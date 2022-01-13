Velodyne Lidar与QinetiQ签订五年期销售协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布，该公司与领先的国防和安全公司QinetiQ Inc. (QinetiQ)签订了一份为期五年的激光雷达传感器销售协议。QinetiQ选择Velodyne的传感器为其无人地面车辆(UGV)产品组合提供感知和地图绘制功能。

QinetiQ提供从5磅到5万磅不等的全系列无人地面系统，20多年来一直是面向国防和紧急救援用户提供UGV的领先供应商。虽然QinetiQ的UGV产品最初专注于爆炸物处理和路线清理等危险状况，但如今其系统常用于各种作战任务，以使操作员远离不断发展的新威胁。

QinetiQ将在其无人系统开放式架构方法中采用Velodyne Lidar的下一代传感器。QinetiQ UMS项目总监Jon Hastie表示：“此次与Velodyne签订的销售协议可提供对其技术路线图的战略见解，从而让QinetiQ在提供自主系统方面获得竞争优势。此外，运营方面的合作将帮助我们按时交付，为客户带来成本效益。”

Velodyne Lidar北美销售部门副总裁Laura Wrisley表示：“凭借以任务为导向的方法，QinetiQ已成为尖端解决方案的可靠开发商。我们的激光雷达技术能够帮助美国国防部通过新型无人机提升自主能力，并在该过程中发挥重要作用，对此我们感到十分自豪。”

Velodyne的激光雷达传感器为安全、可靠、高效的自动驾驶出行提供支持，可提供自动驾驶车辆在拥挤和复杂的环境中绘制地图和导航所需的范围、精度和分辨率。这些传感器可检测行人和障碍物，帮助自动驾驶车辆以不同速度昼夜行驶，并能够适应雨天、雨夹雪和雪天等天气条件。如需了解更多信息，请通过电话669.275.2526或邮箱sales@velodyne.com联系Velodyne销售部。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是激光雷达的全球领先企业，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享有盛誉。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

关于 QinetiQ Inc.

QinetiQ Inc.是美国领先的国防和安全公司，为美国国内和国际客户提供机器人、防护、海事系统以及情报、侦察和监视(ISR)解决方案。我们通过任务关键型解决方案为全球客户提供支持，通过创建、测试和使用最新技术来为客户提供现实世界中的优势。QinetiQ Inc.以QinetiQ Group PLC (QQ.LSE)美国分公司的形式运营，QQ.LSE是一家综合国防和安全跨国公司，专注于为全球国防、安全和民用客户提供以任务为导向的创新。

我们的6,000名员工致力于打造保护最重要事物的新方法；通过测试技术、系统和流程来确保它们能够按照预期运行；使客户能够部署新功能及增强现有功能，并确保他们能够成功完成。QinetiQ的美国员工主要位于马萨诸塞州和弗吉尼亚州。

敬请访问我们的网站www.QinetiQ.com，并在LinkedIn、Twitter和Facebook上@QinetiQUS关注我们。

如需了解更多信息，请通过BD@US.QinetiQ.com联系QinetiQ Inc.的业务开发团队。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作和竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将要”、“能够”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：与激光雷达的政府法规及其普及有关的不确定性；新冠疫情对Velodyne及其客户业务影响的不确定性；Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。欲了解有关Velodyne业务相关风险和不确定性的更多信息，请查阅Velodyne向美国证券交易委员会(SEC)提交文件中的“管理层对财务状况和运营业绩的讨论和分析”以及“风险因素”版块，包括但不仅限于Form 10-K年报、Form 10-Q季报。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都是基于Velodyne在新闻稿发布日期之前所获取的信息做出的，除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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