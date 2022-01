adesso is Mindbreeze Partner of the Year 2021 in Europa

LINZ, Oostenrijk & DORTMUND, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Mindbreeze, een toonaangevende leverancier van appliances en clouddiensten op het gebied van informatie-inzicht, heeft adesso tot 'European Partner of the Year 2021' uitgeroepen. Premium partner adesso toonde uitstekende prestaties en uitzonderlijke implementatie-expertise bij de introductie van Mindbreeze InSpire.

"adesso heeft een breed portfolio van technologische samenwerkingsverbanden. In Mindbreeze hebben we een hechte en sterke partner voor het segment van Enterprise Search en Insight Engines," verklaart Maximilian Berger, Enterprise Search Manager bij adesso. "In onze projecten bevestigen onze klanten de prestaties van Mindbreeze InSpire. We zijn dan ook zeer verheugd met de Partner of the Year-onderscheiding; het is voor ons een welkome stimulans om verder uit te breiden in dit segment."

"Mindbreeze Premium Partners zijn pioniers op het gebied van digitale innovatie. We zijn er trots op zo'n betrouwbare en competente partner als adesso aan boord te hebben om nieuwe ideeën om te zetten in baanbrekende innovaties voor klanten op basis van Mindbreeze InSpire," aldus Daniel Fallmann, oprichter en CEO van Mindbreeze.

Ga voor meer informatie en om u te registreren voor het Mindbreeze-partnerprogramma naar: https://inspire.mindbreeze.com/partner

Mindbreeze InSpire maakt gebruik van een combinatie van traditionele zoekmethoden en innovatieve kunstmatige-intelligentiebenaderingen (inclusief machine learning, neurale netwerken, spraakherkenningsmethoden) voor de efficiënte en naadloze levering van bedrijfsrelevante gegevens. De Insight Engine analyseert en interpreteert bedrijfsinformatie uit verbonden gegevensbronnen om antwoorden te geven op belangrijke zakelijke vragen.

Meer dan 2.000 van 's werelds grootste bedrijven, inclusief industrieën zoals telecommunicatie, overheidsinstanties, luchtvaart en farmaceutica, maken al gebruik van Mindbreeze InSpire om hun zakelijke doelen te bereiken.

Over adesso

adesso is een van de toonaangevende IT-dienstverleners in het Duitstalige gebied en richt zich met advies en individuele softwareontwikkeling op de zakelijke kernprocessen van bedrijven en overheidsdiensten. De strategie van adesso is gebaseerd op drie pijlers: een uitgebreide branchekennis van de medewerkers, een brede, leveranciersneutrale technologiecompetentie en beproefde methoden bij de implementatie van softwareprojecten. Het resultaat zijn IT-oplossingen die bedrijven competitiever maken. De kernsectoren van adesso zijn verzekeringen/herverzekeringen, bank- en financiële diensten, gezondheidszorg, loterijen, energievoorziening, openbaar bestuur, automobiel, transportbedrijven en handel. adesso werd opgericht in 1997 in Dortmund en heeft momenteel meer dan 5.600 mensen in dienst in de adesso Group.

Tot de belangrijkste klanten in de banksector behoren Commerzbank, KfW, DZ Bank, Hela-ba, Union Investment, BayernLB en DekaBank; in de verzekeringssector Munich Re, Hannover Re, DEVK, DAK, Zurich Versicherung, Medizinischer Dienst der Krankenversicherung ( MDK-IT); en in alle sectoren Daimler, Bosch, Westdeutsche Lotterie, Swisslos, DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum, TÜV Rheinland, REWAG, Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern en Bayerisches Staatsministerium der Justiz.

Over Mindbreeze

Mindbreeze is een toonaangevende internationale leverancier van appliances en clouddiensten voor enterprise search, toegepaste kunstmatige intelligentie en kennisbeheer. Het wereldwijde partnernetwerk maakt tijdzone-onafhankelijke klantenondersteuning wereldwijd mogelijk. Ga voor meer informatie naar www.mindbreeze.com of volg ons op LinkedIn en Twitter @Mindbreeze.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.