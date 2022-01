MultiPay Group escolhe a Percona para gerenciamento de banco de dados

RALEIGH, Carolina do Norte--(BUSINESS WIRE)--A Percona, líder em software e serviços de banco de dados de código aberto, anunciou hoje que o MultiPay Group, empresa global de tecnologia de pagamentos, firmou acordo com a Percona para fornecer serviços gerenciados para suas implantações de banco de dados de código aberto MySQL.

A MultiPay fornece uma API única e inovadora que atua como um ponto único de integração entre qualquer meio de pagamento e qualquer adquirente. Atualmente, a MultiPay atende inúmeros clientes em 24 países, incluindo a Zara e o Frasers Group. A empresa permite que comerciantes de grande escala nos setores de varejo, hotelaria, viagens e transporte aceitem qualquer pagamento, em qualquer lugar, permitindo maior liberdade e flexibilidade para consumidores e comerciantes.

O serviço da empresa conta com uma infraestrutura de banco de dados sólida, confiável e disponível para operar com eficiência. A MultiPay trabalha com a Percona para obter o melhor aconselhamento, experiência e suporte disponíveis para suas implantações de banco de dados. A MultiPay conta com o Percona XtraDB Cluster e o Percona Monitoring and Management para o banco de dados operacional e gerenciamento.

Delia Pedersoli, diretora de operações da MultiPay, comentou: “Atribuir nosso gerenciamento de banco de dados à Percona nos permitirá ter maior eficiência à medida que aumentamos nossa oferta de tecnologia e melhor atendemos consumidores e comerciantes com experiências de pagamentos rápidos e efetivos. Nós damos suporte a clientes globais de varejo com sua importante infraestrutura de pagamento e planejamos com antecedência para sempre entregar o que nossos clientes demandam. A Percona oferece esse suporte especializado 24 horas por dia, garantindo que nossos bancos de dados funcionem com desempenho máximo. Podemos contar com a abordagem imparcial da Percona ao considerarmos também quaisquer implantações futuras.”

Martin James, vice-presidente da Percona para a EMEA, disse: “O mercado de comércio eletrônico é competitivo e os clientes não estão dispostos a tolerar um desempenho ruim. A MultiPay construiu uma oferta única que revoluciona a experiência de pagamentos para os consumidores e deve cumprir o que prometeram. Além de executar o Percona XtraDB Cluster para disponibilidade, a Percona fornece experiência e suporte em tempo integral, garantindo que o desempenho do banco de dados da MultiPay esteja alinhado com seus objetivos de negócios.”

Como parte do acordo, a Percona ajudará a fornecer serviços gerenciados à MultiPay para garantir a disponibilidade necessária de sua plataforma de pagamento, além da assistência para ajudá-la a desenvolver seu banco de dados e estratégia em nuvem de longo prazo. O acordo resultará na otimização de custos e gerenciamento mais fácil de banco de dados para a MultiPay, permitindo que a empresa continue sua expansão global e apoie mais clientes ao longo do tempo. A decisão da MultiPay de usar os serviços gerenciados da Percona auxilia a empresa a cuidar de suas complexas necessidades técnicas e a fornecer seus serviços essenciais voltados ao cliente.

Sobre a Percona

Os bancos de dados funcionam melhor com a Percona. A Percona é a única empresa que oferece produtos, suporte e serviços de nível empresarial para diversos bancos de dados de código aberto — entre eles, MySQL®, MariaDB®, MongoDB® e PostgreSQL — em implementações tradicionais, plataformas na nuvem e ambientes de TI híbridos. A empresa tem o compromisso de apoiar o código aberto como uma abordagem de licenciamento, desenvolvimento e implementação de software, e suas ferramentas de gerenciamento de bancos de dados são utilizadas por milhões de desenvolvedores de aplicativos, administradores de bancos de dados e profissionais de TI em todo o mundo.

A Percona equipa empresas com liberdade de escolha, liberdade de criação e liberdade para fazer a diferença, ajudando-as a ampliar seus serviços com velocidade à medida que crescem. A empresa oferece suporte a marcas globais como PayPal, Vimeo, RockStar Games, Duolingo, Fiserv, Slack, Cisco Systems e Rent the Runway, além de empresas menores que buscam maximizar o desempenho de aplicativos e otimizar a eficiência dos bancos de dados. Saiba mais em www.percona.com.

Sobre a MultiPay

Com sedes em Londres, Milão e agora na Dinamarca, a MultiPay Global Solutions é uma empresa de tecnologia de pagamentos que permite que grandes comerciantes em todo o mundo aceitem qualquer pagamento, em qualquer lugar. Sua solução de pagamento agnóstico completa combina uma API exclusiva que atua como um único ponto de integração entre qualquer método de pagamento e qualquer adquirente. O gateway da MultiPay funciona em todos os canais de pagamento em qualquer setor, incluindo varejo, hotelaria, viagens e transporte. Com sua experiência personalizada, a MultiPay é o único ponto de contato para todos os requisitos de pagamento e garante a entrega de tecnologia de pagamento e integração construída em torno dos requisitos personalizados de seus clientes. Para mais informações sobre as MultiPay Global Solutions, acesse www.multipayglobalsolutions.com

Percona® é uma marca registrada da Percona LLC. Todas as demais marcas registradas ou não registradas mencionadas neste comunicado pertencem unicamente a seus respectivos titulares.

