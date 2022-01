Deutsche Telekom voert een pilot uit van nieuw virtueel kantoor (Virtual Office) aangedreven door Sococo-software van Aurea

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Aurea Software Inc., de “Netflix van bedrijfssoftware,” maakte bekend dat Deutsche Telekom een pilot uitvoert van haar allereerste Virtual Office met gebruikmaking van Sococo-software van Aurea. De pilot loopt tot maart en wordt gebruikt om het verspreide personeel van het bedrijf beter met elkaar te verbinden en de cultuur en samenwerking van de klantendienstteams te verbeteren.

Klantendienstteams van Deutsche Telekom, bestaande uit 30.000 medewerkers over heel Duitsland, werken verspreid over het hele land. Ondanks het gebruik van een geografisch verdeeld en hybride werksetting, moeten teamleden in staat gesteld worden om “als één te werken” om optimale klantervaringen te bieden.

Met gebruikmaking van Aurea’s Sococo-oplossing staat Deutsche Telekom in de voorhoede om dit probleem van verbinding en cultuur van de geografische verspreide en hybride werkplek op te lossen, door het lanceren van een virtueel kantoor dat medewerkers in staat stelt tot online ervaren van hetzelfde niveau van verbinding en aanwezigheid als zij voorheen persoonlijk ervaarden.

“Hybride werk is er om te blijven. De pandemie heeft gezorgd dat het begon, maar werkenden omarmden het en er is geen weg meer terug naar een werkomgeving van 100% persoonlijke aanwezigheid. En omdat onderzoek ondersteunt dat werken vanuit huis veel voordelen heeft, creëert het ook unieke uitdagingen,” aldus Scott Brighton, CEO van Aurea. “Werkenden kunnen niet contacten leggen in de gangen op de manier waarop zij dat eerder deden. Zij ontmoeten geen nieuwe mensen op de campus of tijdens bezoek aan andere kantoren over de hele wereld. Gewone virtuele vergadercommunicatietools hebben hun werkwereld kleiner gemaakt, zij worden gestimuleerd om binnen regelmatige communicatie te blijven met mensen die ze al kennen, maar stelt hen niet in staat nieuwe mensen en nieuwe ideeën te ontdekken. Dit heeft geleid tot het gemis van het ervaren van een levendige cultuur van diversiteit die prominenter aanwezig was toen werkenden in een fysiek kantoor kwamen.”

Brighton voegde toe, “Met de creatie van haar virtueel kantoor leidt Deutsche Telekom de industrie door een hybride-werkomgeving te creëren die werknemers meer manieren biedt om te verbinden, samen te werken en een cultuur op te bouwen, om het even waar zij zich in de wereld bevinden.”

Het virtuele kantoor van Deutsche Telekom ziet eruit en voelt als een echt kantoor, maar het is online in plaats van in een fysiek gebouw. Er zijn ruimtes om bij elkaar te komen, vergader- en conferentieruimtes en zelfs pauzegebieden die elke werknemer de mogelijkheid biedt om te zien waar collega's zijn en wat zij aan het doen zijn. Dit creëert een sterk gevoel van aanwezigheid dat gemist wordt bij elementaire communicatietools die alleen maar een algemene statuskleur laten zien naast een lijst collega's. Werknemers kunnen nieuwe mensen ontmoeten en contact met hen maken met gebruikmaking van virtuele ontmoetingservaringen specifiek ontworpen om alledaagse contacten te leggen die in de kantooromgeving aanwezig zijn. Deutsche Telekom’s virtueel kantoor heeft bijvoorbeeld een koffie-roulettekamer waar werknemers willekeurig aan een andere medewerker worden verbonden die zij mogelijk nog niet kennen. Zij kunnen een paar minuten besteden aan het elkaar leren kennen waarbij zij bijzonderheden delen over hun taken, hoe ze elkaar kunnen helpen en zelfs over wat hen inspireert.

Aurea’s Sococo-oplossing is erop gericht verder te gaan dan de fundamentele communicatieaspecten die traditionele ontmoetingsplatformen bieden om echte cultuur en verbinding op te bouwen.

“Net als veel grote ondernemingen gedijt Deutsche Telekom, gedeeltelijk, door de diverse achtergronden en vaardigheden van onze werknemers die bij elkaar komen om kennis te delen en samenwerken om problemen van klanten efficiënter op te lossen,” aldus Gereon Hammel, vice president van bedrijfsontwikkeling bij Deutsche Telekom. “Veel van de methoden waarop wij traditioneel vertrouwden om deze samenwerking te smeden zijn verloren gegaan toen functies inkrompen tot besloten en specifieke telefoontjes met directe teamgenoten. Door de samenwerking met Aurea voor de lancering van dit virtueel kantoor, kunnen we belangrijke onderdelen van een persoonlijke werkomgeving mogelijk maken binnen een hybride werkomgeving. Dit stelt ons in staat onze schaal en ons divers werknemersbestand naar een hoger plan te brengen, zonder te eisen dat iedereen zich in dezelfde fysieke kantoorruimte bevindt. Het gemak waarmee wij de Sococo-oplossing in ons team kunnen invoeren betekent dat ons virtueel kantoor binnen enkele minuten kan worden geïmplementeerd.”

SCHRIJF U VANDAAG IN: Krijg meer informatie van Gereon Hammel en Scott Brighton over hoe digitale verbinding mogelijk te maken en een virtueel kantoor te bouwen tijdens VentureBeat’s Future of Work Summit. Schrijf u vandaag in voor het evenement van 12 januari.

Over Aurea:

Aurea helpt mondiale bedrijven bij het versnellen van digitale transformatie door onbegrensde toegang tot wereldwijd de eerste zakelijk softwarebibliotheek, die oplossingen bevat die de toekomst van handeldrijven, werken en IT mogelijk maken. Onze klanten hebben het voordeel van toegang tot elk product in onze portfolio, die allemaal cloudgebaseerd zijn, een ondernemingsschaal hebben en gemakkelijk te gebruiken door één eenvoudig abonnement. Ons uniek werkmodel en acquisitiestrategie zorgt ervoor dat onze softwareportfolio ieder jaar groeit, waardoor ongeëvenaarde waarde en onbegrensde mogelijkheden worden gecreëerd. Ga voor meer informatie naar Aurea.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.