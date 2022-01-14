勞合社和倫敦市場保險公司攜手DXC Technology推動世界首屈一指的保險市場轉型

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--DXC Technology (NYSE: DXC)、全球首屈一指的商業、企業和特殊風險解決方案市場勞合社(Lloyd's)和國際保險協會(IUA)宣佈簽署多年期協議，以推動倫敦市場轉型。該協議還得到勞合社市場協會(LMA)的支持。

作為全世界首屈一指的保險中心，倫敦保險市場占全球商業（再）保險市場的7.6%，在英國各地擁有4.7萬名員工，占倫敦市GDP的近四分之一，總簽單保費價值超過1100億美元。

該協議是建構勞合社未來的重要里程碑，它將見證保險市場從一套主要為書面的類比流程轉變為以資料為中心、自動化且經濟高效的流程。DXC將重新建構市場的整個資訊科技系統，並開發在AWS上運行的雲端原生數位平臺來取代傳統主機，同時把人工流程自動化。

勞合社執行長John Neal表示：「憑藉DXC、勞合社和整個倫敦市場各自的投入，我們有能力過渡到單一平臺解決方案，為市場提供自動化處理和核算，大幅減少運作成本，並為客戶提供更快、更好的服務。」

DXC Technology總裁兼執行長Mike Salvino表示：「這個新的數位平臺將從根本上改變倫敦市場的運作模式。能夠被委以重任，進行如此大規模和如此重要的轉型，令我們感到十分榮幸。它詮釋了『重大使命』的含義，也是我們應用深厚的產業和科技專長的良機。」

這一轉型將提高新應用程式部署的韌性、安全性和速度，還將為市場提供工具，讓市場能夠透過資料和分析獲得更多商業價值。所有這些能力結合在一起，將改善倫敦市場的敏捷性和績效，加強其快速適應市場狀況的能力。

IUA執行長Dave Matcham表示：「作為一個協會，IUA及我們的成員都很清楚，數位轉型對他們的業務和在倫敦市場保持競爭力至關重要。新的合資協議強化了公司市場、DXC和勞合社在如此重要的中央服務現代化議程上的合作承諾。」

LMA執行長Sheila Cameron表示：「這是勞合社和倫敦市場數位化過程中的重要一步。我們期待與經營代理商成員、DXC、勞合社和整個倫敦市場合作，為市場及客戶建立更快、更具成本效益和資料驅動的未來。」

關於DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC)協助全球企業運行其關鍵任務系統和營運，同時推動IT現代化，促使資料架構最佳化，並確保在公共、私有和混合雲的安全性和可升級性。全球各大企業和公共部門組織都信賴DXC部署企業科技堆疊服務，以推動更高水準的效能、競爭力和客戶體驗。如欲瞭解關於我們如何為客戶和員工創造卓越的更多資訊，請造訪DXC.com。

關於勞合社

勞合社是全球首屈一指的商業、企業和特殊風險解決方案市場。透過該市場核保人和經紀人的集體智慧和專長，我們共擔風險，致力於創造更美好的世界。

勞合社市場提供資源、能力和見解，為任何行業和規模的客戶開發創新型新產品，業務足跡遍及200多個地區。

我們由50多家一流的保險公司、200多位註冊勞合社經紀人和全球4,000多位當地授權承保人組成。勞合社市場的背後是獨立的組織和監管機構，致力於維護市場的成功聲譽和運作。

我們正努力為當前最普遍的威脅創建解決方案。作為威爾斯親王殿下發起的永續市場倡議的保險工作組主席，勞合社正在團結整個行業，為過渡至淨零排放提供保險。我們的研究團隊正在匯集整個業界的專長，就氣候變遷和網路安全的系統性風險提供尖端見解。

透過數位主導的勞合社未來策略，我們正在使勞合社市場的投保、定價和處理變得更加簡單和經濟實惠。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。