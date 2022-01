MultiPay Group choisit Percona pour la gestion de ses bases de données

RALEIGH, Caroline du Nord--(BUSINESS WIRE)--Percona, leader dans le secteur des logiciels et services de bases de données open source, a annoncé aujourd’hui que MultiPay Group, société mondiale de technologies de paiement, avait signé un accord avec Percona afin de fournir des services gérés pour le déploiement de ses bases de données open source MySQL.

MultiPay fournit une API unique et innovante qui sert de point d’intégration unique entre n’importe quelle méthode de paiement et n’importe quel acquéreur. MultiPay dessert actuellement un grand nombre de clients dans 24 pays, parmi lesquels Zara et Frasers Group. La société permet aux commerçants à grande échelle des secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie, des voyages et des transports d’accepter n’importe quel paiement, n’importe où, offrant ainsi une plus grande liberté et flexibilité pour les consommateurs et les commerçants.

Néanmoins, le service de la société s’appuie sur une infrastructure de bases de données robuste, fiable et disponible afin de fonctionner de manière efficiente. MultiPay travaille aux côtés de Percona pour bénéficier des meilleurs conseils, de la meilleure expertise et du meilleur support disponibles concernant le déploiement de ses bases de données. MultiPay utilise les solutions Percona XtraDB Cluster et Percona Monitoring and Management pour ses bases de données opérationnelles et sa gestion.

Delia Pedersoli, directrice de l’exploitation chez MultiPay, a déclaré : « Le fait de confier la gestion de nos bases de données à Percona nous permettra de réaliser des gains d’efficacité, à l’heure où nous continuons de faire croître notre offre technologique et de mieux servir les consommateurs et commerçants grâce à des expériences de paiement rapides et fluides. Nous accompagnons les clients détaillants du monde entier dans le développement de leurs infrastructures de paiement critiques, et anticipons constamment leurs besoins. Percona délivre un support d’experts 24h sur 24 afin que nous puissions veiller à ce que nos bases de données fonctionnent à des performances optimales, et compter sur l’approche impartiale de Percona lorsque nous envisagerons des déploiements futurs. »

Martin James, vice-président pour la région EMOA chez Percona, a déclaré : « Le marché du commerce électronique est un marché concurrentiel sur lequel les clients ne sont pas disposés à accepter de mauvaises performances. MultiPay a conçu une offre unique qui révolutionne l’expérience de paiement pour les consommateurs, et son service doit tenir ses promesses. Parallèlement à la solution Percona XtraDB Cluster qui offre une disponibilité élevée, Percona fournit une expertise et un support 24h/24, 7j/7 et 365j/an afin de veiller à ce que les performances des bases de données de MultiPay soient conformes avec ses objectifs commerciaux. »

Dans le cadre de l’accord, Percona fournira à MultiPay des services gérés afin de garantir la haute disponibilité nécessaire de sa plateforme de paiement, ainsi qu’une assistance afin de l’aider à développer sa stratégie de bases de données et de cloud à long terme. La transaction se traduira par des économies de coûts supérieures et une gestion simplifiée des bases de données pour MultiPay, en permettant à l’entreprise de poursuivre son expansion mondiale et de servir un plus grand nombre de clients au fil du temps. La décision de MultiPay consistant à choisir les services gérés de Percona permet à la société de répondre à ses besoins techniques complexes, et de délivrer ses services critiques en contact direct avec les clients.

Liens

Percona XtraDB Cluster - https://www.percona.com/software/mysql-database/percona-xtradb-cluster

Percona Managed Services - https://www.percona.com/services/managed-services/percona-managed-database-services

Multipay - http://www.multipayglobalsolutions.com

Informations concernant la société

À propos de Percona

Les bases de données fonctionnent mieux grâce à Percona. Percona est l’unique société offrant des produits, une assistance technique et des services, de catégorie entreprise, destinés à un éventail de bases de données open source, parmi lesquelles MySQL®, MariaDB®, MongoDB®, et PostgreSQL, pour les déploiements traditionnels, les plateformes basées dans le cloud et les environnements informatiques hybrides. La société s’engage à soutenir l’open source en tant qu’approche en matière de licence, de développement et de déploiement de logiciels ; et ses outils de gestion de bases de données sont mis à profit par plusieurs millions de développeurs d’applications, administrateurs de bases de données et professionnels informatiques du monde entier.

Percona confère aux entreprises la liberté de choix, la liberté de création, et la liberté de faire la différence, le tout en les aidant à évoluer rapidement au fur et à mesure de leur croissance. La société soutient plusieurs marques mondiales telles que PayPal, Vimeo, RockStar Games, Duolingo, Fiserv, Slack, Cisco Systems, et Rent the Runway, ainsi que des entreprises de moindre envergure qui cherchent à maximiser la performance de leurs applications tout en rationalisant les efficiences de leurs bases de données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.percona.com.

À propos de MultiPay

Basée à Londres, Milan et désormais au Danemark, MultiPay Global Solutions est une société de technologies de paiement qui permet aux commerçants de grande envergure du monde entier d’accepter n’importe quel paiement, n’importe où. Sa solution de paiement agnostique tout-en-un s’appuie sur une API unique qui sert de point d’intégration unique entre n’importe quelle méthode de paiement et n’importe quel acquéreur. La passerelle de MultiPay fonctionne sur les canaux de paiement de tous les secteurs, parmi lesquels la vente au détail, l’hôtellerie, les voyages et les transports. Combinée à son expérience personnalisée et sur mesure, MultiPay est l’unique point de contact répondant à tous les besoins de paiement, et veille à délivrer des technologies de paiement et une intégration conçues à partir des besoins individuels de ses clients. Pour en savoir plus sur MultiPay Global Solutions, rendez-vous sur www.multipayglobalsolutions.com

Percona® est une marque déposée de Percona LLC. Toutes les autres marques de commerce figurant dans ce document, déposées ou non, appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.