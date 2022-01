Winnaars van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge bekroond voor het stimuleren van sociale innovatie en inclusiviteit in de modebranche

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, eigendom van PVH Corp. [NYSE: PVH], is verheugd bekend te maken dat Lalaland en UZURI K&Y de winnaars zijn van de derde Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, een speciaal wereldwijd programma dat is opgezet om ideeën te vinden en te ondersteunen die leiden tot een meer inclusief modelandschap. Het virtuele eindevenement van het programma vond plaats op 12 en 13 januari. Tijdens dit evenement presenteerden de zes finalisten hun concepten ten overstaan van een prestigieus jurypanel. De winnaars delen een prijzengeld van EUR 200.000 en ontvangen een jaar lang mentorschap van interne experts van Tommy Hilfiger en van INSEAD - een van 's werelds toonaangevende en grootste MBA-opleidingsinstellingen. Verder hebben ze zich verzekerd van een plek in het INSEAD-programma dat mensen, culturen en ideeën samenbrengt om innovatieve leiders te cultiveren.

Meer dan 430 start-ups en scale-ups uit 22 landen dienden in januari 2021 hun ideeën in voor dit initiatief, dat een manifestatie is van de duurzaamheidsvisie van Tommy Hilfiger onder het motto ‘Waste Nothing’ en ‘Welcome All’. Het programma van dit jaar was vooral gericht op het versterken en ondersteunen van inheemse en niet-witte ondernemers die zich inzetten voor de vooruitgang van hun gemeenschap en het bevorderen van een meer inclusieve toekomst voor de modebranche. Voor het eerst werden fans van het merk TOMMY HILFIGER in staat gesteld deel te nemen aan de eerste fasen van de challenge, gedurende welke ze een digitale stem konden uitbrengen om te helpen de finalisten te selecteren uit het aantal aanmeldingen. Verder werden ze uitgenodigd om samen met medewerkers van Tommy Hilfiger te stemmen op hun favoriete presentatie tijdens het slotevenement voor de toekenning van een extra prijs van EUR 15.000 aan een van de finalisten.

“Deze inspirerende uitdaging bracht gepassioneerde en hardwerkende individuen samen met frisse ideeën over hoe we de modewereld een toekomst kunnen geven waar we allemaal naar uit kunnen kijken,” aldus Tommy Hilfiger. “Het was een indrukwekkend slotevenement en ik ben er trots op deze missie voort te zetten, samen met de ondernemers die baanbrekende en impactvolle oplossingen hebben gepresenteerd die ons laten nadenken over de manier waarop we denken, bouwen en creëren.”

Lalaland, een in Nederland gevestigd platform dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie voor het genereren van speciale en inclusieve synthetische modellen van verschillende ethnicities, werd EUR 100.000 toegekend. “Het creëren van technologie voor een meer inclusief en divers e-commerceplatform vormt de kern van onze visie bij Lalaland,” aldus Michael Musandu, mede-oprichter en CEO van Lalaland. “Onze deelname aan de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge heeft ons ongekende inzichten gegeven en zal onze AI-oplossing naar een hoger plan tillen, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Nu we dit hebben bereikt, staat ons team te popelen om een gastvrije online winkelervaring mogelijk te maken, zodat geen enkele consument zich ondervertegenwoordigd voelt.”

UZURI K&Y, een in Rwanda gevestigd milieuvriendelijk schoenenmerk dat gebruikmaakt van gerecyclede autobanden uit Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara en lokale jongeren in dienst heeft, werd eveneens EUR 100.000 toegekend. “We zijn vereerd dat we zijn uitgeroepen tot winnaar van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge,” zegt Kevine Kagirimpundu, medeoprichter en CEO van UZURI K&Y. “Deze kans heeft ons een mentorschap, strategische begeleiding en een platform opgeleverd om onze droom om duurzaam schoeisel uit Afrika naar de wereldmarkt te brengen te realiseren. We streven ervaar werkelijke impact te maken en de jeugd van vandaag te inspireren om een schonere toekomst te creëren.”

Clothes to Good, een in Zuid-Afrika gevestigde sociale onderneming die kleinschalige zakelijke kansen en banen creëert voor mensen met een handicap door middel van textielrecycling, werd EUR 15.000 toegekend. “We voelen ons gezegend door de erkenning van het publiek van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge. Het is een ervaring die we nooit zullen vergeten,” aldus Tammy Greyling, Operations Director en ergotherapeut bij Clothes to Good. “Het overweldigt ons om te weten dat anderen geloven in onze droom om echt een verschil te maken voor mensen met een handicap en hun families. Het ontvangen van deze prijs stelt Clothes to Good in staat om door te gaan met het creëren van kleinschalige bedrijvigheid en werkgelegenheid door middel van textielrecycling vanuit de Zuid-Afrikaanse gemeenschap.”

Het slotevenement van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge stond onder toezicht van de volgende juryleden:

De heer Tommy Hilfiger

Martijn Hagman, CEO van Tommy Hilfiger Global en PVH Europe

Yara Shahidi, bekroond actrice, producent en change agent

Esther Verburg, EVP van Sustainable Business and Innovation bij Tommy Hilfiger Global en PVH Europe

Adrian Johnson, ondernemer, adjunct-hoogleraar Ondernemerschap, technologie en media bij INSEAD

Katrin Ley, Managing Director van Fashion for Good en oprichter en curator van de Amsterdam Global Shapers Hub

Yvonne Bajela, mede-oprichter van en principal in beleggingsmaatschappij X Capital

Aanmelden voor de vierde Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge is mogelijk vanaf maart 2022. Ondernemers die meer informatie willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden: https://platform.younoodle.com/competition/thffc_2022.

De missie van Tommy Hilfiger is een toonaangevend duurzaam designer-lifestylebedrijf te worden dat werkt volgens het principe ‘Wastes Nothing and Welcomes All’ in de wijze waarop het bedrijf zijn producten creëert, zijn activiteiten beheert en contact onderhoudt met de samenleving en belanghebbenden. Meer informatie over de duurzaamheidsmissie van Tommy Hilfiger, gebaseerd op de Forward Fashion-strategie van PVH, is te vinden op https://responsibility.pvh.com/tommy/.

Meer informatie over de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge is te vinden op: https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

Over Tommy Hilfiger

Met een merkenportfolio dat merken als TOMMY HILFIGER en TOMMY JEANS omvat, is Tommy Hilfiger is een van 's werelds bekendste premium designer lifestyle groepen. De focus van het bedrijf ligt op het ontwerpen en op de markt brengen van hoogwaardige maat- en sportkleding voor mannen, kledingcollecties en sportkleding voor vrouwen, kinderkleding, denimcollecties, ondergoed (inclusief kamerjassen, nachtkleding en loungewear), schoeisel en accessoires. Door middel van diverse licentienemers biedt Tommy Hilfiger aanvullende lifestyleproducten aan, zoals oogmode, horloges, parfums, zwemkleding, sokken, kleine lederwaren, huisdecoratie en reisgoed. De productlijn TOMMY JEANS bestaat uit jeans schoeisel voor heren en dames, accessoires en parfums. Artikelen onder de merknaam TOMMY HILFIGER en TOMMY JEANS zijn wereldwijd verkrijgbaar voor consumenten door een uitgebreid netwerk van TOMMY HILFIGER en TOMMY JEANS winkels, vooraanstaande speciaalzaken en warenhuizen, bepaalde online winkels en op tommy.com.

Over PVH Corp.

PVH is een van 's werelds grootste en meest vermaarde modebedrijven en dat consumenten aanspreekt in meer dan 40 landen. Tot onze iconische internationale merken behoren Calvin Klein en TOMMY HILFIGER. Onze 140-jarige geschiedenis is gegrond op de kracht van onze merken, ons team en onze inzet om positieve veranderingen te bewerkstelligen met onze mode. Dat is onze kracht. Dat is de kracht van PVH.

