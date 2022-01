La NEO Bourse s'étend aux secteurs des médias et du divertissement avec l'entrée en bourse d'Amcomri Entertainment

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--La NEO Bourse a le plaisir d'annoncer l'entrée en bourse d'Amcomri Entertainment, Inc. ("Amcomri"), société internationale de production et de distribution de films, de documentaires et de productions télévisuelles. Ses activités de production sont établies à Toronto et ses principales activités de distribution sont basées au Royaume-Uni. Amcomri est cotée dès aujourd'hui sous le symbole AMEN.

"Nous sommes extrêmement contents qu'Amcomri soit la première société de médias et de divertissement à être inscrite à la NEO Bourse", a déclaré Robert Price, PDG d'Amcomri, et ex-directeur général et vice-président principal de 20th Century Fox Home Media au Royaume-Uni et dans les pays scandinaves. "Nous nous réjouissons des opportunités que notre entrée en bourse va engendrer, notre objectif étant de devenir une marque mondiale de divertissement vidéo de premier plan dans les domaines du cinéma, de la télévision et des documentaires. Les producteurs indépendants se tournent naturellement vers Amcomri. Nous développons notre propre capacité de production depuis notre base de Toronto, tout en acquérant et en gérant de vastes bibliothèques de contenus auprès de maisons de production indépendantes sur les principaux marchés. En combinaison avec notre réseau de distribution international qui couvre maintenant presque toutes les plateformes vidéo mondiales, nous sommes parfaitement positionnés pour tirer parti de la croissance rapide de la consommation de contenu vidéo dans le monde."

Disposant actuellement d'une bibliothèque de plus de 2 000 films, Amcomri se spécialise dans l'apport de contenu aux meilleurs canaux de distribution, au niveau mondial, ainsi que de ses propres capacités de financement et de production. Les investisseurs peuvent négocier les actions AMEN à travers leurs circuits d'investissement habituels, notamment les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à service complet.

"Il s'agit de notre troisième inscription en autant de jours ! Affirmer que NEO est en mode croissance relève de l'euphémisme", commente Jos Schmitt, Président et PDG de NEO. "Notre activité de référencement de sociétés connaît un essor considérable, car de plus en plus de sociétés de qualité sont conscientes des avantages et de la valeur ajoutée de NEO, une bourse des valeurs de niveau 1 qui dynamise l'économie de l'innovation. Nous sommes ravis d'accueillir Amcomri en tant que nouvelle société cotée en bourse, et sommes impatients de lui fournir une meilleure liquidité, une meilleure visibilité auprès des investisseurs, et un soutien exceptionnel tout au long de son parcours sur les marchés de capitaux."

La NEO Bourse accueille près de 200 référencements uniques, dont certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales les plus innovantes, ainsi que des FNB provenant des plus grands émetteurs du Canada. NEO traite près de 15 % du volume total des transactions au Canada. Cliquez ici pour la liste complète des titres cotés sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l’économie de l’innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d’un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d’investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos d'Amcomri Entertainment Inc.

Parallèlement à la production de son propre contenu au Canada, Amcomri propose aux producteurs de films, de documentaires et de séries télévisées des services de distribution au niveau mondial. Exploitant un réseau mondial de distribution depuis son siège au Royaume-Uni, les sociétés d'Amcomri assurent un accès transparent, fiable et de qualité au marché. Riche de plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des médias, l'équipe d'Amcomri est de plus en plus sollicitée par les producteurs indépendants qui souhaitent toucher le plus grand nombre de spectateurs possible avec leurs productions. Par le biais d'importants partenaires de prévente sur les principaux marchés, les équipes apportent l'assurance dont les prêteurs ont besoin pour financer leurs productions. Basée à Toronto, l'équipe de production d'Amcomri a produit cinq longs métrages en 2021, tous distribués par le réseau mondial de la société.

Les sociétés Amcomri Entertainment Inc. comprennent : 101 Films, 101 Films International, Hollywood Classics International, Amcomri Productions, Appreciated Media Global, et les activités de distribution de programmes télévisés et de documentaires, Abacus Media Rights.

