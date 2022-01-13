Velodyne Lidar與QinetiQ簽訂五年期銷售協議

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣佈，該公司已與一流的國防和安全公司QinetiQ Inc. (QinetiQ)簽訂為期五年的雷射雷達感測器銷售協議。QinetiQ選擇Velodyne的感測器為其無人地面車輛(UGV)產品組合提供感知和地圖繪製功能。

QinetiQ提供從5磅到5萬磅不等的全系列無人地面系統，20多年來一直是為國防和緊急救援用戶提供UGV的一流供應商。雖然QinetiQ的UGV產品最初專注於爆炸物處理和路線清理等危險狀況，但如今其系統常用於各種作戰任務，使操作人員能遠離不斷演變的新威脅。

QinetiQ將在其無人系統開放式架構方法中採用Velodyne Lidar的下一代感測器。QinetiQ UMS專案總監Jon Hastie表示：「此次與Velodyne簽訂的銷售協議可提供對其科技發展藍圖的策略性見解，從而讓QinetiQ在提供自主系統方面獲得競爭性優勢。此外，營運方面的合作將幫助我們按時交付，為客戶帶來成本效益。」

Velodyne Lidar北美銷售部門副總裁Laura Wrisley表示：「憑藉以任務為導向的方法，QinetiQ已成為尖端解決方案的可靠開發商。我們的雷射雷達技術能夠幫助美國國防部利用新型無人機提升自主能力，並在該過程中扮演重要角色，對此我們感到十分自豪。」

Velodyne的雷射雷達感測器為安全、可靠、高效的自動駕駛行動提供支援，可提供自動駕駛車輛在擁擠和複雜的環境中繪製地圖和導航所需的範圍、精確度和解析度。這些感測器可偵測行人和障礙物，幫助自動駕駛車輛以不同的速度晝夜行駛，並能夠適應下雨、雨雪和下雪等天氣狀況。如欲瞭解更多資訊，請致電669.275.2526或寄送電子郵件至sales@velodyne.com，與Velodyne銷售部聯絡。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)發明即時環景雷射雷達感測器，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是雷射雷達的全球領導者，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享有盛譽。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可迎合各行各業的需求，包括自動駕駛汽車、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和保安。透過不斷的創新，Velodyne致力於促進所有人的安全出行來改變生活和社區。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

關於 QinetiQ Inc.

QinetiQ Inc.是美國首屈一指的國防和安全公司，為美國國內和國際客戶提供機器人、防護、海事系統以及情報、偵察和監視(ISR)解決方案。我們利用任務關鍵型解決方案為全球客戶提供支援，創建、測試和使用最新科技來為客戶提供實際世界中的優勢。QinetiQ Inc.以QinetiQ Group PLC (QQ.LSE)美國分公司的型態運作，QQ.LSE是全球性的整合型國防和安全公司，專注於為全球國防、安全和民用客戶提供以任務為導向的創新。

我們的6,000名員工致力於打造保護最重要事物的新方法；測試技術、系統和流程來確保它們能夠如預期般運行；使客戶能夠部署新功能及促使現有功能升級，並確保他們能夠成功完成。QinetiQ的美國員工主要位於麻薩諸塞州和維吉尼亞州。

敬請瀏覽我們的網站www.QinetiQ.com，並在LinkedIn、Twitter和Facebook上@QinetiQUS關注我們。

如欲瞭解更多資訊，請透過BD@US.QinetiQ.com與QinetiQ Inc.的業務開發團隊聯絡。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作和競爭等的陳述。本新聞稿中使用的「估計 」、「預計 」、「期望 」、「預期 」、「預測 」、「計畫 」、「打算 」、「相信 」、「尋求 」、「可能 」、「將要 」、「能夠 」、「應該 」、「將來 」、「提議 」等詞語，以及這些詞語的變化形式或類似表達形式（或此類詞語或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相逕庭。可能影響實際結果的重要因素包括：與雷射雷達的政府法規及其普及有關的不確定性；新冠疫情對Velodyne及其客戶業務影響的不確定性；Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商業化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的整體經濟和市場狀況。欲瞭解有關Velodyne業務相關風險和不確定性的更多資訊，請查閱Velodyne向美國證券交易委員會(SEC)遞交文件中的「管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析」以及「風險因素」部分，包括但不限於Form 10-K年報、Form 10-Q季報。本新聞稿中的所有前瞻性陳述都是根據Velodyne在新聞稿發佈日期之前所獲取的資訊做出的，除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。