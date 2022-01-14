Headspace Health宣佈收購人工智慧心理健康與保健公司Sayana

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球最易於取用的綜合型數位心理健康平臺供應商Headspace Health今天宣佈，已收購人工智慧心理健康與保健公司Sayana。Sayana將擴充Headspace Health的能力，幫助Headspace Health為不斷增加的全球會員提供個人化的自我照顧內容。

Sayana成立於2018年，在2020年獲得Y Combinator的投資。公司幫助會員更加留意自身感受和各種事件之間的關聯性，進而協助世界各地的用戶改善心理健康狀況。Sayana Self-Care應用程式利用名為Sayana的人工智慧角色與用戶進行聊天式對話，鼓勵用戶追蹤自身情緒以及影響情緒的因素。Sayana能夠根據用戶的打卡情況和情緒趨勢來展示高品質的內容，並提供源於認知行為療法(CBT)、接受承諾療法(ACT)和辯證行為療法(DBT)的自我照顧練習和呼吸訓練，從而使用戶獲得個人化體驗。此外，Sayana Sleep應用程式能夠幫助會員享有安寧的深度睡眠時段，這是依據他們的情緒和睡眠模式而編排的。

Headspace Health執行長Russell Glass表示：「在快速成長的心理健康和保健應用市場上，Sayana憑藉世界級的人工智慧和機器學習演算法，打造出極富參與感的獨特會員體驗。在我們持續努力創建全球一流的全面心理健康與保健平臺過程中，Sayana的技術——更重要的是Sayana的優秀團隊——將協助我們穩步推進產品和內容策略。」

在Headspace和Ginger之間最近的合併交易後，Headspace Health正在努力創造整合型體驗，以應對從預防到臨床照護的全方位心理健康需求——這一切都仰賴由人工智慧和資料科學支援的單一平臺。如今，Ginger利用人工智慧支援其行為健康教練、治療師和精神病學家團隊，以確保優質的會員互動、各項服務的全面追蹤以及護理人員之間的密切合作。Headspace利用人工智慧的力量來展示和推薦內容，以促進健康習慣的養成。隨著Sayana的加入，Headspace Health將能夠提升其會員的個人化體驗——加強理解、支援和改善他們的感受和情緒。

Sayana創辦人兼執行長Sergey Fayfer將加入Headspace Health，擔任產品領導職務。他將與經驗豐富的工程師和設計師團隊一起，進一步推進公司富有參與感的獨特會員體驗。

Sayana創辦人兼執行長Sergey Fayfer表示：「自成立以來，Sayana的使命就是讓每個人都能自我照顧。我們很高興能夠結合我們的科技、工程和設計專長，協助Headspace Health在全球促使優質、價格合理的精神保健服務大眾化。」

該交易的條款沒有揭露。

關於Headspace Health

Headspace Health是世界一流的心理健康與保健解決方案供應商。憑藉我們的旗艦品牌Headspace，我們已經透過可管理壓力、睡眠和注意力的正念工具而影響了190個國家中超過1億人的生活。我們的企業品牌Headspace for Work和Ginger，透過星巴克、Adobe、達美航空和ViacomCBS在內的3,500多家企業分銷；同時也透過如Cigna之類的健康計畫分銷。我們的會員和企業合作夥伴的員工可以獲得正念與冥想工具、CBT、輔導、療法和精神治療，最終使他們更健康、更有生產力。如欲瞭解有關Headspace Health及其品牌的更多資訊，請造訪 www.headspacehealth.com。

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