劳合社和伦敦市场保险公司携手DXC Technology推动世界首屈一指的保险市场转型

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--DXC Technology (NYSE: DXC)、劳合社(Lloyd's)和国际保险协会(IUA)宣布签署一项旨在推动伦敦市场转型的多年期协议。该协议还得到了劳合社市场协会(LMA)的支持。劳合社是提供商业、企业和特殊风险解决方案的全球领先市场。

作为世界上首屈一指的保险中心，伦敦保险市场占全球商业（再）保险市场的7.6%，在英国各地拥有4.7万名员工，占伦敦市GDP的近四分之一，总签单保费价值超1100亿美元。

该协议是构建劳合社未来的一个重要里程碑，它将见证保险市场从一套主要基于纸面的模拟流程转变为一套以数据为中心、自动化且经济高效的流程。DXC将重新构建市场的整个信息技术系统，并开发一个运行在AWS上的云原生数字平台来取代传统的大型机，同时实现人工流程自动化。

劳合社首席执行官John Neal表示：“凭借DXC、劳合社和整个伦敦市场各自的承诺，我们有能力过渡到一个单一平台解决方案，为市场提供自动化处理和核算，大幅减少运作成本，并为客户提供更快、更好的服务。”

DXC Technology总裁兼首席执行官Mike Salvino表示：“这个新的数字平台将从根本上改变伦敦市场的运作模式。能够被委以重任，开展如此大规模和如此重要的转型，令我们感到十分自豪。它诠释了‘重大使命’的含义，也是我们应用我们深厚的行业和技术专长的良机。”

这一转型将提高新应用部署的弹性、安全性和速度，还将为市场提供工具，让市场能够通过数据和分析获得更多商业价值。所有这些能力结合在一起，将提高伦敦市场的灵活性和表现，增强其快速适应市场条件的能力。

IUA首席执行官Dave Matcham表示：“作为一个协会，IUA及我们的成员都很清楚，数字化转型对他们的业务和在伦敦市场保持竞争力至关重要。新的合资协议强化了公司市场、DXC和劳合社在如此重要的中央服务现代化议程上的合作承诺。”

LMA首席执行官Sheila Cameron表示：“这是劳合社和伦敦市场数字化进程中的重要一步。我们期待与我们的管理代理成员、DXC、劳合社和整个伦敦市场合作，为市场及客户建立一个更快、更具成本效益和数据驱动的未来。”

关于DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC)帮助全球公司执行其关键任务系统和运营，同时实现IT现代化，优化数据架构，并确保跨公共、私有和混合云的安全性和可伸缩性。全球各大公司和公共部门组织都依赖DXC部署企业技术堆栈服务，以推动实现更高水平的性能、竞争力和客户体验。如需了解更多关于我们如何为客户和员工实现卓越的信息，请访问DXC.com。

关于劳合社

劳合社是提供商业、企业和特殊风险解决方案的全球领先市场。借助市场上承保人和经纪人的集体智慧和专长，我们共担风险，致力于创造更美好的世界。

劳合社市场提供资源、能力和见解，为任何行业和规模的客户开发创新型新产品，业务足迹遍及200多个地区。

我们由50多家领先的保险公司、200多位注册劳合社经纪人和全球4,000多位当地授权承保人组成。劳合社市场的背后是一个独立的组织和监管机构，致力于维护市场的成功声誉和运作。

我们正在努力为当前最普遍的威胁构建解决方案。作为威尔士亲王殿下发起的可持续市场倡议的保险工作组主席，劳合社正在团结整个行业，为实现向净零排放的过渡提供保险。我们的研究团队正在汇集整个行业的专长，就气候变化和网络安全的系统性风险提供前沿见解。

通过数字化主导的劳合社未来战略，我们正在使劳合社市场的投保、定价和处理变得更加简单和经济。

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