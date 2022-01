360Learning poursuit son expansion au Royaume-Uni avec l’acquisition de Looop

NEW YORK, PARIS et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--360Learning, plateforme SaaS de formation collaborative, annonce aujourd'hui l'acquisition de Looop, Learning Management System (LMS) bénéficiant de la meilleure renommée au Royaume-Uni.

Créée par Ben Muzzell et Dan Gray en 2014, Looop est devenue leader de l'automatisation de la fonction formation, reconnu pour son expérience utilisateur et son expérience client remarquables. Looop partage la vision de 360Learning : transformer la formation en entreprise en une fonction stratégique qui impacte les activités commerciales. Looop a été fondé sur la conviction que l’environnement de travail de demain doit évoluer avec chaque employé, où qu’il soit. Plutôt que de proposer des formations décorrélées du travail de chacun, Looop exploite la technologie pour diffuser la culture d’apprentissage dans leur quotidien.

L’entreprise a rapidement grandi grâce à cette approche innovante, gagnant en utilisateurs et augmentant ses revenus d'année en année. Looop est devenu le partenaire formation privilégié d’entreprises modernes comme Klarna, Monzo, Financial Times, Cazoo et ASOS, gagnant dans le même temps la confiance de leurs salariés qui utilisent sa technologie pour monter en compétences et booster leurs performances. Looop a ainsi atteint une trésorerie positive, un taux de croissance annuel de 100% et prévoit un revenu récurrent annuel (communément appelé ARR) de 6,5 millions de dollars d'ici fin 2022.

Le LMS de Looop obtient régulièrement les notes de satisfaction les plus élevées , notamment sur Capterra (4,9/5), G2 (4,9/5) et eLearning Industry (97 %). L'accent est mis sur la simplicité, la qualité de l’expérience utilisateur et l'intégration facile dans les programmes de formation existants. C'est cette volonté d'amélioration du parcours d'apprentissage via son intégration fluide qui fait de Looop une première acquisition tout à fait pertinente pour 360Learning. Cette dernière s’est fixée comme objectif d’apporter le Collaborative Learning aux départements formation du monde entier.

Les deux entreprises partagent une même vision du Collaborative Learning qui repose sur la performance, aide les entreprises à s'adapter face au passage massif au télétravail, aux enjeux de rétention des employés ou encore à la pénurie de compétences. Les entreprises cherchant en ce moment même à augmenter leurs dépenses de formation pour limiter le phénomène de la Grande Démission, le secteur des LMS devrait passer de 15,8 milliards de dollars en 2021 à près de 37,9 milliards de dollars en 2026. Looop comme 360Learning sont convaincues que détenir une technologie de pointe est la clé pour proposer une expérience utilisateur de qualité, et que l’analyse de données permettant la prise de décisions est essentielle pour transformer le secteur du LMS au profit des entreprises partout dans le monde.​​

Un leadership moderne et une technologie innovante pour la formation

À l’origine du succès de Looop se trouve une équipe avec plus d’un siècle d'expérience cumulée dans le secteur de la formation. David James, éducateur, auteur de podcasts et leader d'opinion renommé, en est le Chief Learning Officer (Responsable Formation), et Josh Squires, ancien COO (Directeur d’Exploitation) chez Docebo (plateforme LMS), le SVP of Growth (Vice-Président chargé du développement).

Étant donné les dégâts que les mauvais processus de formation peuvent causer à une entreprise, son activité et le moral de ses troupes, Ben et son équipe ont créé un LMS pour libérer les équipes formation du travail manuel et répétitif. Grâce à l'automatisation, les équipes peuvent créer des ressources avec autant (voire moins) de contenu qu'elles le souhaitent, quel que soit l’endroit d’où il provient et le moment auquel il sera diffusé.

L'approche du Collaborative Learning de 360Learning permet aux experts en interne de développer des programmes de formation à grande échelle, tout en évitant aux équipes formation un suivi lourd et une mise à jour de milliers de cours. La plateforme permet aux apprenants de développer les compétences qu’ils souhaitent, de créer des cours en 17 minutes et de diffuser leurs connaissances au sein de l'entreprise.

Depuis son lancement, les clients de 360Learning comme LVMH, Aircall, Toyota et Appen ont créé plus de 3 millions de cours, avec un score moyen de pertinence inégalé de 95 %. La plateforme les aide aussi à remodeler la culture d'entreprise, à augmenter la productivité des nouvelles recrues et à augmenter le chiffre d’affaires.

Portée par son succès et sa forte croissance, 360Learning s’était engagée, lors de sa dernière levée de fonds de 200 millions de dollars, à investir dans sa croissance externe. Deux mois plus tard, la société met en pratique cette stratégie avec le rachat de Looop. Cette acquisition est également une première étape pour se rapprocher des objectifs qu’elle s’est fixés : renforcer sa présence au Royaume-Uni et se développer sur de nouveaux marchés en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, et en Europe.

Une approche enrichie qui profite à tous

360Learning a financé l’acquisition de Looop en partie sur sa trésorerie et en partie en actions, pour un montant total de 20 millions de dollars. L'acquisition n'aura pas d'impact immédiat sur les deux entités et les deux équipes s’engagent à garantir une expérience utilisateur transparente et fluide pour leurs clients.

Nick Hernandez, fondateur et PDG de 360Learning, déclare : “Ensemble, 360Learning et Looop construisent une nouvelle ère pour le Collaborative Learning, dans laquelle les experts s’investissent pleinement, où les processus de formation sont entièrement automatisés, et où les professionnels de la formation passent du statut d'administrateurs à celui de fédérateurs, avec un focus sur l’impact et la performance. Notre passion commune pour les technologies transformatives, la simplicité de notre interface utilisateur et la satisfaction de nos clients marqueront l'avènement de cette nouvelle ère.”

Ben Muzzell, fondateur et PDG de Looop, affirme : “Nous avons lancé Looop car l’apprentissage méritait bien mieux que la technologie dépassée pourtant monnaie courante en formation. Les professionnels de la formation avaient besoin d'outils leur permettant de favoriser la collaboration, et pas seulement l’administration. C'est donc ce que nous avons conçu et nous avons pu constater à quel point cela fonctionnait bien. 360Learning a eu le même besoin au même moment, et le fait d'unir nos forces avec nos ressources, nos approches complémentaires et une conviction partagée du Collaborative Learning est extrêmement motivant”.

David James, Chief Learning Officer de Looop, déclare : “J'ai rejoint Looop en tant que Chief Learning Officer car c’était pour moi le premier LMS qui se concentrait vraiment sur la performance de l'apprenant et non sur l’approche L&D traditionnelle, descendante et inefficace dont je savais pertinemment qu'elle ne fonctionnait pas. Depuis cela, je n'ai pas arrêté de promouvoir la formation collaborative et innovante, et maintenant que la formation se confronte au triple choc du télétravail, de la Grande Démission et de la pénurie des compétences, je vais doubler d’effort pour la faire adopter encore plus - cette fois avec les ressources, la technologie et le soutien de 360Learning. C'est une opportunité incroyable au timing parfait."

FIN

À propos de 360Learning :

360Learning permet aux équipes formation de piloter la culture et la croissance grâce au Collaborative Learning. La plateforme 360Learning intègre le pouvoir du collaboratif au cœur d’un LMS moderne pour miser sur l'intelligence collective. permettant aux entreprises à forte croissance de miser sur l'intelligence collective en formation, au lieu de s'appuyer sur l’e-Learning classique et descendant. 360Learning est le moyen le plus simple pour intégrer les nouveaux collaborateurs, former des équipes commerciales et développer des compétences professionnelles, en un seul endroit.

Pour en savoir plus, visitez www.360learning.com/fr

À propos de Looop :

Looop aide les équipes formation à améliorer leur impact à grande échelle en automatisant les tâches répétitives pour se concentrer sur la performance plutôt que l'administratif. Looop diffuse des ressources directement par email, sur smartphone et par chat dans le cadre de campagnes automatisées. Looop permet aux équipes de créer des ressources efficaces à l'aide de modèles prédéfinis ; et fournit des retours de manière automatisée via des enquêtes sur les ressources fournies. Looop booste les équipes de L&D qui, à leur tour, deviennent moteur de la performance de l'entreprise.

Pour en savoir plus, visitez www.looop.co.