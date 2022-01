Pentera annuncia una serie C di finanziamenti da 150 milioni di dollari con una valutazione complessiva di 1 miliardo di dollari per sconvolgere il mercato nella gestione delle vulnerabilità legacy

Boston, USA e Tel Aviv, Israele--(BUSINESS WIRE)--Pentera, il leader nell'Automated Security Validation (ASV), ha annunciato oggi di aver raccolto 150 milioni di dollari in finanziamenti di serie C con la guida di K1 Investment Management e la partecipazione di Evolution Equity Partners e Insight Partners. I round di investimento precedenti includevano Awz Ventures e The Blackstone Group. Questo round porta la valutazione di Pentera a 1 miliardo di dollari dopo solo tre anni sul mercato, a seguito della sua introduzione della tecnologia di penetration test automatizzato.

Questo finanziamento rende Pentera l'azienda con la più alta valutazione nella sua categoria. Con 400 clienti enterprise attivi, il recente finanziamento consente a Pentera di scalare le attività, in tutte le funzioni e le regioni, e far crescere il suo organico da 150 a 300 dipendenti entro la fine del 2022 nel suo viaggio verso una IPO.

“ Questo round di finanziamento posiziona Pentera come leader di mercato nella sua categoria”, ha dichiarato Amitai Ratzon, CEO di Pentera. “ La crescita esponenziale di Pentera dimostra che le aziende non sono più disposte a scendere a compromessi con ipotesi e simulazioni, ma piuttosto richiedono una convalida nel mondo reale della loro resilienza di sicurezza contro gli ultimi attacchi informatici. In questo giorno speciale del nostro viaggio, vorrei ringraziare i nostri dipendenti, clienti, partner e investitori, per aver condiviso la nostra passione per la rivoluzione che portiamo nel mondo della cybersecurity”.

" Le piattaforme di gestione delle vulnerabilità legacy hanno dato un falso senso di sicurezza al mercato", ha affermato Christian Grant, vicepresidente senior di K1 Investment Management. “ Dato il panorama delle minacce informatiche in continua evoluzione e le reti dinamiche, il test costante e persistente è l'unico modo per mantenere una situazione di sicurezza realmente alta. Pentera è il riferimento riconosciuto del settore e siamo entusiasti di collaborare insieme per la prossima fase di crescita”.

“ I team di sicurezza sono impegnati con un numero crescente di CVE e approcci di gestione delle vulnerabilità obsoleti, e spesso non ottengono altro che esaurire risorse già limitate su vulnerabilità che hanno poche o nessuna possibilità di essere sfruttate", ha dichiarato il dott. Arik Liberzon, co-fondatore e CTO di Pentera. “ La piattaforma agentless di Pentera aiuta questi team a scovare le loro reali lacune nella sicurezza. I nostri clienti possono finalmente fidarsi dell'efficacia delle loro attrezzature di cybersecurity e dimostrare ai loro CEO e ai loro consigli di amministrazione che sono protetti contro gli attacchi informatici”.

Pentera utilizzerà il nuovo finanziamento per far crescere le proprie operazioni globali e la propria linea di prodotti, con la missione di fornire a ogni società in ogni settore verticale un piano d'azione per ridurre con fiducia il rischio informatico ed essere pronti ad un attacco. Le recenti aggiunte al suo portafoglio di prodotti includono i moduli di convalida RansomwareReady™ e Log4Shell .

Citazioni aggiuntive a supporto

“ Pentera ha stravolto l'approccio tradizionale al penetration test manuale consentendo un test continuo automatizzato e la convalida della sicurezza, espandendo il suo mercato (TAM) sia fra le società che fra i fornitori di servizi di sicurezza”, ha dichiarato Thomas Krane, direttore generale di Insight Partners. “ L'azienda ha raggiunto una crescita e una domanda incredibili in pochi anni, rivoluzionando il settore. Siamo orgogliosi di continuare la nostra partnership con Amitai e il team di Pentera”.

“ La piattaforma di penetration test continuo e automatizzato di Pentera permette ai team di sicurezza di fare di più in meno tempo per mitigare i rischi che i tradizionali metodi di penetration test non sono stati creati per risolvere”, ha dichiarato Richard Seewald, fondatore e managing partner di Evolution Equity Partners. “ L'azienda ha un'opportunità illimitata di migliorare la sicurezza informatica in tutto il mondo e siamo lieti di essere partner di Amitai e del team di Pentera”.

Informazioni su Pentera

Pentera è il leader della categoria per l'Automated Security Validation, e consente ad ogni organizzazione di testare con facilità l'integrità di tutti i livelli di cybersecurity, svelando le vere e attuali falle sulla sicurezza in qualsiasi momento, su qualsiasi scala. Migliaia di professionisti della sicurezza e fornitori di servizi in tutto il mondo usano Pentera per spingere gli interventi correttivi e chiudere le lacune di sicurezza prima che vengano sfruttate. Per maggiori informazioni, visitate: pentera.io.

Informazioni su K1

K1 è una società di investimenti globale che costruisce società di software aziendali leader di categoria. K1 collabora con forti team di gestione di aziende tecnologiche in grande crescita per aiutarle a raggiungere risultati di successo. Con oltre 110 professionisti, K1 e la sua affiliata operativa, K1 Operations LLC, cambiano il panorama dell'industria con strategie di crescita focalizzate sull'operatività, progettate per far crescere rapidamente le aziende in portafoglio. Dalla nascita dell'azienda, K1 ha collaborato con oltre 1760 società di software aziendali tra cui leader del settore come Apttus, Buildium, Checkmarx, Clarizen, ControlUp, Emburse, FMG Suite, Granicus, IronScales, Litera Microsystems, Onit, Rave Mobile Safety, RFPIO, Smarsh, WorkForce Software e Zapproved. Per ulteriori informazioni, visitate k1capital.com e seguite LinkedIn.