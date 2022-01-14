MultiPay Group選擇Percona為其提供資料庫管理服務

北卡羅萊納州羅利--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--開源資料庫軟體和服務的領導者Percona今天宣佈，已與全球支付科技公司MultiPay集團簽訂協定，為其MySQL開源資料庫部署提供託管服務。

MultiPay提供獨特的創新API，可作為任何支付方式與任何收單機構之間的單一整合點。MultiPay目前為包括Zara和Frasers Group在內的眾多客戶提供服務，業務遍佈24個國家。該公司幫助零售、酒店、旅遊和運輸業的大型商戶隨時隨地接收任何形式的付款，為消費者和商戶帶來更大的自由度和靈活性。

然而，MultiPay需要穩定、可靠、可用的資料庫基礎設施，以確保其服務能夠高效運行。與Percona的合作將為MultiPay的資料庫部署提供當前最佳的建議、專業知識和支援。MultiPay依賴Percona XtraDB Cluster和Percona Monitoring and Management來進行資料庫的操作和管理。

MultiPay營運長Delia Pedersoli表示：「隨著我們的科技產品陣容不斷壯大，委託Percona為我們管理資料庫將能實現更高的效率，並為消費者和商戶提供更好的服務，為他們帶來快速、無縫的支付體驗。我們為全球零售客戶提供關鍵的支付基礎設施。超前佈署讓我們能夠在未來始終符合客戶所需。Percona提供全天候的專家支援，確保我們的資料庫一直運行於最佳狀態。今後在考慮任何部署時，我們都可以信賴Percona穩定可靠的方案。」

Percona歐洲、中東和非洲區副總裁Martin James表示：「電子商務市場競爭激烈，效能不佳將把客戶拒之門外。MultiPay打造的獨特產品徹底改變了消費者的支付體驗，其服務表現必須符合公司的承諾。除了以Percona XtraDB Cluster確保可用性之外，Percona還提供全天候的專家級支援服務，以確保MultiPay的資料庫效能與其業務目標相一致。」

根據協定，Percona將為MultiPay提供託管服務，確保MultiPay的支付平臺具有至關重要的高可用性，並協助MultiPay制定長期的資料庫和雲端策略。雙方的合作將能夠提高MultiPay的成本效益，簡化其資料庫管理，使其能夠繼續推進全球擴張，為今後越來越多的客戶提供支援。MultiPay決定使用Percona託管服務，既可以顧及其複雜的技術需求，又能提供面對客戶的任務關鍵型服務。

連結

Percona XtraDB Cluster - https://www.percona.com/software/mysql-database/percona-xtradb-cluster

Percona Managed Services - https://www.percona.com/services/managed-services/percona-managed-database-services

Multipay - http://www.multipayglobalsolutions.com

公司資訊

關於Percona

Percona使資料庫的運行更佳。Percona是唯一為眾多開源資料庫提供企業級產品、支援和服務的公司，包括MySQL®、MariaDB®、MongoDB®和PostgreSQL，無論是傳統部署、雲端平臺還是混合式IT環境。公司致力於將開源打造為軟體授權許可、開發和部署方法——其資料庫管理工具已被全球數百萬名應用程式開發人員、資料庫管理員和IT專業人員使用。

Percona為企業提供選擇的自由、創造的自由和改變的自由，從而在成長過程中快速擴展。該公司支援PayPal、Vimeo、RockStar Games、Duolingo、Fiserv、Slack、Cisco Systems和Rent the Runway等全球品牌，以及希望在改善資料庫效率的同時，盡可能提升應用效能的小型企業。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.percona.com。

關於MultiPay

MultiPay Global Solutions總部位於丹麥（之前曾位於倫敦和米蘭），是能夠幫助全球大型商戶隨時隨地接收任何形式付款的支付科技公司。其全功能中立支付解決方案提供獨特的API，可作為任何支付方式和任何收單機構之間的單一整合點。MultiPay的閘道適用於零售、酒店、旅遊和運輸等各行各業的所有支付通路。結合其個人化的高級訂製體驗，MultiPay是能符合所有支付要求的單一接觸點，可就客戶的特定需求提供支付科技和整合方案。如欲瞭解有關MultiPay Global Solutions的更多資訊，請造訪www.multipayglobalsolutions.com。

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