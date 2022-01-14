Medisca签署协议，成为Padagis旗下ORA产品线在美国和以色列以外的全球独家经销商

蒙特利尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--2021年12月9日，Medisca与Padagis（原Perrigo的Rx部门）就Padagis旗下ORA产品线的全球生产、供应、许可和分销签订了一项排他性协议。该产品线涵盖以下Padagis产品的成品：ORA-Plus®、ORA-Sweet®、ORA-Sweet® SF、ORA-Blend®和ORA-Blend® SF。通过该协议，Medisca拥有除美国和以色列以外的全球市场独家分销权，以及在澳大利亚的非独家分销权和合约利益。

Medisca全球战略与创新高级副总裁Panagiota Danopoulos表示：“这项独家协议增强了Medisca作为全球个性化医疗先锋的承诺。与Padagis的合作是扩大我们业务覆盖面的又一重要步伐，有助于我们继续发挥Medisca品牌的优势，将公司打造成全球药物调配、科学实验室、化妆品和其他保健行业的开拓者。”

ORA产品于20多年前由Paddock Laboratories开发，该公司于2011年被Perrigo收购。ORA产品现由Padagis在明尼苏达州生产，是市场上历史悠久的复方口服赋形剂，其应用得到150多项稳定性研究的支持。事实上，如此无与伦比的研究组合正是许多人将ORA产品视为全球首选复方口服赋形剂的关键原因。除了复方制剂外，ORA品牌持续拓展应用范围，在百货商店的非处方药和FDA批准的成品药中都能见到它的身影。

Padagis执行副总裁兼首席增长官Colter VanStedum表示：“到目前为止，ORA产品线在全球拥有多个分销商。我们决定通过Medisca进行集中分销，主要看重的是他们的全球分销能力。ORA产品在危重病人护理——尤其是儿科护理——方面拥有巨大的潜力，应该在全球所有市场广泛提供给药剂师、医生，以及更重要的患者。此次建立伙伴关系的战略举措将为世界各地的患者带来尽可能多的积极影响 。”

Danopoulos补充道：“Medisca的质量标准和国际网络是此次协议得以签署的基础。这也是我们兑现增长和领导地位承诺的另一关键里程碑，将为新兴市场带来意义深远的、可持续的影响。”

根据这项协议，Medisca还将在某些国家以其名义申请国际商标。

关于MEDISCA

MEDISCA是医疗保健领域的全球领导者，在药品调配以及科学实验室、化妆品、其他医疗保健行业的发展方面有着良好的基础。30多年来，MEDISCA一直以先进的产品和热情的承诺为药房和相关医疗机构提供服务，并打造了一个致力于个性化医疗的全球网络。凭借相互信任的关系、无忧的体验、便捷的流程和全球战略伙伴关系，MEDISCA提供一流的创新产品、行业领先的服务和世界级的支持系统。如需了解有关MEDISCA的更多信息，请访问www.medisca.com，并在Twitter @medisca上关注我们。

关于PADAGIS

PADAGIS致力于开发、生产和销售价格合理的高品质专用医疗保健产品，以尽可能提升更多患者和消费者的健康和幸福。该公司是缓释外用药和其他特殊药品的领先供应商，在全球拥有1,300多名员工。敬请访问PADAGIS网站：http://www.padagis.com。

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