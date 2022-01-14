MultiPay Group选择Percona为其提供数据库管理服务

北卡罗来纳州罗利--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的开源数据库软件和服务供应商Percona今天宣布，已与全球支付技术公司MultiPay集团签订协议，为其MySQL开源数据库部署提供托管服务。

MultiPay提供了独特的创新API，可作为任何支付方式与任何收单方之间的单一集成点。MultiPay目前为包括Zara和Frasers Group在内的众多客户提供服务，业务遍布24个国家。该公司帮助零售、酒店、旅游和运输行业的大型商户随时随地接收任何形式的付款，为消费者和商户带来了更大的自由度和灵活性。

然而，MultiPay需要稳定、可靠、可用的数据库基础设施，以确保其服务能够高效运行。与Percona的合作将为MultiPay的数据库部署提供当前最佳的建议、专业知识和支持。MultiPay依靠Percona XtraDB Cluster和Percona Monitoring and Management来进行数据库的操作和管理。

MultiPay首席运营官Delia Pedersoli表示：“随着我们的技术产品阵容不断壮大，委托Percona帮助我们管理数据库将能实现更高的效率，从而更好地服务消费者和商户，为他们带来快速、无缝的支付体验。我们向全球零售客户提供关键的支付基础设施。我们未雨绸缪的行动让我们能够在未来始终满足客户所需。Percona提供全天候的专家支持，确保我们的数据库一直运行于最佳状态。今后在考虑任何部署时，我们都可以信赖Percona稳定可靠的方案。”

Percona欧洲、中东和非洲区副总裁Martin James表示：“电子商务市场竞争激烈，糟糕的性能表现将把客户拒之门外。MultiPay打造了独特的产品，彻底改变了消费者的支付体验，但其服务的表现必须符合公司的承诺。除了通过Percona XtraDB Cluster来确保可用性之外，Percona还提供全天候的专家级支持服务，以确保MultiPay的数据库性能表现与其业务目标相一致。”

根据协议，Percona将向MultiPay提供托管服务，确保MultiPay的支付平台具有至关重要的高可用性，并协助MultiPay制定长期的数据库和云战略。双方的合作将能够提高MultiPay的成本效率，简化其数据库管理，使其能够继续推进全球扩张，为今后越来越多的客户提供支持。MultiPay决定使用Percona托管服务，既可以满足其复杂的技术需求，又能提供面向客户的任务关键型服务。

链接

Percona XtraDB Cluster - https://www.percona.com/software/mysql-database/percona-xtradb-cluster

Percona Managed Services - https://www.percona.com/services/managed-services/percona-managed-database-services

Multipay - http://www.multipayglobalsolutions.com

公司信息

关于Percona

Percona助力数据库更好地运行。Percona是唯一一家为众多开源数据库提供企业级产品、支持和服务的公司，包括MySQL®、MariaDB®、MongoDB®和PostgreSQL，无论是传统部署、云端平台还是混合IT环境。公司致力于将开源打造成一种软件许可、开发和部署方法——其数据库管理工具已被全球数百万应用开发人员、数据库管理员和IT专业人员使用。

Percona为企业提供选择的自由、创造的自由和改变的自由，从而在成长过程中快速扩展。该公司支持PayPal、Vimeo、RockStar Games、Duolingo、Fiserv、Slack、Cisco Systems和Rent the Runway等全球品牌，以及希望在优化数据库效率的同时，尽可能提升应用性能的小型企业。如需了解更多信息，请访问www.percona.com。

关于MultiPay

MultiPay Global Solutions总部位于丹麦（之前曾位于伦敦和米兰），是一家能够帮助全球大型商户随时随地接收任何形式付款的支付技术公司。其一体化中立支付解决方案提供了独特的API，可作为任何支付方式和任何收单方之间的单一集成点。MultiPay的网关适用于零售、酒店、旅游和运输等各行各业的所有支付渠道。依托个性化的高级定制体验，MultiPay是能满足所有支付要求的单一接触点，可围绕客户的具体需求提供针对性的支付技术和集成方案。如需了解有关MultiPay Global Solutions的更多信息，请访问www.multipayglobalsolutions.com。

Percona®是Percona LLC的注册商标。本文中所有其他的注册商标和未注册商标均为其各自所有者的唯一财产。

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