Women’s Entrepreneurship Accelerator lanceert online certificaatprogramma voor ondernemerschap voor vrouwen over de hele wereld

An official launch event will be held on January 18, 2022, at 15:00 CET in collaboration with Mary Kay. It will convene women entrepreneurs and women-owned businesses from the ITC SheTrades network around the world. (Photo: Mary Kay Inc.)

“Almost half of all women entrepreneurs claim to be driven by the desire to contribute to the great societal good. Their impact can be immense.”

Pamela Coke-Hamilton, Executive Director of the International Trade Centre (Photo: Mary Kay Inc.)

Deborah Gibbins, Chief Operating Officer at Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.)

NEW YORK EN GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--De Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) heeft vandaag de wereldwijde lancering aangekondigd van haar online ondernemerschapscurriculum dat is ontworpen om vrouwelijke ondernemers over de hele wereld te inspireren, op te leiden en te versterken. Het online Certificaatprogramma voor ondernemerschap werd voor het eerst aangekondigd tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA 76) op het tweejarige jubileum van WEA.

WEA is een strategisch partnerschap met meerdere belanghebbenden dat zes agentschappen van de Verenigde Naties bijeenroept: International Labour Organization (ILO), International Trade Center (ITC), International Telecommunication Union (ITU), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Global Compact (UNGC), UN Women en Mary Kay. ITC leidt de capaciteitsopbouwcomponent van het meervoudige partnerschap.

Het begeleide certificaatprogramma voor ondernemerschap, ontwikkeld door ITC SheTrades en mogelijk gemaakt door Mary Kay ter ondersteuning van WEA, omvat 27 interactieve modules verrijkt met meer dan 200 video’s. Het doel is om vrouwelijke ondernemers, aspirant of veteraan, de vaardigheden bij te brengen om bedrijven te ontwikkelen en op te zetten die potentieel economisch levensvatbaar zijn. De deelnemers leren hoe ze een ondernemerscultuur kunnen adopteren, ideeën kunnen ontwikkelen door middel van ontwerpdenken en lean start-up-methodologieën, een canvas voor bedrijfsmodellen opstellen, een pitch ontwerpen, financieringsbronnen identificeren, de juiste partners vinden, mentorschap regelen, een team vormen en hun bedrijf opzetten.

Het certificaatprogramma omvat de zeven belangrijkste stadia van bedrijfsontwikkeling:

Certificaat 1: Beslissen om ondernemer te worden (6 modules),

Certificaat 2: Het idee ontwikkelen - Bedrijfsideevorming (3 modules),

Certificaat 3: Bedrijfsmodellering (4 modules),

Certificaat 4: Het bedrijf pitchen (4 modules),

Certificaat 5: Financiering van de onderneming (3 modules),

Certificaat 6: Opbouwen van het team (4 modules),

Certificaat 7: Opzetten van het bedrijf (3 modules).

Het WEA Online ondernemerschap certificaatprogramma is nu direct toegankelijk voor miljoenen vrouwen op de ITC SheTrades-website (www.shetrades.com/en/learn/e-learning) en op de WEA-website. Het is momenteel beschikbaar in het Engels, Spaans en Frans, met Arabisch, Russisch en Mandarijn in 2022. Het is gratis voor alle gebruikers van shetrades.com zonder toegangsdrempel. Deelnemers ontvangen een certificaat na voltooiing van elk van de zeven belangrijkste stadia van bedrijfsontwikkeling.

“ De wereld heeft meer vrouwelijke ondernemers nodig”, zei Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bij Mary Kay Inc. “ Bijna de helft van alle vrouwelijke ondernemers beweert te worden gedreven door de wens om bij te dragen aan het grote maatschappelijk welzijn. Hun impact kan enorm zijn. Het WEA Online ondernemerschap certificaatprogramma is een doorbraak voor vrouwen en meisjes over de hele wereld. Met de juiste tools en ondersteuning is er geen limiet aan wat vrouwen kunnen doen.”

“ We moeten de deelname van vrouwen aan de internationale handel vergroten en hen helpen hun bedrijf op te schalen, zodat ze de katalysator worden voor meer inclusieve en duurzame gemeenschappen. Vrouwen zijn krachtige aanjagers van verandering. Het versterken van vrouwen komt ten goede aan hele samenlevingen”, zei Pamela Coke-Hamilton, uitvoerend directeur van het International Trade Centre.

Op 18 januari 2022 om 15:00 CET wordt een officieel lanceringsevenement gehouden in samenwerking met Mary Kay. Het brengt vrouwelijke ondernemers en bedrijven die eigendom zijn van vrouwen uit het ITC SheTrades-netwerk over de hele wereld bijeen. Het evenement wordt virtueel in het Engels georganiseerd en dient als een platform om het ondernemerschap certificaatprogramma en aankomende trainingen in het land te presenteren. Het SheTrades-team presenteert het ondernemerschapscurriculum en andere tools die beschikbaar zijn op www.shetrades.com. Registreer u hier tot de lancering van het eerste gratis WEA ondernemerschap certificaatprogramma.

De lancering van het WEA certificaatprogramma op het ITC SheTrades eLearning-platform wordt ook op nationaal niveau aangevuld met praktijktrainingen voor vrouwen uit ontwikkelingslanden die geïnteresseerd zijn in ondernemerschap en/of die plannen hebben om te integreren in regionale en wereldwijde waardeketens. De trainingssessies in het land bieden praktische inzichten en expertise aan vrouwelijke ondernemers en mkb’s en vinden virtueel plaats in Colombia, Brazilië, Mexico en India. De trainingen worden gegeven in het Spaans (Colombia, Mexico), Portugees (Brazilië) en Engels (India). De sessies richten zich op twee hoofdonderwerpen: “Concurrentievermogen en exportgereedheid” (19-20 januari) en “Digitale marketing en e-commerce workshops” (1-3 februari).

De bijdrage valt onder het ‘programma voor vrouwen versterken om te handelen’ van ITC, dat rechtstreeks bijdraagt aan ITC’s focusgebied 5 'Bevordering en mainstreaming van inclusieve en groene handel' en de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) 5, 8 en 17 van de Verenigde Naties.

WEA heeft zich gecommitteerd om tegen 2030 5 miljoen vrouwelijke ondernemers mondig te maken.

Over de Women’s Entrepreneurship Accelerator

De Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) is een meervoudig partnerschapsinitiatief voor vrouwelijk ondernemerschap waarbij zes VN-agentschappen en Mary Kay bijeenkomen. International Labour Organization (ILO), International Trade Centre (ITC), International Telecommunication Union (ITU), UN Development Program (UNDP), UN Global Compact (UNGC), UN Women en Mary Kay hebben zich gecommitteerd om tegen 2030 5 miljoen vrouwelijke ondernemers mondig te maken . Het uiteindelijke doel van het initiatief is om de ontwikkelingsimpact van vrouwelijk ondernemerschap bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) te maximaliseren door een faciliterend ecosysteem te creëren voor vrouwelijke ondernemers over de hele wereld. De Accelerator is een voorbeeld van de transformerende kracht van een meervoudig partnerschap van een uniek kaliber om het potentieel van vrouwelijke ondernemers te benutten. Meer informatie is te vinden op we-accelerate.com. Volg ons: Twitter en Instagram (@we_accelerator), Facebook en LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator).

Over ITC SheTrades

Het SheTrades-initiatief van het International Trade Centre heeft als doel om tegen 2021 drie miljoen vrouwen op de markt te brengen en roept belanghebbenden over de hele wereld op om samen te werken om handelsbelemmeringen aan te pakken en meer kansen voor vrouwelijke ondernemers te creëren. Het wordt ondersteund door een internet- en mobiel digitaal platform. Ga voor meer informatie naar SheTrades.com: https://www.shetrades.com/en.

Over het International Trade Centre

Het International Trade Centre is het gezamenlijke agentschap van de Wereldhandelsorganisatie en de Verenigde Naties. ITC helpt kleine en middelgrote ondernemingen in opkomende en transitie-economieën om concurrerender te worden op de wereldmarkten en draagt zo bij aan een duurzame economische ontwikkeling binnen de kaders van de Aid-for-Trade-agenda en de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Ga voor meer informatie naar www.intracen.org. Volg ITC op Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Flickr

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.