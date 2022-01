I vincitori della Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge premiati come promotori dell'innovazione e dell'inclusione sociale nel mondo della moda

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, del gruppo PVH Corp. [NYSE: PVH], è lieta si annunciare che Lalaland e UZURI K&Y sono i vincitori della terza edizione della Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, un programma globale dedicato il cui obiettivo è individuare e supportare idee per un panorama della moda più inclusivo. L'evento finale dell'iniziativa si è svolto il 12 e 13 gennaio, con la presentazione delle sei proposte finaliste a una prestigiosa giuria. I vincitori si divideranno il premio da 200.000 euro e seguiranno una formazione annuale con esperti di Tommy Hilfiger e dell'INSEAD, tra le business school più prestigiose e complete al mondo, oltre a essersi aggiudicati un posto in un programma dell'INSEAD che riunisce persone, culture e idee per formare leader innovativi.

Sono state oltre 430 le startup e scaleup di 22 paesi che nel mese di gennaio 2021 hanno presentato le proprie idee nel quadro di questa iniziativa in linea con la visione di Tommy Hilfiger, un brand che elimina gli sprechi e coinvolge tutti, secondo il motto: 'Waste Nothing and Welcome All'. Il programma di quest'anno è il frutto di un impegno particolarmente mirato al supporto degli imprenditori neri, indigeni e di colore (BIPOC) che operano per il progresso delle comunità in cui operano e che al contempo promuovono un futuro più inclusivo per il mondo della moda. I fan del brand TOMMY HILFIGER per la prima volta hanno potuto partecipare alle fasi iniziali della competizione, esprimendo il proprio voto online per aiutare a vagliare le candidature e individuare la rosa delle imprese selezionate. E, insieme ai collaboratori di Tommy Hilfiger, in occasione dell'evento finale sono stati invitati anche a votare la presentazione preferita per l'assegnazione di altri 15.000 euro a uno dei finalisti.

"Questa sfida coinvolgente ha richiamato personalità appassionate e particolarmente impegnate, con idee originali su come creare un futuro per la moda che sia di ispirazione per tutti", è stato il commento di Tommy Hilfiger. "È stata una finale emozionante e sono orgoglioso di proseguire in questo percorso con gli imprenditori che hanno presentato soluzioni rivoluzionarie e dal grande impatto sul nostro modo di pensare, realizzare e creare".

Lalaland, una piattaforma olandese che utilizza l'intelligenza artificiale per generare modelli virtuali personalizzati e inclusivi di etnie diverse, è stata premiata con 100.000 euro. "Creare tecnologia che promuove una piattaforma di e-commerce più inclusiva e diversificata è la base della nostra visione a Lalaland", ha dichiarato Michael Musandu, cofondatore e CEO di Lalaland. "Partecipare alla Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge ci ha offerto una prospettiva incredibile e consentirà alla nostra soluzione basata sull'IA di presentarsi a una platea più ampia del previsto. Dopo un tale risultato, il nostro team non vede l'ora di coinvolgere i consumatori in un'esperienza di shopping online accattivante, in modo che nessuno si senta poco rappresentato".

UZURI K&Y, un marchio ruandese di calzature eco-compatibili che utilizza pneumatici riciclati dall'Africa sub-sahariana e si avvale di giovani collaboratori locali, ha ottenuto un premio di pari valore, da 100.000 dollari. "Vincere la Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge per noi è un onore", ha affermato Kevine Kagirimpundu, cofondatrice e CEO di UZURI K&Y. "Questa opportunità ci ha offerto mentorship e orientamento strategico, oltre a rappresentare una piattaforma per condividere il nostro sogno di portare le calzature sostenibili dall'Africa al mercato mondiale. Ci impegniamo per promuovere un impatto reale e ispirare i giovani di oggi a plasmare un futuro più verde".

Clothes to Good, un'impresa sociale sudafricana che crea opportunità di microcommercio e di impiego nel comparto del riciclaggio tessile per le persone con disabilità, si è aggiudicata 15.000 euro. "Siamo riconoscenti di essere stati premiati dal pubblico di Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge. È un'esperienza che non dimenticheremo mai", è stata la dichiarazione di Tammy Greyling, direttore operativo e terapista occupazionale presso Clothes to Good. "Ci onora sapere che anche altri credono nel nostro sogno: fare davvero la differenza per i disabili e le loro famiglie. Questo riconoscimento permetterà a Clothes to Good di continuare a creare opportunità di microcommercio e di impiego in tutto il comparto del riciclo tessile nella comunità sudafricana".

I membri della giuria per l'evento finale della Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge erano:

Signor Tommy Hilfiger

Martijn Hagman, CEO di Tommy Hilfiger Global e di PVH Europe

Yara Shahidi, premiata attrice, produttrice e promotrice del cambiamento

Esther Verburg, vicepresidente esecutivo per l'attività commerciale e l'innovazione di Tommy Hilfiger Global e PVH Europe

Adrian Johnson, imprenditore, professore aggiunto di Imprenditoria, Tecnologia e Media all'INSEAD

Katrin Ley, direttore generale di Fashion for Good e curatrice-fondatrice dell'Amsterdam Hub di Global Shapers

Yvonne Bajela, fondatrice e Principal della società di investimenti Impact X Capital

Sarà possibile presentare le candidature per la quarta edizione della Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge a partire dal mese di marzo 2022. Gli imprenditori interessati a ricevere ulteriori informazioni sono invitati a registrarsi al seguente link: https://platform.younoodle.com/competition/thffc_2022.

La missione di Tommy Hilfiger è diventare un'azienda leader nel design di uno stile di vita sostenibile che elimina gli sprechi e coinvolge tutti, secondo il motto Waste Nothing and Welcome All, grazie al modo in cui crea i prodotti, gestisce le attività e si rapporta a comunità e parti interessate. Per ulteriori informazioni sul percorso di Tommy Hilfiger verso la sostenibilità, basato sulla strategia Forward Fashion di PVH, visitare la pagina https://responsibility.pvh.com/tommy/.

Ulteriori informazioni sulla Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge sono disponibili alla pagina:https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

Informazioni su Tommy Hilfiger

Con un portafoglio di marchi che include TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger è uno dei gruppi leader nel design di uno stile di vita sostenibile più famosi al mondo, ed è particolarmente attento all'ideazione e commercializzazione di indumenti sportivi e capi per uomo su misura, collezioni e abbigliamento sportivo per donna, indumenti per giovanissimi, collezioni denim, intimo (inclusi négligé, pigiami e camicie da notte), calzature e accessori, tutto di qualità elevata. Attraverso licenziatari selezionati, Tommy Hilfiger offre accessori per lo stile di vita come occhiali, orologi, profumi, costumi da bagno, calze, piccoli oggetti in pelle, prodotti per la casa e valigie. La linea di prodotti TOMMY JEANS propone jeanseria e calzature per uomini e donne, accessori e profumi. Gli articoli dei marchi TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS sono acquistabili in tutto il mondo attraverso una vasta rete di punti vendita al dettaglio TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, importanti empori e negozi specializzati, selezionati store online e sul sito tommy.com.

Informazioni su PVH Corp.

PVH è una delle società di fashion più importanti e ammirate al mondo, seguita da consumatori in oltre 40 paesi. Il nostro portafoglio di brand iconici comprende Calvin Klein e TOMMY HILFIGER. La nostra storia lunga 140 anni è basata sulla forza dei nostri marchi, del nostro team e del nostro impegno per portare avanti la moda in modo affidabile. È la nostra forza, la forza di PVH.

