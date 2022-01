Velodyne Lidar signe un accord de vente d’une durée de cinq ans, avec QinetiQ

Velodyne Lidar announced a five-year sales agreement for its lidar sensors with QinetiQ Inc. (QinetiQ), a leading defense and security company. QinetiQ selected Velodyne’s sensors to provide perception and mapping capabilities across its unmanned ground vehicle (UGV) portfolio. Velodyne’s lidar sensors power safe, reliable and efficient autonomous mobility. They deliver the range, accuracy and resolution that autonomous vehicles need to map and navigate congested and complex environments. (Photo: Velodyne Lidar)

Velodyne Lidar announced a five-year sales agreement for its lidar sensors with QinetiQ Inc. (QinetiQ), a leading defense and security company. QinetiQ selected Velodyne’s sensors to provide perception and mapping capabilities across its unmanned ground vehicle (UGV) portfolio. Velodyne’s lidar sensors power safe, reliable and efficient autonomous mobility. They deliver the range, accuracy and resolution that autonomous vehicles need to map and navigate congested and complex environments. (Photo: Velodyne Lidar)

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui un accord de vente d’une durée de cinq ans, portant sur ses capteurs lidars, avec QinetiQ Inc. (QinetiQ), société leader dans les secteurs de la défense et de la sécurité. QinetiQ a choisi les capteurs de Velodyne pour doter sa gamme de véhicules terrestres sans pilote (Unmanned Ground Vehicle, UGV), de capacités de perception et de cartographie.

QinetiQ propose une gamme complète de systèmes terrestres sans pilote, pesant de 5 livres à 50 000 livres, et s’inscrit parmi les principaux fournisseurs d’UGV pour la défense et les utilisateurs de première intervention, depuis plus de 20 ans. Tandis que les offres d’UGV, de QinetiQ se concentraient initialement sur les dangers liés à la neutralisation des explosifs et munitions, ainsi qu’au déminage des routes, ses systèmes sont désormais utilisés dans tout un éventail de missions opérationnelles afin d’éloigner les opérateurs des nouvelles menaces en constante évolution.

QinetiQ utilisera les capteurs de nouvelle génération, de Velodyne Lidar dans le cadre de son approche d’architecture ouverte en matière de systèmes sans pilote. « Cet accord de vente avec Velodyne confère à QinetiQ un avantage concurrentiel lors de la livraison de son système autonome, en fournissant des renseignements stratégiques sur leur feuille de route technologique », a déclaré Jon Hastie, directeur des programmes UMS, chez QinetiQ. « En outre, les aspects opérationnels nous permettront de respecter les délais de livraison et de répercuter les économies de coûts sur les clients. »

« Grâce à son approche axée sur la mission, QinetiQ est un développeur éprouvé de solutions de pointe. Nous sommes fiers que notre technologie lidar joue un rôle important pour aider le département américain de la Défense à faire progresser ses capacités autonomes, grâce aux nouveaux véhicules sans pilote », a confié Laura Wrisley, vice-présidente des Ventes en Amérique du Nord, chez Velodyne Lidar.

Les capteurs lidar de Velodyne soutiennent une mobilité autonome, sûre, fiable et efficiente. Ils assurent la portée, la précision et la résolution dont les véhicules autonomes ont besoin pour cartographier et se déplacer dans des environnements encombrés et complexes. Les capteurs détectent les individus et les obstacles pour permettre aux véhicules autonomes de se déplacer à différentes vitesses, de jour comme de nuit, et dans des conditions pouvant inclure la pluie, le grésil et la neige. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service des Ventes, de Velodyne, au 669.275.2526, ou à l’adresse sales@velodyne.com.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment ceux des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

À propos de QinetiQ Inc.

QinetiQ Inc. est une société leader dans les secteurs de la défense et de la sécurité aux États-Unis, qui fournit des solutions de robotique, des solutions de survie, des systèmes maritimes, et des solutions de renseignement, surveillance et reconnaissance, à des clients nationaux et internationaux. Nous soutenons nos clients dans le monde entier grâce à des solutions essentielles permettant de créer, tester et utiliser les toutes dernières technologies pour offrir un avantage dans le monde réel. QinetiQ Inc. exerce ses activités en tant que division américaine de QinetiQ Group PLC (QQ.LSE), société mondiale de défense et de sécurité intégrées, spécialisée dans les innovations axées sur la mission, et destinées aux clients de la défense, de la sécurité et du secteur civil, à travers le monde.

Nos 6 000 employés créent de nouveaux moyens de protéger ce qui compte le plus, en testant les technologies, systèmes et processus, afin de veiller à ce qu’ils fonctionnent comme prévu ; et en permettant aux clients de déployer de nouvelles capacités tout en améliorant les capacités existantes, avec l’assurance qu’ils seront couronnés de succès. Les employés de QinetiQ aux États-Unis sont principalement basés dans le Massachusetts et en Virginie.

Rendez-vous sur notre site Web www.QinetiQ.com. Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook @QinetiQUS.

Pour en savoir plus, veuillez contacter l’équipe de Développement commercial, de QinetiQ Inc. à l’adresse BD@US.QinetiQ.com

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l’intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « devoir », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : les incertitudes concernant la règlementation gouvernementale et l’adoption de lidar, l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne et au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité ou à la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Pour en savoir plus sur les risques et les incertitudes associés à l’activité de Velodyne, veuillez consulter les sections « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » et « Risk Factors » dans les documents déposés par Velodyne auprès de la SEC, y compris, sans y être limité, son rapport annuel sur Formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont dispose Velodyne à la date de publication. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.