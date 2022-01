Medisca tekent overeenkomst als exclusieve wereldwijde distributeur voor het assortiment van ORA-producten van Padagis buiten de VS en Israël

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Op 9 december 2021 is Medisca een exclusieve wereldwijde productie-, leverings-, licentie- en distributieovereenkomst aangegaan met Padagis (voorheen de Rx-divisie van Perrigo) voor hun ORA-productassortiment , bestaande uit de volgende Padagis-eindproducten: ORA-Plus®, ORA-Sweet®, ORA-Sweet® SF, ORA-Blend® en ORA-Blend® SF. Hiermee beschikt Medisca over de exclusieve distributierechten op alle wereldwijde markten, uitgezonderd de Verenigde Staten en Israël, en niet-exclusieve distributierechten met contractuele voordelen in Australië.

“Deze exclusieve overeenkomst onderstreept de toewijding van Medisca als pionier op het gebied van geneesmiddelen op maat over de hele wereld,” aldus Panagiota Danopoulos, Senior Vice President Global Strategy & Innovation van Medisca. “De samenwerking met Padagis is een volgende belangrijke stap in de uitbreiding van ons bereik, waarbij we de kracht van de merken van Medisca verder uitbouwen en een mondiale pioniersrol vervullen binnen de handmatige geneesmiddelenbereiding, wetenschappelijke laboratoria, cosmetica en andere gezondheidszorgsectoren.”

ORA-producten, meer dan 20 jaar geleden ontwikkeld door Paddock Laboratories, dat in 2011 door Perrigo werd overgenomen, worden geproduceerd door Padagis in Minnesota. Het zijn de langst bestaande preparaten voor handmatige bereiding van orale geneesmiddelen op de markt, Het gebruik ervan wordt ondersteund door meer dan 150 stabiliteitsonderzoeken. In feite is dit ongeëvenaarde onderzoeksportfolio de sleutel tot de reden waarom velen wereldwijd ORA-producten beschouwen als dé preparaten voor handmatige bereiding van orale geneesmiddelen. Ook buiten de handmatige geneesmiddelenbereiding heeft het merk ORA een voorname positie veroverd. Het merk is in warenhuizen aan te treffen in de vorm van zonder recept verkrijgbare producten en wordt gebruikt in door de FDA goedgekeurde farmaceutische eindproducten.

“Tot op heden heeft de ORA-productlijn gebruikgemaakt van meerdere distributeurs over de hele wereld,” aldus Colter VanStedum, Executive Vice President en Chief Growth Officer van Padagis. “Onze beslissing om de distributie door middel van Medisca te centraliseren, werd sterk beïnvloed door hun wereldwijde distributiemogelijkheden. De ORA-producten hebben een enorm potentieel in de kritieke patiëntenzorg - met name de kindergeneeskunde - en behoren op grote schaal beschikbaar te zijn voor apothekers, artsen en vooral patiënten - in alle markten over de hele wereld. Het creëren van dit samenwerkingsverband was een strategische zet om de positieve impact voor patiënten over de hele wereld te maximaliseren.”

Danopoulos voegt toe: “De kwaliteitsnormen en het internationale netwerk van Medisca maken het mogelijk om een overeenkomst als deze te sluiten. Het is een volgende belangrijke mijlpaal in onze streven naar groei en leiderschap, waarmee we een betekenisvol, duurzaam verschil willen maken in opkomende markten.”

Met het oog op deze overeenkomst gaat Medisca in bepaalde landen internationale handelsmerkaanvragen voor haar merknaam indienen.

Over MEDISCA

MEDISCA is een wereldwijd leider op het gebied van de gezondheidszorg met een gevestigde reputatie op het gebied van handmatige geneesmiddelenbereiding en vorderingen in wetenschappelijke laboratoria, cosmetica en andere gezondheidszorgsectoren. Al meer dan 30 jaar levert MEDISCA diensten aan apotheken en aanverwante zorginstellingen met een geavanceerd aanbod en gepassioneerde toewijding, en heeft het bedrijf een wereldwijd netwerk ontwikkeld dat zich toelegt op geneesmiddelen op maat. Door oprechte relaties, zorgeloze ervaringen, handige processen en strategische wereldwijde samenwerkingsverbanden, biedt MEDISCA innovatieve producten van topkwaliteit, toonaangevende diensten en ondersteuningssystemen van wereldklasse. Ga voor meer informatie over MEDISCA naar www.medisca.com en volg ons op Twitter:@medisca.

Over PADAGIS

PADAGIS zet zich in om het welzijn van zoveel mogelijk patiënten en consumenten te verbeteren door het ontwikkelen, produceren en distribueren van hoogwaardige, betaalbare specialistische zorgproducten. Het bedrijf is een toonaangevende leverancier van uitgebreide plaatselijk toegediende en andere specialistische farmaceutische producten en heeft wereldwijd meer dan 1300 mensen in dienst. Bezoek PADAGIS online op http://www.padagis.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.