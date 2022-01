Trade Republic lancia oggi in Italia il trading di criptovalute

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Trade Republic, la più grande piattaforma di risparmio in Europa, lancia oggi il trading di criptovalute in Italia. Meno di un mese dopo l’entrata ufficiale nel mercato italiano, i clienti di Trade Republic hanno ora un'opzione aggiuntiva: a partire da subito, possono investire in criptovalute tramite l'app 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il trading di criptovalute funziona allo stesso modo degli altri strumenti finanziari: sicuro, semplice, veloce e senza commissioni, con spread controllati e solo 1 € per transazione per coprire i costi esterni. Trade Republic è uno dei primi broker europei ad offrire il trading di azioni, ETF e criptovalute in un’unica piattaforma, di facile utilizzo e con la sicurezza di una licenza bancaria tedesca.

Le criptovalute sono considerate un’importante innovazione nel mondo della finanza. Operano su reti decentralizzate in gran parte indipendenti dalle valute nazionali o dai mercati dei capitali. Di conseguenza, negli ultimi anni sono diventate un importante strumento di diversificazione dei portafogli di investimento. Trade Republic, che si prefigge l’obiettivo di rendere i mercati finanziari accessibili a tutti, con il lancio del trading di criptovalute compie un ulteriore passo verso la sua visione di democratizzare l'accesso al mondo finanziario.

Inizialmente, saranno disponibili per il commercio Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, XRP, Stellar, EOS, Uniswap e Chainlink.

"Fattori macroeconomici come tassi di interesse negativi e inflazione nell'Eurozona richiedono agli investitori di adottare nuove strategie di investimento. Il nostro obiettivo è quello di offrire ai clienti opportunità di risparmio diversificato e di lungo termine", afferma Emanuele Agueci, Country Manager per l’Italia di Trade Republic "Le criptovalute stanno diventando sempre più popolari e oggi rappresentano un mercato stimato di 2,5 trilioni di dollari. E l'Italia non fa eccezione: il 18% degli italiani dichiara di possedere Bitcoin, una delle percentuali più alte in Europa1".

Il trading di criptovalute su Trade Republic funziona esattamente allo stesso modo del trading di altri prodotti di investimento: i clienti possono trovare la criptovaluta desiderata tramite la funzione di ricerca nell'app e investire in soli tre click. I clienti Trade Republic sono in grado di acquistare una frazione di criptovaluta, utilizzando gli euro. Un portafoglio composto da criptovalute, azioni, ETF e piani di risparmio, può essere gestito in un’unica app intuitiva e semplice.

"L'educazione e la conoscenza sono le nostre priorità", afferma Christian Hecker, co-fondatore di Trade Republic "Il trading di criptovalute è adatto a investitori informati che hanno familiarità con i mercati volatili. Per questo motivo, nell’app educhiamo gli utenti sulla volatilità e sullo sviluppo del mercato, e offriamo ulteriore materiale informativo per comprendere meglio le criptovalute".

Con l'inclusione delle criptovalute, Trade Republic assume ancora una volta un ruolo pionieristico nel mercato finanziario europeo. In tal modo, l'azienda non solo dimostra la sua forza innovativa, ma anche la capacità di ascoltare i propri clienti quando si tratta di investire in nuove asset class.

A PROPOSITO DI TRADE REPUBLIC

Trade Republic è una piattaforma di risparmio europea che consente alle persone di risparmiare, investire o fare trading sul mercato dei capitali senza commissioni e in soli 3 click. La missione di Trade Republic è quella di dare a tutti l'opportunità di prendere in mano i propri investimenti e sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari. Trade Republic è una banca autorizzata in Germania e controllata dalla Bundesbank e dalla BaFin. L'azienda è stata fondata nel 2015 da Christian Hecker, Thomas Pischke e Marco Cancellieri e raggiunge oltre 250 milioni di persone in sei paesi. Gli investitori di Trade Republic includono VC Accel, Creandum, Founders Fund, Project A, Sequoia, TCV e Thrive Capital.

1 Fonte: Survey condotta da Euronews con Redfield e Wilton Strategies nel settembre 2021