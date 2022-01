Les nouvelles fonctionnalités de la gamme d’imprimantes mobiles Brother RuggedJet présentent d’importantes avancées en matière de connectivité, de durabilité et de vitesse

The new RuggedJet 3200 printers from Brother Mobile Solutions

WESTMINSTER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Brother Mobile Solutions, Inc. (BMS), filiale en propriété exclusive de Brother International Corporation et fournisseur primé de solutions d’impression, d’étiquetage et de signalisation de sécurité mobiles, de bureau et industrielles, présente aujourd’hui deux nouvelles fonctionnalités haute performance à sa gamme populaire d’imprimantes mobiles d’étiquettes et de reçus RuggedJet. Les nouveaux modèles RJ-3200, y compris les imprimantes thermiques de trois pouces RJ-3230BL et RJ-3250WBL, s’appuient sur le rendement et la durabilité de la série populaire RuggedJet, en ajoutant de nouvelles fonctions de connectivité et de convivialité pour une impression en déplacement encore plus rapide et plus fiable, avec moins de temps d’arrêt.

Une technologie conçue pour votre entreprise

En tant que nouvelle génération de la gamme populaire Brother RuggedJet 4200, le modèle RJ-3200 a été élaboré pour répondre aux exigences d’un environnement de travail de plus en plus rapide, avec d’importantes avancées tant au niveau matériel que logiciel. Un nouveau microprocesseur de pointe permet aux utilisateurs de se connecter rapidement – et de rester connectés – pour imprimer en déplacement grâce à diverses options de connectivité, notamment Bluetooth®, WiFi® et AirPrint®*. La batterie intelligente Li-Ion, plus durable, est conçue pour durer toute une journée de travail et est équipée de plusieurs options de charge, comme les mises à jour simultanées du micrologiciel, qui permettent aux utilisateurs de recharger les batteries et de mettre à jour l’imprimante pendant la nuit, réduisant ainsi au minimum les temps d’arrêt pendant les heures de travail. Le boîtier en caoutchouc moulé et la protection interne supplémentaire allongent la durée de vie de l’imprimante, qui est renforcée avec une protection contre les chutes de six pieds et un test de chute d’un mètre*.

« Les clients sont désormais plus exigeants et les temps d’arrêt ne sont plus une option pour une entreprise ou ses solutions technologiques », a déclaré David Crist, président de Brother Mobile Solutions. « Les détaillants, par exemple, doivent s’adapter plus rapidement aux changements de prix et de stocks, ou à une variation beaucoup plus importante du lieu de vente et de la manière dont les transactions des clients sont traitées. Le nouveau modèle RuggedJet 3200 est une centrale de connectivité qui permet aux utilisateurs de se connecter rapidement et de rester connectés. En même temps, les imprimantes sont durables, simples et légères, suffisamment pour suivre les collègues les plus occupés, que ce soit dans l’atelier, dans la réserve ou partout ailleurs où ils peuvent en avoir besoin. »

Rendement et fiabilité accrus

Ravi Panjwani, vice-président de Brother Mobile Solutions, constate : « Nous avions déjà commencé avec certaines des meilleures technologies du secteur dans la série RuggedJet, mais pour rester à la pointe des besoins des utilisateurs, nous innovons, réimaginons et répétons en permanence. Avec la série RuggedJet 3200, nous avons conservé de nombreuses fonctions de base sur lesquelles nos clients comptent, mais nous pensons avoir intégré une série d’améliorations technologiques de grande valeur au bon moment. »

Les fonctions de la nouvelle gamme RJ-3200 sont les suivantes :

Connectivité : Appariement NFC rapide, compatibilité avec iOS® et AirPrint**, connectivité Bluetooth 5.0 et WiFi 5 GHz, ainsi que des options pour les connexions filaires .

Durabilité : Moulage extérieur en élastomère, amortisseurs internes, testé 100 fois à partir d'une hauteur de 1 m, protection contre les chutes de 1,8 m (6 pieds)* et certification IP54 pour la résistance à la poussière et à l'humidité.

Batterie intelligente Li-Ion : Une batterie longue durée de 3 000 mAh, ainsi que des renseignements sur l'état de la batterie et son remplacement.

Rapidité : La dernière unité centrale ASIC à haut rendement réduit de 48 % le temps nécessaire à la première impression, tout en offrant des vitesses d'impression de pointe pouvant atteindre 5 ips***.

Assistance : Le service et l'assistance technique « At your side », ainsi que la garantie Premier Limited de deux ans, y compris les têtes d'impression.

Sécurité : Les derniers protocoles de sécurité 802.1 et le cryptage WPA3.

Plaque conductrice prémontée : Compatible avec la station d'accueil optionnelle à une ou quatre baies.

Intégration facile : Intégration transparente et assistance gratuite à la mise en œuvre pour une mise à niveau rapide et abordable de votre technologie d'étiquetage actuelle.

Les imprimantes RJ-3200 peuvent être utilisées pour de multiples applications d’étiquetage et d’impression de reçus dans des secteurs comme la vente au détail, le transport et la logistique, la sécurité publique, le cannabis et les soins de santé. Pour en savoir plus sur les nouvelles imprimantes de la série RJ-3200 et les autres imprimantes RuggedJet ici.

À propos de Brother Mobile Solutions

Filiale en propriété exclusive de Brother International Corporation, Brother Mobile Solutions Inc. offre des solutions novatrices d’impression et d’étiquetage mobiles, de bureau et industrielles aux travailleurs de terrain et aux entreprises mobiles. Brother International Corporation et ses filiales emploient plus de 1 100 personnes dans les Amériques. Pour plus de renseignements sur Brother Mobile Solutions et ses produits, appelez le (800) 543-6144, ou consultez le site www.brothermobilesolutions.com.

*Protection contre les chutes jusqu’à 1,8 m, mesurée dans un environnement de test contrôlé, sans boîtier de protection IP54.

**Compatibilité AirPrint uniquement disponible sur le modèle RJ-3250WBL.

***Basé sur la norme ISO/IEC 24 734 (après le premier ensemble de pages de test ISO).

