Medisca assina acordo como distribuidor global exclusivo fora dos EUA e Israel para a linha Padagis de produtos ORA

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Em 9 de dezembro de 2021, a Medisca celebrou um acordo global exclusivo de fabricação, fornecimento, licença e distribuição com a Padagis (anteriormente, a Rx Division da Perrigo) para a sua Linha de Produtos ORA composta de produtos Padagis em sua forma finalizada: ORA-Plus®, ORA-Sweet®, ORA-Sweet® SF, ORA-Blend® e ORA-Blend® SF. Com isso, a Medisca tem direitos de distribuição exclusivos em todos os mercados globais, exceto nos Estados Unidos e Israel, e direitos de distribuição não exclusivos com benefícios contratuais na Austrália.

“Este acordo de exclusividade reforça o compromisso da Medisca como pioneira em medicina personalizada no mundo inteiro”, disse Panagiota Danopoulos, vice-presidente sênior de Estratégia Global e Inovação na Medisca. “A parceria com a Padagis é outra etapa importante em expandir o nosso alcance, à medida que continuamos a construir o poder das marcas da Medisca em uma pioneira global nos setores de compostos farmacêuticos, laboratório científico, cosmético e outras áreas de saúde.”

Desenvolvidos há mais de 20 anos pelo Paddock Laboratories, que foi adquirido pela Perrigo em 2011, os produtos ORA são fabricados pela Padagis em Minnesota e são os veículos orais compostos mais antigos do mercado, com mais de 150 estudos de estabilidade para apoiar o seu uso. Na verdade, esse portfólio de estudos incomparável é fundamental para se entender o motivo pelo qual muitos veem os produtos ORA como veículos orais no mundo inteiro. Fora da composição, a marca ORA continua a deixar sua marca, encontrada em lojas de departamento como produtos de balcão e incluída como parte de medicamentos finalizados aprovados pelo FDA.

“Até agora, a linha de produtos ORA utilizou vários distribuidores do mundo todo”, disse Colter VanStedum, vice-presdemte executivo e diretor de crescimento na Padagis. “Nossa decisão de centralizar a distribuição por meio da Medisca foi fortemente influenciada por sua capacidade de distribuição global. Os produtos ORA têm um grande potencial no cuidado de pacientes em condições críticas – especialmente cuidados pediátricos – e devem estar amplamente disponíveis para farmacêuticos, médicos e, mais importante, pacientes – em todos os mercados do mundo. Criar essa parceria foi um movimento estratégico para maximizar o impacto positivo para pacientes do mundo inteiro.”

Danopoulos acrescenta: “O padrão de qualidade e a rede internacional da Medisca são o que permitem a assinatura de um acordo como este. É outro marco importante em nosso compromisso com o crescimento e a liderança, fazendo uma diferença significativa e sustentável nos mercados emergentes.”

Com este acordo, a Medisca também apresentará pedidos de marcas internacionais em alguns países em seu nome.

Sobre a MEDISCA

A MEDISCA é líder global em saúde com bases bem estabelecidas em compostos farmacêuticos e avanços em laboratórios científicos, cosméticos e outras indústrias de saúde. Há mais de 30 anos, a MEDISCA atende farmácias e instituições de saúde aliadas com ofertas de ponta e compromisso apaixonado, desenvolvendo uma rede mundial dedicada à medicina personalizada. Por meio de relacionamentos genuínos, experiências sem preocupações, processos convenientes e parcerias globais estratégicas, a MEDISCA oferece produtos inovadores e de alta qualidade, serviços líderes do setor e sistemas de suporte de classe mundial. Para mais informações sobre MEDISCA, visite www.medisca.com e siga-nos no Twitter em @medisca.

Sobre a PADAGIS

A PADAGIS dedica-se a aprimorar o bem-estar do maior número possível de pacientes e consumidores ao desenvolver, fabricar e distribuir produtos de saúde especializados de alta qualidade e acessíveis. A empresa é uma fornecedora com liderança em produtos farmacêuticos de uso tópico ampliado e outras especialidades que emprega mais de 1.300 pessoas em todo o mundo. Visite a PADAGIS on-line em (http://www.padagis.com).

