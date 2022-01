Medisca conclude accordo di distribuzione esclusiva mondiale (esclusi USA e Israele) per la gamma dei prodotti ORA di Padagis

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Il 9 dicembre 2021 Medisca ha concluso con Padagis (ex divisione dei farmaci su ricetta di Perrigo) un contratto di distribuzione, concessione, fornitura e produzione esclusive della gamma di prodotti ORA la quale comprende i seguenti prodotti finiti di Padagis: ORA-Plus®, ORA-Sweet®, ORA-Sweet® SF, ORA-Blend® e ORA-Blend® SF. Ai sensi del contratto Medisca ha acquisito i diritti di distribuzione esclusiva in tutti i mercati mondiali a eccezione di Stati Uniti e Israele, nonché diritti di distribuzione non-esclusiva con prestazioni contrattuali in Australia.

“Questo contratto esclusivo consolida l'impegno di Medisca in veste di azienda pionera nella medicina personalizzata in tutto il mondo", ha dichiarato Panagiota Danopoulos, vicepresidente senior per strategia e innovazione globale presso Medisca. “L'alleanza con Padagis rappresenta un altro passo importante nella nostra espansione, lungo il percorso di continuo rafforzamento dei marchi Medisca, all'avanguardia in ambito di galenica farmaceutica, laboratori scientifici, cosmetica e altri settori sanitari".

Sviluppati oltre 20 anni fa da Paddock Laboratories, casa acquisita da Perrigo nel 2011, i prodotti ORA sono realizzati da Padagis nel Minnesota; si tratta dei preparati galenici orali commercializzati da più lungo tempo e il loro uso è stato avvalorato da oltre 150 studi di stabilità. Tale vasta rosa di studi, che non conosce pari, è infatti la ragione per cui molti considerano i prodotti ORA una scelta inevitabile in termini di preparati galenici orali in tutto il mondo. Il marchio ORA lascia il segno anche al di fuori della galenica: è infatti presente nei grandi magazzini con prodotti vendibili senza ricetta, oltre a essere parte di farmaci finiti autorizzati dall'FDA.

“Finora la gamma di prodotti ORA si era avvalsa di vari distributori nel mondo", ha spiegato Colter VanStedum, vicepresidente esecutivo e direttore della crescita di Padagis. “La decisione di centralizzare la distribuzione tramite Medisca si è basata in modo preponderante sulla capacità di distribuzione globale dell'azienda. I prodotti ORA hanno grandi potenzialità in termini di assistenza critica per i pazienti, in particolare pediatrici, ed è bene che siano ampiamente disponibili per farmacisti, medici e, soprattutto, pazienti, in tutti i mercati in tutto il mondo. Questa partnership rappresenta una mossa strategica volta a massimizzare gli impatti positivi per i pazienti in tutto il mondo".

Danopoulos ha aggiunto: “Gli standardi qualitativi e la rete internazionale di Medisca hanno reso possibile la firma di questo contratto. Si tratta di un'altra pietra miliare significativa lungo il nostro percorso di crescita e leadership che ci consentirà di portare benefici significativi e sostenibili nei mercati emergenti".

Ai sensi del contratto Medisca depositerà inoltre a suo nome domande di registrazione di marchi commerciali internazionali in taluni paesi.

Informazioni su MEDISCA

MEDISCA è leader mondiale nell'assistenza sanitaria, con presenza consolidata in ambito di galenica farmaceutica e avanzamento dei laboratori scientifici, cosmetici e altri settori della sanità. Da più di 30 anni MEDISCA è al servizio di farmacie e istituzioni dei servizi sanitari ausiliari con offerte di punta, grande dedizione e una rete mondiale dedicata alla medicina personalizzata. Grazie ai rapporti autentici instaurati, alle esperienze senza problemi, ai processi pratici e alle partnership globali strategiche MEDISCA è in grado di erogare prodotti innovativi di primissima qualità, servizi di punta nei vari settori e sistemi di assistenza eccellenti. Per maggiori informazioni su MEDISCA visitare www.medisca.com e seguire il nostro account Twitter @medisca.

Informazioni su PADAGIS

L'obiettivo di PADAGIS è migliorare il benessere del maggior numero possibile di pazienti e consumatori sviluppando, producendo e distribuendo prodotti per la salute di alta qualità a costo contenuto. L'azienda, che dà lavoro a 1.300 dipendenti nel mondo, è leader in ambito di prodotti topici a rilascio prolungato e altre specialità farmaceutiche. Visita il sito on-line di PADAGIS (http://www.padagis.com).

