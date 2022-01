Intelsat zet investering voort in wereldwijd softwaregedefinieerd 5G-netwerk met overname van twee softwaregedefinieerde satellieten van Thales Alenia Space

The artist’s view represents the two Intelsat software-defined satellites, IS-41 and IS-44, with the corresponding antennas configuration. (courtesy: Thales Alenia Space).

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, exploitant van 's werelds grootste geïntegreerde satelliet- en terrestrische netwerk, en Thales Alenia Space, een joint venture tussen Thales (67%) en Leonardo (33%), hebben een overeenkomst getekend om twee softwaregedefinieerde satellieten te bouwen die zijn ontworpen om de wereldwijde structuur van softwaregedefinieerde GEO-connectiviteit van Intelsat vooruit te helpen als onderdeel van zijn softwaregedefinieerde 5G-netwerk.

De toevoeging van de softwaregedefinieerde satellieten van Thales Alenia Space vertegenwoordigt een essentiële vooruitgang in het softwaregedefinieerde 5G-netwerk van Intelsat, ontworpen om grotere wendbaarheid, flexibiliteit en orkestratie verspreid over edge, satelliet en core mogelijk te maken. Met de namen Intelsat 41 (IS-41) en Intelsat 44 (IS-44) zullen de twee softwaregedefinieerde satellieten van de volgende generatie in 2025 in gebruik worden genomen. Ze worden gevoegd bij twee door Airbus gebouwde softwaregedefinieerde satellieten, Intelsat 42 (IS-42) en Intelsat 43 (IS-43), aangekondigd op 8 januari 2021.

Intelsat 41 en Intelsat 44 worden gebaseerd op de innovatieve Space Inspire-productlijn van Thales Alenia Space. Hiermee worden een naadloze herconfiguratie van telecommunicatiemissies en -diensten, onmiddellijke aanpassing in de ruimte aan de vraag naar breedbandconnectiviteit en superieure video-uitzendingsprestaties mogelijk, terwijl het effectieve gebruik van de satellietbronnen wordt gemaximaliseerd.

"Het op standaarden gebaseerde, open-architectuur netwerkontwerp van Intelsat vergemakkelijkt de integratie van de beste technologie op elk moment, waardoor de netwerkveerkracht nog verder wordt versterkt," aldus Stephen Spengler, CEO van Intelsat. "Met de toevoeging van Intelsat 41 en Intelsat 44, in samenwerking met Thales Alenia Space, zal Intelsat de aarde bestrijken met softwaregedefinieerde satellieten, waardoor het eerste wereldwijde 5G-softwaregedefinieerde netwerk ter wereld wordt ontwikkeld, ontworpen om het wereldwijde telecom-ecosysteem te verenigen."

Het contract maakt de voortdurende vooruitgang mogelijk van het geplande wereldwijde, softwaregebaseerde, op satellieten gebaseerde netwerk van Intelsat, en voegt dynamisch toegewezen hogesnelheidsconnectiviteit toe in Afrika, Europa, het Midden-Oosten en Azië voor commerciële en overheidsmobiliteitsdiensten en mobiele backhaul.

"Onze relatie met Intelsat is zo zinvol in de wetenschap dat onze aantrekkelijke Space Inspire softwaregedefinieerde oplossing zal bijdragen aan de realisatie van het wereldwijde softwaregedefinieerde verenigde 5G-netwerk van Intelsat," verklaarde Hervé Derrey, CEO van Thales Alenia Space. "We zijn er trots op dat onze geavanceerde satelliettechnologie een belangrijke rol gaat spelen in de visie van Intelsat om het wereldwijde telecom-ecosysteem opnieuw vorm te geven."

Over Intelsat

Als de fundamentele architecten van satelliettechnologie beheert Intelsat 's werelds meest vertrouwde satelliettelecomnetwerk. We passen onze ongeëvenaarde expertise en wereldwijde schaal toe om mensen, bedrijven, overheden en gemeenschappen met elkaar te verbinden, hoe moeilijk de uitdaging ook is. Intelsat bouwt aan de toekomst van wereldwijde communicatie met 's werelds eerste hybride, multi-orbit, softwaregedefinieerde 5G-netwerk dat is ontworpen voor eenvoudige, naadloze en veilige dekking, precies wanneer en waar onze klanten dit het meest nodig hebben. Volg de leider in wereldwijde connectiviteit en 'Imagine Here' met ons op Intelsat.com.

Over Thales Alenia Space

Op basis van meer dan 40 jaar ervaring en een unieke combinatie van vaardigheden, expertise en culturen, levert Thales Alenia Space kosteneffectieve oplossingen voor telecommunicatie, navigatie, aardobservatie, milieubeheer, exploratie, wetenschap en orbitale infrastructuren. Zowel overheden als de particuliere sector rekenen op Thales Alenia Space om op satellieten gebaseerde systemen te ontwerpen die altijd en overal verbindingen en positionering bieden, onze planeet bewaken, het beheer van haar hulpbronnen verbeteren en ons zonnestelsel en daarbuiten verkennen. Thales Alenia Space ziet de ruimte als een nieuwe horizon, die bijdraagt aan een beter, duurzamer leven op aarde. Thales Alenia Space, een joint venture tussen Thales (67%) en Leonardo (33%), werkt ook samen met Telespazio om de Space Alliance van de moederbedrijven te vormen die een compleet scala aan diensten biedt.

Thales Alenia Space heeft ongeveer 7.700 medewerkers in 10 landen met 17 vestigingen in Europa en een fabriek in de VS. www.thalesaleniaspace.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.