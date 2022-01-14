Medisca簽署協議，成為Padagis旗下ORA產品線在美國和以色列以外的全球獨家經銷商

蒙特婁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--2021年12月9日，Medisca與Padagis（原Perrigo的Rx部門）就Padagis旗下ORA產品線的全球生產、供應、授權和經銷簽訂了一項排他性協議。該產品線涵蓋以下Padagis產品的成品：ORA-Plus®、ORA-Sweet®、ORA-Sweet® SF、ORA-Blend®和ORA-Blend® SF。透過該協議，Medisca擁有除美國和以色列以外的全球市場獨家經銷權，以及在澳洲的非獨家經銷權和合約利益。

Medisca全球策略與創新資深副總裁Panagiota Danopoulos表示：「這項獨家協議增強了Medisca作為全球個人化醫療先鋒的承諾。與Padagis的合作是擴大我們業務版圖的又一重要步伐，有助於我們繼續發揮Medisca品牌的優勢，將公司打造成全球藥物調配、科學實驗室、化妝品和其他保健業的開拓者。」

ORA產品於20多年前由Paddock Laboratories開發，該公司於2011年被Perrigo收購。ORA產品現由Padagis在明尼蘇達州生產，是市場上歷史悠久的複方口服賦形劑，其應用得到150多項穩定性研究的支持。事實上，如此無與倫比的研究組合正是許多人將ORA產品視為全球首選複方口服賦形劑的關鍵原因。除了複方製劑外，ORA品牌持續拓展應用範圍，在百貨商店的非處方藥和FDA核准的成藥中都能見到它的身影。

Padagis執行副總裁兼成長長Colter VanStedum表示：「到目前為止，ORA產品線在全球擁有多個經銷商。我們決定透過Medisca進行集中經銷，主要看重的是他們的全球經銷能力。ORA產品在重症病人護理——尤其是兒科護理——方面擁有巨大的潛力，應該在全球所有市場廣泛提供給藥劑師、醫生，以及更重要的患者。此次建立夥伴關係的策略措施將為世界各地的患者帶來盡可能多的積極影響。」

Danopoulos補充道：「Medisca的品質標準和國際網路是此次協議得以簽署的基礎。這也是我們兌現成長和領導地位承諾的另一關鍵里程碑，將為新興市場帶來意義深遠的永續影響。」

根據這項協議，Medisca還將在某些國家以其名義申請國際商標。

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MEDISCA是醫療保健領域的全球領導者，在藥品調配以及科學實驗室、化妝品、其他醫療保健業的發展方面擁有良好的基礎。30多年來，MEDISCA一直以先進的產品和熱情的承諾為藥房和相關醫療機構提供服務，並打造了一個致力於個人化醫療的全球網路。憑藉相互信任的關係、無憂的體驗、便捷的流程和全球策略夥伴關係，MEDISCA提供一流的創新產品、產業領先的服務和世界級的支援系統。如需瞭解有關MEDISCA的更多資訊，請造訪www.medisca.com，並在Twitter @medisca上掌握我們的最新動態。

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PADAGIS致力於開發、生產和銷售價格合理的高品質專用醫療保健產品，以盡可能提升更多患者和消費者的健康和幸福。該公司是緩釋外用藥和其他特殊藥品的領導廠商，在全球擁有1,300多名員工。敬請造訪PADAGIS網站：http://www.padagis.com。

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