Ecopia AI obtient un contrat du Gouvernement Canadien pour cartographier les régions rurales et soutenir le déploiement d’Internet à large bande à travers le pays

Ecopia AI a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un contrat du gouvernement du Canada afin de fournir des données cartographiques de nouvelle génération permettant d'appuyer le déploiement de l'Internet haute vitesse à large bande dans les régions rurales du Canada.

Un pourcentage élevé de la population travaillant maintenant à domicile en raison de la pandémie de la COVID-19, le besoin critique d'une connectivité à haute vitesse à travers le pays a été mis en évidence - et un déséquilibre numérique entre les centres urbains et les régions rurales a été révélé. Malgré d'importants investissements des secteurs publics et privés, plus de la moitié des communautés rurales n'ont toujours pas accès à Internet haute vitesse à large bande, selon le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). La planification et le déploiement d'une infrastructure à large bande nécessite des données cartographiques précises, complètes, et à jour.

Pour réaliser son mandat, Ecopia utilisera ses systèmes de cartographie basés sur l’Intelligence Artificielle afin d’exploiter une grande variété de données géo-spatiales et identifier des emplacements clés pour le déploiement de l’Internet à large bande dans les régions rurales du Canada, y compris dans des communautés éloignées et autochtones. Ces données seront utilisées afin d’identifier les endroits inadéquatement desservis, permettant ainsi d’accélérer le déploiement de l'infrastructure à large bande à travers le pays. La carte est en cours de production et sera livrée en mars 2022.

“L’internet haute vitesse est essentiel afin de garantir que tous les Canadiens et Canadiennes puissent participer à l'économie numérique, et les résidents des communautés rurales et éloignées ont depuis longtemps un moins bon accès à Internet haute vitesse que ceux qui vivent dans les zones urbaines. Des données géo-spatiales plus précises nous aiderons à planifier et à construire l'infrastructure de télécommunications nécessaire pour combler ce manque de connectivité “, a déclaré l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural. “L'approche innovante utilisée par Ecopia AI pour analyser les données géo-spatiales nous aide à mieux déterminer la localisation précise des foyers canadiens et ainsi identifier ce qui devra être fait afin d’atteindre notre objectif de connecter 98 % des Canadiens(ennes) d'ici 2026 et tous les Canadiens(ennes) d'ici 2030.”

“Ecopia AI est très fier de soutenir cette initiative grâce à l'utilisation de nos systèmes de cartographie basés sur l'Intelligence Artificielle”, a déclaré Jon Lipinski, co-fondateur et président d'Ecopia AI. “La mission d'Ecopia est de créer une représentation numérique du monde réel pour favoriser de meilleures prises de décisions. Dans ce projet, nous fournissons des informations fondamentales qui soutiendront un effort d'importance nationale : combler le fossé numérique à travers le Canada.”

À propos d'Ecopia AI

Ecopia utilise l'IA pour convertir des images haute résolution du territoire en cartes vectorielles haute définition (HD). Ces cartes forment une représentation numérique sans égale de la réalité et sont intégrées dans des applications critiques d’aide à la prise de décision. Les cartes vectorielles HD d'Ecopia AI sont utilisées pour des centaines d'applications commerciales et gouvernementales dans plus de 100 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez www.ecopia.ai