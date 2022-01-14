女性創業加速器為全球女性推出線上創業認證計畫

紐約與日內瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--女性創業加速器(Women’s Entrepreneurship Accelerator, WEA)今天宣佈在全球推出線上創業課程，旨在激勵、教育和賦權全球女性創業家。這項線上創業認證計畫(Entrepreneurship Certificate Programme)最初是在WEA創建兩週年之際，在聯合國大會第七十六屆會議(UNGA 76)期間公佈的。

WEA是一項多利害關係者策略性合作專案，由六大聯合國機構——國際勞工組織(ILO)、國際貿易中心(ITC)、國際電信聯盟(ITU)、聯合國開發計畫署(UNDP)、聯合國全球契約組織(UNGC)、聯合國婦女署(UN Women)和玫琳凱發起。ITC正在主導這個多方合作專案的能力建構工作。

這個指導性的創業認證計畫由ITC SheTrades開發，並由玫琳凱在支援WEA的背景下提供贊助，包括27個互動模組，並提供200多支影片。該計畫旨在向女性創業者——有志者或資深人士——傳授設計和創建具有經濟可行性潛力企業的技能。參與者將學習如何採用創業文化，透過設計思維來開發構想和精益求精的創業方式，準備商業模型圖，設計宣傳方案，確定資金來源，尋找合適的合作夥伴，安排輔導，建立團隊，並創建企業。

認證計畫涵蓋商業開發的七大關鍵階段：

認證1：決定成為企業家（6個模組），

認證2：開發構想——商業理念構思（3個模組），

認證3：商業模型（4個模組），

認證4：商業推銷（4個模組），

認證5：創業融資（3個模組），

認證6：創建團隊（4個模組），

認證7：創建企業（3個模組）。

在ITC SheTrades網站(www.shetrades.com/en/learn/e-learning)和WEA網站，數百萬女性如今可在彈指間參加WEA線上創業認證計畫。目前提供英文、西班牙文和法文，而阿拉伯文、俄文和中文將於2022年上線。該計畫對shetrades.com全部用戶免費開放，且不設任何限制。參與者將會在完成所有七個商業開發階段的課程之後獲得證書。

玫琳凱公司營運長Deborah Gibbins表示：「世界需要更多女性企業家。幾乎半數的女性企業家都宣稱，自身的驅動力來自於為偉大的社會公益事業貢獻力量。她們可以帶來巨大的影響力。對於全球婦女和女童來說，WEA線上創業認證計畫具有顛覆性的意義。借助合適的工具和支援，女性無所不能。」

國際貿易中心執行主任Pamela Coke-Hamilton表示：「我們必須提升女性在國際貿易中的參與度，幫助她們擴張業務，這樣，她們便可以成為更具包容性、永續性社區的催化劑。女性是推動變革的強大媒介，為女性賦權將造福整個社會。」

在玫琳凱的合作協助下，官方發佈活動將於歐洲中部時間2022年1月18日15:00舉行。該活動將召集來自於ITC SheTrades全球網路的女性企業家和女性持有的企業。活動將在線上以英文舉行，而且將成為介紹創業認證計畫和即將推出的國內培訓內容的平臺。SheTrades將介紹創業課程和www.shetrades.com上提供的其他工具。請在此處註冊，參與WEA首個免費創業認證計畫的發佈活動。

在WEA認證計畫於ITC SheTrades網路學習平臺上推出的同時，還將針對開發中國家有意創業和/或融入區域和全球價值鏈的女性舉行全國性的實地培訓。國內培訓課程將為女性企業家和中小微型企業提供實用的見解和專長，在哥倫比亞、巴西、墨西哥和印度將以線上形式舉辦。培訓課程將用西班牙文（哥倫比亞、墨西哥）、葡萄牙文（巴西）和英文（印度）講解。這些課程將專注於兩個主題：「競爭力和出口準備度」（1月19日至20日）和「數位行銷與電商工作坊」（2月1日至3日）。

該課程是ITC「為女性賦權以參與貿易計畫」(Empowering Women to Trade Programme)的一部分，後者將直接推動ITC的第五大關注領域「促進和推廣包容性貿易和綠色貿易」以及聯合國永續發展目標(SDG) 5、8和17。

WEA承諾在2030年前為500萬名女性企業家賦權。

關於女性創業加速器計畫

女性創業加速器計畫(WEA)是關於女性創業的多方合作倡議，由聯合國六大機構和玫琳凱共同發起。國際勞工組織(ILO)、國際貿易中心(ITC)、國際電信聯盟(ITU)、聯合國開發計畫署(UNDP)、聯合國全球契約組織(UNGC)、聯合國婦女署和玫琳凱已承諾到2030年為500萬名女性創業者賦權。該倡議的最終目標是為世界各地的女性創業者創造有利的生態系統，充分發揮女性創業者在達成永續發展目標(SDG)方面的影響力。加速器計畫體現了具備獨特影響力的多方合作關係在發揮女性創業者潛力方面的變革性力量。

如欲瞭解更多資訊，請造訪we-accelerate.com。請在以下平臺關注我們： Twitter和Instagram (@we_accelerator)，Facebook和LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)。

關於ITC SheTrades

國際貿易中心的SheTrades倡議致力於在2021年幫助300萬女性與市場互聯，並集結全球利害關係者共同努力，為女性企業家解決貿易障礙，創造更多機會。該倡議得到一個網路和行動數位平臺的支援。如欲瞭解更多資訊，請造訪SheTrades.com：https://www.shetrades.com/en。

關於國際貿易中心

國際貿易中心是世界貿易組織與聯合國共同成立的機構。ITC協助開發中和轉型國家的中小企業提升其在全球市場上的競爭力，並在「貿易援助」議程和聯合國永續發展目標的架構下推動永續經濟發展。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.intracen.org。在Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Flickr關注ITC

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