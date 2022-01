Theradiag : Signature d’un contrat de distribution avec BIOSYNEX de leur test PCR AMPLIQUICK SARS-CoV-2

STRASBOURG, France & CROISSY-BEAUBOURG, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, et BIOSYNEX (ISIN : FR0011005933, Mnémonique : ALBIO), leader sur le marché des tests de diagnostic rapide en France, annoncent la conclusion d’un contrat de distribution.

Á la suite d’acquisition de titres sur le marché et de sa participation à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de THERADIAG réalisée en novembre 20211, BIOSYNEX détenait le 29 novembre 2021, 2 468 932 actions, soit 18,82% du capital de THERADIAG2.

Dans ce contexte, des discussions constructives ont eu lieu entre les dirigeants de BIOSYNEX et de THERADIAG ayant pour but d’identifier les domaines de coopération et d’amélioration de performance et de mettre en œuvre les plans d’action spécifiques.

Á ce titre, un premier contrat de distribution d’une durée de deux ans a été conclu entre THERADIAG et BIOSYNEX sur le test PCR AMPLIQUICK SARS-CoV-2 de BIOSYNEX dont la promotion en milieu hospitalier sera confiée à THERADIAG qui bénéficie d’une empreinte forte en milieu hospitalier et en particulier dans la grande majorité des Centres Hospitalo-Universitaires.

Dans le prolongement de ce premier contrat, BIOSYNEX et THERADIAG entendent explorer des possibilités de développement de projets communs.

En outre, il est d'ores et déjà envisagé que le Conseil d'administration de THERADIAG accueille un représentant de BIOSYNEX dont la nomination sera soumise au vote des actionnaires au plus tard lors de la prochaine Assemblée générale de THERADIAG.

A propos de Theradiag

Theradiag est la société leader dans le monitoring des biothérapies. Forte de son expérience sur le marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30 ans.

Theradiag est à l’origine de tests de ‘Théranostic’ (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Au-delà du simple diagnostic, le Théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon usage du médicament grâce à l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER®, marquée CE, une solution complète et à forte valeur médicale.

Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne-la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 10,4 M€. Theradiag est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

A propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Plus d’informations sur www.biosynex.com

_________________________

1 Communiqué de presse de THERADIAG du 24 novembre 2021.

2 Communiqué de presse de BIOSYNEX du 29 novembre 2021.