Gewinnerinnen und Gewinner der Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge für die Förderung sozialer Innovation und Inklusion in der Modeindustrie gewürdigt

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, ein Unternehmen im Besitz der PVH Corp. [NYSE: PVH], freut sich, Lalaland und UZURI K&Y als Gewinner der dritten Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge bekannt zu geben. Das weltweite Programm widmet sich eigens dem Ziel, Ideen zu finden und zu unterstützen, die zu einer inklusiveren Modelandschaft führen. Die sechs Finalistinnen und Finalisten stellten ihre Konzepte auf der virtuellen Abschlussveranstaltung des Programms am 12. und 13. Januar einer renommierten Jury vor. Die Gewinnerinnen und Gewinner teilen sich ein Preisgeld von 200.000 Euro und erhalten ein einjähriges Mentoring mit internen Expertinnen und Experten von Tommy Hilfiger und von INSEAD - einer der führenden und größten Graduierten-Wirtschaftshochschulen der Welt. Überdies sicherten sie sich einen Platz in einem INSEAD-Programm, das Menschen, Kulturen und Ideen zusammenbringt, um innovative Führungskräfte auszubilden.

Mehr als 430 Start-ups und Scale-ups aus 22 Ländern reichten im Januar 2021 ihre Ideen für diese Initiative ein, die im Zeichen der Nachhaltigkeitsvision „Waste Nothing and Welcome All“ von Tommy Hilfiger steht. Das diesjährige Programm wollte insbesondere Schwarze, indigene und People of Color (BIPOC) Unternehmerinnen und Unternehmer stärken und unterstützen, die sich für die Weiterentwicklung ihrer Gemeinschaften und Förderung von Inklusion in der künftigen Modebranche einsetzen. Erstmals konnten die Fans der Marke TOMMY HILFIGER an den Anfangsphasen des Wettbewerbs im Rahmen eines digitalen Votings daran mitwirken, Bewerbungen auszuwählen und die Finalisten zu ermitteln. Zusammen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Tommy Hilfiger konnten sie bei der Abschlussveranstaltung überdies für ihren Lieblings-Beitrag abstimmen, um an einen der Finalisten ein zusätzliches Preisgeld von 15.000 Euro zu vergeben.

„Diese kraftvolle Challenge hat leidenschaftliche und hart arbeitende Menschen zusammengebracht, die frische Ideen zur künftigen Gestaltung der Mode haben, auf die wir uns alle freuen können“, sagte Tommy Hilfiger. „Es war eine beeindruckende Abschlussveranstaltung und ich bin stolz darauf, diesen Weg mit den Unternehmerinnen und Unternehmern fortzusetzen, die bahnbrechende und wirkmächtige Lösungen präsentiert haben, die unser Denken, Bauen und Schaffen immer wieder hinterfragen.“

Lalaland, eine Plattform aus den Niederlanden, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz maßgeschneiderte und integrative synthetische Modelle verschiedener Ethnien erstellt, erhielt 100.000 Euro. „Kern unserer Vision bei Lalaland ist die Schaffung von Technologie, die eine inklusivere und diversere E-Commerce-Plattform ermöglicht“, sagte Michael Musandu, Mitbegründer und CEO von Lalaland. „Die Teilnahme an der Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge hat uns unglaubliche Erkenntnisse gebracht und wird uns dabei helfen, mit unserer KI-Lösung noch mehr Menschen zu erreichen, als wir uns hätten vorstellen können. Angesichts dieses Erfolgs kann unser Team es kaum erwarten, ein einladendes Online-Einkaufserlebnis zu ermöglichen, bei dem sich keine Kundin und kein Kunde unterrepräsentiert fühlt.“

UZURI K&Y, eine umweltfreundliche Schuhmarke aus Ruanda, die wiederverwertete Autoreifen aus Subsahara-Afrika verwendet und einheimische Jugendliche beschäftigt, wurde ebenfalls mit 100.000 Euro ausgezeichnet. „Wir fühlen uns geehrt, einer der Gewinner der Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge zu sein“, sagte Kevine Kagirimpundu, Mitbegründerin und CEO von UZURI K&Y. „Diese Gelegenheit hat uns Mentoring und strategische Orientierung sowie eine Plattform verschafft, um unseren Traum zu verwirklichen, nachhaltige Footwear-Optionen aus Afrika auf den weltweiten Markt zu bringen. Wir wollen eine echte Wirkung erzielen und die Jugend von heute dazu inspirieren, eine saubere Zukunft zu gestalten.“

Clothes to Good, ein Sozialunternehmen aus Südafrika, das durch das Recycling von Textilien Geschäftsmöglichkeiten für Kleinstunternehmen und Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen schafft, erhielt 15.000 Euro. „Wir sind dankbar, von den Zuschauerinnen und Zuschauern der Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge gewürdigt zu werden, ein Erlebnis, das wir nie vergessen werden“, sagte Tammy Greyling, Operations Director und Occupational Therapist bei Clothes to Good. „Mit Demut nehmen wir zur Kenntnis, dass andere an unseren Traum glauben, wirkliche Veränderungen für Menschen mit Behinderungen und ihre Familien zu schaffen. Dieser Preis wird Clothes to Good dazu ermächtigen, die Gründung von Kleinstunternehmen und Schaffung von Arbeitsplätzen durch das Recycling von Textilien in der südafrikanischen Gemeinschaft fortzusetzen.“

Die an der Abschlussveranstaltung der Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge beteiligten Jurorinnen und Juroren waren:

Tommy Hilfiger

Martijn Hagman, CEO, Tommy Hilfiger Global und PVH Europe

Yara Shahidi, preisgekrönte Schauspielerin, Produzentin und Change Agent

Esther Verburg, EVP, Sustainable Business and Innovation, Tommy Hilfiger Global und PVH Europe

Adrian Johnson, Unternehmer, Außerordentlicher Professor für Unternehmertum, Technologie und Medien am INSEAD

Katrin Ley, Geschäftsführerin von Fashion for Good und Gründungskuratorin des Amsterdam Global Shapers Hub

Yvonne Bajela, Gründungsmitglied und Principal der Investmentfirma Impact X Capital

Die Bewerbungsrunde für die vierte Auflage der Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge beginnt im März 2022. Unternehmerinnen und Unternehmer, die an weiteren Informationen interessiert sind, können sich hier registrieren: https://platform.younoodle.com/competition/thffc_2022.

Tommy Hilfiger möchte sich nach dem Leitprinzip „Wastes Nothing and Welcomes All“ durch die Art und Weise, wie es seine Produkte herstellt, seine Abläufe verwaltet und sich mit seinen Communities und Akteuren verbindet, als führendes nachhaltiges Unternehmen für Designer-Lifestyle auszeichnen. Weitere Informationen über den Nachhaltigkeitsweg von Tommy Hilfiger, der auf der Strategie Forward Fashion von PVH basiert, finden Sie unter https://responsibility.pvh.com/tommy/.

Weitere Informationen über die Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge finden Sie hier: https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

Über Tommy Hilfiger

Mit einem Markenportfolio, zu dem TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS zählen, ist Tommy Hilfiger eine der namhaftesten Designer-Lifestyle-Gruppen der Welt. Der Fokus liegt auf dem Design und der Vermarktung hochqualitativer Konfektionsmode und Sportswear für Herren, Damen-Kollektionen und -Sportswear, Kindermode, Jeans-Kollektionen, Unterwäsche (einschließlich Bademäntel, Schlafanzüge und Loungewear) sowie von Schuhen und Accessoires. Über ausgewählte Lizenzträger bietet Tommy Hilfiger komplementäre Lifestyle-Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Bademoden, Strümpfe, kleine Lederartikel, Haushaltswaren und Gepäckstücke an. Die Produktlinie TOMMY JEANS umfasst Jeanswear und Schuhe für Damen und Herren, Accessoires und Düfte. Die Artikel der Marken TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS stehen Verbrauchern weltweit über ein weitreichendes Netzwerk von TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS Einzelhandelsgeschäften, führenden Fachgeschäften und Kaufhäusern, ausgewählten Online-Händlern sowie unter tommy.com zur Verfügung.

Über die PVH Corp.

PVH ist eines der größten und angesehensten Modeunternehmen der Welt, das Verbraucherinnen und Verbraucher in mehr als 40 Ländern anspricht. Zu unseren weltweiten Kultmarken gehören Calvin Klein und TOMMY HILFIGER. Unsere 140-jährige Firmengeschichte basiert auf der Stärke unserer Marken und unseres Teams sowie unserem erklärten Ziel, die Mode zum Besseren voranzubringen. That's the Power of Us. That’s the Power of PVH.

