視同仁的對待。」

UZURI K&Y是一家位於盧安達的環保鞋履品牌，致力於使用來自非洲撒哈拉以南地區的回收汽車輪胎，並聘用當地青年人。這家企業也獲得了10萬歐元的獎金。UZURI K&Y共同創辦人兼執行長Kevine Kagirimpundu表示：「能夠獲得Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽的優勝者，我們十分榮幸。此次賽事已經為我們提供了導師指導、策略指引，以及分享我們夢想的平臺。我們的夢想是將非洲永續鞋履產品帶到全球市場，我們致力於推動切實的影響，並激勵當今的年輕人打造更加清潔的未來。」

南非社會企業Clothes to Good致力於透過紡織品的回收利用，為殘障人士提供創辦微小企業的機會和工作。該企業獲得了1.5萬歐元的獎金。Clothes to Good營運總監兼職能治療師Tammy Greyling表示：「能夠獲得Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽觀眾的認可，我們深感榮幸，這是一次令我們永遠難忘的經歷。令我們感到欣慰的是，其他人相信我們的夢想，即真正改變殘障人士及其家庭的生活。榮獲這座獎項之後，Clothes to Good將有能力繼續透過回收南非地區的紡織品來打造微型企業和工作機會。」

Tommy Hilfiger邊境挑戰賽決賽的評審委員團包括：

Tommy Hilfiger先生

Martijn Hagman：Tommy Hilfiger全球及PVH歐洲區執行長

Yara Shahidi：獲獎女演員、製片人和變革推動者

Esther Verburg：Tommy Hilfiger全球業務與PVH歐洲區永續與創新執行副總裁

Adrian Johnson：企業家，INSEAD創業、科技和媒體客座教授

Katrin Ley：Fashion for Good董事總經理，Amsterdam Global Shapers Hub創始管理人

Yvonne Bajela：投資公司Impact X Capital創始會員兼負責人

第四屆Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽的報名工作將於2022年3月開啟。有意瞭解更多資訊的企業家請登入以下網站註冊：https://platform.younoodle.com/competition/thffc_2022。

Tommy Hilfiger的宗旨是透過產品打造、營運管理以及與社區和利害關係人之間的溝通，成為一家「杜絕浪費，海納百川」的領先永續時尚生活設計公司。如需瞭解有關Tommy Hilfiger永續發展歷程（根據PVH集團的Forward Fashion策略）的更多資訊，請造訪https://responsibility.pvh.com/tommy/.

如需瞭解有關Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽的更多資訊，請造訪：https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

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關於Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger是全球著名的高端設計師生活風尚品牌集團之一，旗下擁有品牌TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS，著重設計與經營高級男士西裝和運動服、女士服飾和運動服、童裝、牛仔系列服裝、內衣（包括浴袍、睡衣和家居服）、鞋履和配飾。透過指定特許經銷商，Tommy Hilfiger提供眼鏡、手錶、香水、泳裝、襪類、小皮件、家居商品和小行李箱等種類齊全的生活風尚商品。TOMMY JEANS系列產品包括男士和女士牛仔裝和鞋類、配飾和香水。TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS品牌商品透過涵蓋TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS零售店、主流專賣店和百貨商店以及其他指定線上零售商和tommy.com的廣泛網路對全球各地的消費者銷售。

關於PVH Corp.

PVH是全球規模首屈一指且備受推崇的時尚公司之一，連接著40多個國家的消費者。我們的代表性國際品牌組合包括Calvin Klein和TOMMY HILFIGER。我們140多年的歷史植基於我們品牌的實力、我們的團隊以及我們推動時尚向善的承諾。這就是我們的力量。這就是PVH的力量。

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