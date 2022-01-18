Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛优胜者因在时尚行业推动社会创新和包容性而获得嘉奖

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--PVH Corp. [NYSE: PVH]旗下公司Tommy Hilfiger欣然宣布，Lalaland和UZURI K&Y荣获第三届Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛(Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge)优胜者。该挑战赛是一个专门设置的国际性项目，旨在发现和支持能帮助打造更具包容性时尚格局的理念。该项目的线上决赛于1月12日至13日举行，六名决赛选手向权威专家评审团介绍了其理念。优胜者将分享20万欧元的奖金，并获得为期一年的导师指导奖励，导师均为来自Tommy Hilfiger和欧洲工商管理学院(INSEAD)的内部专家。INSEAD是全球规模领先的顶级研究生商学院之一。优胜者还将加入INSEAD的一个项目，该项目旨在通过整合人、文化和理念来培养创新领导者。

来自22个国家的超过430家初创企业和增长型企业于2021年1月围绕该挑战赛提交了各自理念，以响应Tommy Hilfiger倡导的“杜绝浪费，海纳百川”(Waste Nothing and Welcome All)可持续发展愿景。今年的项目尤其大力宣传和支持致力于推动所在社区发展的黑人、原住民和有色人种(BIPOC)企业家，以打造时尚行业更具包容性的未来。TOMMY HILFIGER品牌粉丝将首次有机会参与挑战赛的初期阶段赛事，即通过在线投票的方式，来帮助从报名参赛者中筛选出决赛选手。他们还受邀与Tommy Hilfiger的合作伙伴们一道，在决赛期间从入围者中选出他们最喜爱的选手，并向其颁发1.5万欧元的奖金。

Tommy Hilfiger表示：“本届赋能挑战赛汇聚了一批充满热情、努力工作的优秀人士，在如何打造人人向往的未来时尚方面，他们带来了全新的理念。这是一次令人难忘的决赛，我非常自豪能够与参赛企业家们一起继续这一旅程，他们提交了多项具有突破性和影响力的解决方案，刷新了人们思考、构建和创造的方式。”

来自荷兰的Lalaland平台使用人工智能来生产定制式和包容性人造模特，涵盖不同民族。该平台荣获10万欧元的奖金。Lalaland联合创始人兼首席执行官Michael Musandu表示：“Lalaland愿景的核心是打造相关技术，从而搭建更具包容性和多元化的电商平台。参加Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛为我们带来了无与伦比的洞见，将提升我们的人工智能解决方案，让我们能够覆盖超乎想象的更多受众。在荣获这一成就之后，我们的团队非常期待能推出充满热情的在线购物体验，让所有消费者都能感觉得到一视同仁的对待。”

UZURI K&Y是一家位于卢旺达的环保鞋履品牌，致力于使用来自于非洲撒哈拉以南地区的回收汽车轮胎，并聘用当地青年人。这家企业也获得了10万欧元的奖金。UZURI K&Y联合创始人兼首席执行官Kevine Kagirimpundu表示：“能够获得Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛的优胜者，我们十分荣幸。此次赛事已经为我们提供了导师指导、战略指引，以及分享我们梦想的平台。我们的梦想是将非洲可持续鞋履产品带到全球市场，我们致力于推动切实的影响，并激励当今的年轻人打造更加清洁的未来。”

南非社会企业Clothes to Good致力于通过纺织品的回收利用，为残障人士提供创办微小企业的机会和工作。该企业获得了1.5万欧元的奖金。Clothes to Good运营总监兼职业治疗师Tammy Greyling表示：“能够获得Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛观众的认可，我们深感荣幸，这是一次令我们永远难忘的经历。令我们感到欣慰的是，其他人相信我们的梦想，即真正改变残障人士及其家庭的生活。荣获这一奖项之后，Clothes to Good将有能力继续通过回收南非地区的纺织品来打造微型企业和工作机会。”

Tommy Hilfiger前沿挑战赛决赛的评委团包括：

Tommy Hilfiger先生

Martijn Hagman：Tommy Hilfiger全球及PVH欧洲区首席执行官

Yara Shahidi：获奖女演员、制片人和变革推动者

Esther Verburg：Tommy Hilfiger全球业务与PVH欧洲区可持续与创新执行副总裁

Adrian Johnson：企业家，INSEAD创业、科技和媒体客座教授

Katrin Ley：Fashion for Good董事总经理，Amsterdam Global Shapers Hub创始管理人

Yvonne Bajela：投资公司Impact X Capital创始成员兼负责人

第四届Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛的报名工作将于2022年3月开启。有意了解更多信息的企业家请登陆以下网站注册：https://platform.younoodle.com/competition/thffc_2022。

Tommy Hilfiger的宗旨是通过产品打造、运营管理以及与社区和利益相关方之间的沟通，成为一家“杜绝浪费，海纳百川”的领先可持续时尚生活设计公司。如需了解有关Tommy Hilfiger可持续发展历程（基于PVH集团的Forward Fashion策略）的更多信息，请访问https://responsibility.pvh.com/tommy/.

如需了解有关Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛的更多信息，请访问：https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

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关于Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger是全球著名的高端设计师生活风尚品牌集团之一，旗下拥有品牌TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS，着重设计与经营高级男士西装和运动装、女士服饰和运动装、童装、牛仔系列服装、内衣（包括浴袍、睡衣和家居服）、鞋履和配饰。通过指定特许经销商，Tommy Hilfiger提供眼镜、手表、香水、泳装、袜类、小皮具、家居商品和小行李箱等品种齐全的生活风尚商品。TOMMY JEANS系列产品包括男士和女士牛仔装和鞋类、配饰和香水。TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS品牌商品通过涵盖TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS零售店、主流专卖店和百货商店以及其他指定在线零售商和tommy.com的广泛网络面向全球各地的消费者发售。

关于PVH Corp.

PVH是全球规模首屈一指且备受推崇的时尚公司之一，连接着40多个国家的消费者。我们的标志性的国际品牌组合包括Calvin Klein和TOMMY HILFIGER。我们140多年的历史基于我们品牌的实力、我们的团队以及我们推动时尚向善的承诺。这就是我们的力量。这就是PVH的力量。

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