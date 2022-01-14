Headspace Health宣布收购人工智能心理健康与保健公司Sayana

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球极易获取的综合型数字心理健康平台供应商Headspace Health今天宣布，其已收购人工智能心理健康与保健公司Sayana。Sayana将扩展Headspace Health的能力，帮助Headspace Health为不断增加的全球会员提供个性化的自我护理内容。

Sayana成立于2018年，在2020年获得了来自Y Combinator的投资。公司通过帮助会员更加留意自身感受和各种事件之间的联系，来支持世界各地的用户改善心理健康状况。Sayana Self-Care应用提供了一个名为Sayana的人工智能角色，该角色能与用户进行聊天会话，鼓励用户跟踪自身情绪以及影响情绪的因素。Sayana能够根据用户的签到情况和情绪趋势来展示高质量的内容，并提供源于认知行为疗法(CBT)、接受承诺疗法(ACT)和辩证行为疗法(DBT)的自我保健练习和呼吸训练，从而使用户获得个性化体验。此外，Sayana Sleep应用能够帮助会员享受依据他们的情绪和睡眠模式编排的、闲适的深度睡眠课程。

Headspace Health首席执行官Russell Glass表示：“ 在快速增长的心理健康和保健应用市场上，Sayana凭借世界级的人工智能和机器学习算法，打造出极富参与感的独特会员体验。在我们持续努力创建全球领先的全面心理健康与保健平台过程中，Sayana的技术——更重要的是Sayana的优秀团队——将帮助我们稳步推进产品和内容战略。”

在Headspace和Ginger之间最近的合并交易后，Headspace Health正在努力打造一种综合型体验，以应对从预防到临床护理的全方位心理健康需求——所有这些都依托于由人工智能和数据科学支持的单一平台。如今，Ginger利用人工智能支持其行为健康教练、治疗师和精神病学家团队，以确保高质量的会员互动，各项服务的全面跟踪以及护理人员之间的密切协作。Headspace利用人工智能的力量来展示和推荐内容，以促进健康习惯的养成。随着Sayana的加入，Headspace Health将能够提升其会员的个性化体验——更好地理解、支持和改善他们的感受和情绪。

Sayana创始人兼首席执行官Sergey Fayfer将加入Headspace Health，担任产品领导职务。他将与经验丰富的工程师和设计师团队一起，进一步推进公司富有参与感的独特会员体验。

Sayana创始人兼首席执行官Sergey Fayfer表示：“ 自成立以来，Sayana的使命就是让每个人都能实现自我护理。我们很高兴能将我们的技术、工程和设计专长结合起来，助力Headspace Health在全球范围内普及高质量、价格合理的精神保健服务。”

该交易的条款没有披露。

关于Headspace Health

Headspace Health是世界领先的心理健康与保健解决方案供应商。凭借我们的旗舰品牌Headspace，我们已经通过可管理压力、睡眠和注意力的正念工具影响了190个国家中超过1亿人的生活。我们的企业品牌Headspace for Work和Ginger通过星巴克、Adobe、达美航空和ViacomCBS在内的3,500多家企业分销；同时也通过如Cigna之类的健康计划分销。我们的会员和企业合作伙伴的员工可以获得正念与冥想工具、CBT、辅导、疗法和精神治疗，最终使他们更健康、更高效。如需了解有关Headspace Health及其品牌的更多信息，请访问 www.headspacehealth.com。

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