女性创业加速器为全球女性推出线上创业认证项目

纽约与日内瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--女性创业加速器(Women’s Entrepreneurship Accelerator, WEA)今天宣布在全球范围内推出其线上创业课程，旨在激励、教育和赋能全球女性创业家。这个线上创业认证项目(Entrepreneurship Certificate Programme)最初是在WEA创建两周年之际，在联合国大会第七十六届会议(UNGA 76)期间公布的。

WEA是一项多利益相关方战略合作项目，由六大联合国机构——国际劳工组织(ILO)、国际贸易中心(ITC)、国际电信联盟(ITU)、联合国开发计划署(UNDP)、联合国全球契约组织(UNGC)、联合国妇女署(UN Women)和玫琳凯发起。ITC正在主导这个多方合作项目的能力打造工作。

这个指导性的创业认证项目由ITC SheTrades开发，由玫琳凯为支持WEA而赞助，包括27个互动模块，提供200多个视频。该项目旨在向女性创业者——有志者或资深人士——传授设计和创建具有经济可行性潜力企业的技能。参与者将学习如何采用创业文化，通过设计思维来开发理念和精益求精的创业方式，准备商业模式图，设计宣传方案，确定资金来源，寻找合适的合作伙伴，安排指导，打造团队，并创建企业。

认证项目覆盖商业开发的七大关键阶段：

认证1：决定成为企业家（6个模块），

认证2：开发理念——商业理念构思（3个模块），

认证3：商业建模（4个模块），

认证4：商业推销（4个模块），

认证5：创业融资（3个模块），

认证6：创建团队（4个模块），

认证7：创建企业（3个模块）。

数百万女性如今可通过ITC SheTrades网站(www.shetrades.com/en/learn/e-learning)和WEA网站，在弹指间参与WEA在线创业认证项目。目前提供英语、西班牙语和法语，而阿拉伯语、俄语和中文将于2022年上线。该项目面向shetrades.com全部用户免费开放，且不设任何限制。参与者将会在完成所有七个商业开发阶段的学习之后获得证书。

玫琳凯公司首席运营官Deborah Gibbins表示：“ 世界需要更多的女性企业家。几乎半数的女性企业家都称，自身的驱动力来自于为伟大的社会公益事业做贡献。她们可以带来巨大的影响力。对于全球妇女和女童来说，WEA线上创业认证项目具有颠覆性的意义。借助合适的工具和支持，女性无所不能。”

国际贸易中心执行主任Pamela Coke-Hamilton表示：“ 我们必须提升女性在国际贸易中的参与度，帮助她们扩张其业务，这样，她们便可以成为更具包容性、可持续社区的催化剂。女性是推动变革的强大媒介，赋能女性将造福整个社会。”

官方发布活动将在玫琳凯的协助下于欧洲中部时间2022年1月18日15:00举行。该活动将汇聚来自于ITC SheTrades全球网络的女性企业家和女性持有的企业。活动将在线举行，语言为英语，而且将成为介绍创业认证项目和即将推出的国内培训内容的平台。SheTrades将介绍创业课程和可在www.shetrades.com上获取的其他工具。点击此处注册，参与WEA首个免费创业认证项目的发布活动。

在WEA认证项目于ITC SheTrades网络学习平台上推出的同时，还将针对发展中国家有意创业和/或融入区域和全球价值链的女性举行全国性的实地培训。国内培训项目将为女性企业家和中小微企业提供实用的洞见和专长，在哥伦比亚、巴西、墨西哥和印度将以线上形式举办。培训课程将用西班牙语（哥伦比亚、墨西哥）、葡萄牙语（巴西）和英语（印度）讲解。这些课程将专注于两个主题：“竞争力和出口准备度”（1月19日至20日）和“数字营销与电商工作室”（2月1日至3日）。

该课程是ITC“赋能女性参与贸易项目”(Empowering Women to Trade Programme)的一部分，后者将直接推动ITC的第五大关注领域“促进和推广包容性贸易和绿色贸易”以及联合国可持续发展目标(SDG) 5、8和17。

WEA承诺在2030年前赋能500万女性企业家。

关于女性创业加速器计划

女性创业加速器计划(WEA)是一个关于女性创业的多方合作倡议，由联合国六大机构和玫琳凯共同发起。国际劳工组织(ILO)、国际贸易中心(ITC)、国际电信联盟(ITU)、联合国开发计划署(UNDP)、联合国全球契约组织(UNGC)、联合国妇女署和玫琳凯已承诺到2030年为500万女性创业者赋能。该倡议的最终目标是通过为世界各地的女性创业者创造一个有利的生态系统，充分发挥女性创业者在实现可持续发展目标(SDG)方面的影响。加速器计划体现了具备独特影响力的多方合作关系在发挥女性创业者潜力方面的变革性力量。

如需了解更多信息，请访问we-accelerate.com。请在以下平台关注我们： Twitter和Instagram (@we_accelerator)，Facebook和LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)。

关于ITC SheTrades

国际贸易中心的SheTrades倡议致力于在2021年帮助300万女性与市场互联，并集结全球利益相关方共同努力，为女性企业家解决贸易障碍，创造更多的机会。该倡议得到了一个网页和移动数字平台的支持。如需了解更多信息，请访问SheTrades.com：https://www.shetrades.com/en。

关于国际贸易中心

国际贸易中心是世界贸易组织与联合国联合成立的机构。ITC协助发展中和转型国家的中小企业提升其在全球市场上的竞争力，并借此在“促贸援助”议程和联合国可持续发展目标框架下推动可持续经济发展。如需了解更多信息，请访问www.intracen.org。在Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Flickr关注ITC

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