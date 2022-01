SELLSY LÈVE 55 MILLIONS D’EUROS POUR ACCÉLÉRER SA CROISSANCE ET DEVENIR UN LEADER EUROPÉEN DU CRM POUR LES PME

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Sellsy, la suite CRM (gestion de la relation client) en ligne et mobile à destination des PME, annonce une levée de fonds de 55 millions d’euros auprès de PSG, investisseur spécialiste des logiciels destinés aux entreprises.

Basée à La Rochelle et à Bordeaux, Sellsy a pour objectif de devenir un leader européen des logiciels de gestion de la relation client pour les PME. La scaleup va développer de nouvelles fonctionnalités pour répondre au mieux à leurs besoins et ambitionne de s’étendre en Europe. Pour y parvenir, Sellsy compte augmenter considérablement ses effectifs d’ici 2025 et entend recruter un nombre substantiel de collaborateurs en 2022.

Sellsy en chiffres:

Date de création: 2009

100 collaborateurs

~35 000 utilisateurs

~6 000 clients+90% croissance de CA les 3 dernières années

+ de 70 partenaires technologiques sur la Marketplace Sellsy

Objectif: augmenter considérablement le nombre de collaborateurs d’ici 2025

Recrutements: un nombre substantiel en 2022

Histoire

Fondée en 2009 à La Rochelle par Alain Mevellec et Frédéric Coulais, Sellsy est un outil de gestion commerciale, permettant aux entreprises d’optimiser, au sein d’un même outil, les relations et interactions avec leurs prospects et clients. Sellsy va plus loin qu’un CRM classique avec la combinaison des fonctionnalités de gestion de la relation client et de facturation. La suite logicielle tout-en-un Sellsy couvre de bout en bout les besoins des PME en matière de vente, de prospection commerciale, de facturation et de paiement.

La startup s'est rapidement développée pour devenir un leader du marché en France, avec ~6 000 entreprises clientes et ~35 000 utilisateurs finaux aujourd'hui. La croissance impressionnante de Sellsy a été menée de manière 100% organique en se concentrant sur le marché des PME, un marché très dynamique avec un faible taux d’équipement (moins de 20% des PME européennes sont équipées d’un CRM en 2021).*

Une ambition: devenir un leader européen

Cette levée de fonds de 55 millions d’euros auprès de PSG a pour ambition de permettre à Sellsy d’atteindre le statut d’un leader européen sur le marché des PME. Pour cela, Sellsy va investir sur le développement technologique de sa solution, notamment sur des fonctionnalités liées au marketing et au paiement.

Également, ce tour de table va permettre à Sellsy de se développer en Europe.

Pour parvenir à cet objectif, Sellsy compte augmenter considérablement ses effectifs d’ici 2025 et va recruter un nombre substantiel de collaborateurs en 2022 à La Rochelle et à Bordeaux.

Un enjeu de recrutement fort notamment sur les fonctions commerciales et développement produit.

"Nous sommes ravis de nous associer à Alain, Frédéric, Victor et le reste de l'équipe de Sellsy afin de consolider la position de leader de la société sur le marché français. Nous pensons que Sellsy est bien positionnée pour bénéficier de la digitalisation croissante des PME et qu'elle a le potentiel pour devenir un acteur majeur des logiciels CRM intégrés pour les PME en France et en Europe," a déclaré Christian Stein, Managing Director de PSG.

Pour Victor Douek, co-directeur général : “Cette levée de fonds est un nouveau tournant pour Sellsy. Rien qu’en France, le marché des logiciels CRM et de facturation pour les PME ne cesse de croître et devrait atteindre 1,9 milliard d’euros d’ici 2025, avec un taux de croissance de 18% par an. Notre solution associe tous les outils digitaux et tous les conseils nécessaires pour aider les entreprises à faire de la croissance. Aujourd’hui, avec ce tour de table, nous avons toutes les cartes en main pour renforcer notre solution afin de répondre aux besoins des PME et devenir un leader européen des CRM.”

*D’après une étude de marché réalisée par Roland Berger pour Sellsy en 2021.

À propos de Sellsy

Créé en 2009, Sellsy est un éditeur de logiciel SaaS français qui propose une suite CRM complète à destination des PME, intégrant des outils de marketing, ventes, facturation & paiements.

Sa solution permet aujourd’hui à plus de 35 000 utilisateurs dans 6 000 entreprises de gagner du temps, booster leurs ventes et sécuriser leur revenu. Sellsy est une plateforme digitale qui s’adresse à toute l’entreprise et notamment aux équipes marketing, ventes et administratives.

https://go.sellsy.com/

À propos de PSG

PSG est une société d'investissement en capital de croissance qui investit dans les sociétés de logiciels et de services technologiques SaaS. Fort de plus de 120 collaborateurs aux USA et en Europe, la stratégie d’investissement de PSG est axée sur l’accélération de la croissance et le développement d’opportunités de consolidation stratégiques et d’expansion géographiques, afin de créer des leaders Européens du software. Ayant soutenu plus de 85 entreprises éditrices de logiciels et facilité plus de 325 acquisitions complémentaires, PSG apporte une vaste expérience en matière d'investissement dans les sociétés éditrices de logiciels SaaS, une expertise approfondie dans le domaine de la technologie, et un engagement fort à collaborer avec les entrepreneurs et leurs équipes dirigeantes. Fondée en 2014, PSG opère à partir de bureaux situés à Boston, Kansas City et Londres. Pour en savoir plus sur PSG, visitez le site www.psgequity.com.