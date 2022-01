Deutsche Telekom teste une version pilote d’un nouveau Bureau virtuel (Virtual Office) optimisé à l’aide du logiciel Sococo d’Aurea

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Aurea Software Inc., le « Netflix des logiciels d’entreprise », a annoncé que Deutsche Telekom avait choisi de tester son tout premier outil de Bureau virtuel (Virtual Office) à l’aide du logiciel Sococo d’Aurea. Utilisé pour mieux connecter une main-d’œuvre distribuée, en même temps améliorer la culture d’entreprise et la collaboration entre les équipes de service client de l’entreprise, le projet pilote se déroulera jusqu’au mois de mars.

Les équipes du service client de Deutsche Telekom, composées de 30 000 employés sur l’ensemble du territoire allemand, sont réparties dans tout le pays. En dépit de l’utilisation d’un environnement de travail géographiquement réparti et hybride, les membres de l’équipe doivent être capables de « travailler ensemble » pour offrir une expérience client exceptionnelle.

En utilisant la solution Sococo d’Aurea, Deutsche Telekom est à l’avant-garde de la résolution de ce problème de relation et de culture d’entreprise au sein des environnements de travail hybrides et géographiquement distribués. Le lancement de ce tout nouveau Bureau virtuel permet aux employés de profiter en ligne du même niveau de connectivité et de présence dont ils profitaient lorsqu’ils travaillaient en présentiel.

« Le travail hybride est là pour rester. La pandémie l’a déclenchée, mais les travailleurs l’ont adoptée, et il n’y aura pas de retour à un monde du travail à 100 % en présentiel. Et tandis que la recherche montre que le travail à domicile présente de nombreux avantages, il est également à l’origine de défis uniques », a déclaré Scott Brighton, PDG d’Aurea. « Les travailleurs ne peuvent plus échanger de façon impromptue dans les couloirs comme ils avaient l’habutude de le faire. Fini les nouvelles rencontres sur les campus ou lors de déplacements professionnels dans d’autres bureaux à travers le monde. Les outils de communication communs utilisés pour les réunions virtuelles ont rendu leur monde du travail plus petit, encourageant les travailleurs à rester en communication régulière avec des personnes qu’ils connaissent déjà, mais ne leur permettant pas de découvrir de nouvelles personnes ou de nouvelles idées. Cela s’est caractérisé par un manque d’expérience d’une vraie et riche culture de la diversité qui était plus importante lorsque les travailleurs se rendaient dans un bureau physique. »

Et M. Brighton d’ajouter : « Avec ce nouveau Bureau virtuel, Deutsche Telekom est à la pointe du secteur en créant un environnement de travail hybride qui offre aux employés davantage de moyens de se connecter, de collaborer et de créer une culture d’entreprise, quel que soit le pays dans lequel ils travaillent. »

Le Bureau virtuel de Deutsche Telekom ressemble à un vrai bureau, sauf qu’il est accessible en ligne au lieu d’un bâtiment physique. Il comprend des points de rassemblement, des salles de réunion et de conférence, et même des espaces détente, où chaque employé a la possibilité de voir où se trouvent ses collègues et ce qu’ils font. Cela crée un fort sentiment de présence qui manque dans les outils de communication de base qui n’affichent qu’une couleur de statut générique à côté de la liste des collègues. Les employés peuvent rencontrer de nouvelles personnes et établir un rapport avec elles grâce à des expériences de réunion virtuelle spécialement conçues pour créer des liens informels, tels ceux que l’on retrouve dans les environnements de bureau. À titre exemple, le Bureau virtuel de Deutsche Telekom dispose d’une salle baptisée « Coffee Roulette » où les employés sont mis en contact avec un autre collègue, choisi au hasard, qu’ils ne connaissent pas forcément. Ils peuvent passer quelques minutes à faire connaissance, échanger sur leurs rôles respectifs, voir comment ils peuvent s’entraider et même s’exprimer sur leurs motivations.

La solution Sococo d’Aurea va au-delà des aspects de communication de base fournis par les plate-formes de réunion virtuelle traditionnelles afin de développer une véritable culture d’entreprise et de véritables rapports.

« Comme de nombreuses grandes entreprises, Deutsche Telekom prospère, en partie grâce à la diversité des membres de notre personnel, en termes de compétences et d'expériences, qui se rassemblent pour partager leurs connaissances, et collaborer afin de résoudre plus efficacement les problèmes des clients », a déclaré Gereon Hammel, vice-président du développement commercial au sein de Deutsche Telekom. « De nombreuses méthodes sur lesquelles nous nous appuyons habituellement pour forger ce type de collaboration sont perdues lorsque les fonctions sont réduites à des appels restreints et spécifiques avec des membres de notre équipe immédiate. En nous associant à Aurea pour lancer ce Bureau virtuel, nous pouvons activer des composants importants d’un environnement de travail en présentiel au sein de notre environnement de travail hybride. Cela nous permet de tirer parti de notre vaste réseau et d’une main-d’œuvre diversifiée, sans exiger de tout le monde de se retrouver dans le même espace physique. La facilité avec laquelle nous pouvons mettre en place la solution de Sococo au sein de notre équipe signifie que notre Bureau virtuel peut être mis en œuvre en quelques minutes. »

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI : Écoutez Gereon Hammel et Scott Brighton échanger sur la façon d’activer la connexion numérique et construire un Bureau virtuel à l’occasion du Sommet sur l’avenir du travail (Future of Work Summit) de VentureBeat. Inscrivez-vous aujourd’hui pour participer à l’événement du 12 janvier.

À propos d’Auréa :

Aurea aide les entreprises à travers le monde à accélérer la transformation numérique grâce à un accès illimité à la première bibliothèque de logiciels d’entreprise au monde, où l’on trouve des solutions qui permettent de mieux envisager les défis pour l’avenir dans les domaines du commerce, du travail et de l’informatique. Nos clients ont accès à l’ensemble des produits de notre portefeuille, tous basés sur le cloud, à l’échelle de l’entreprise, et faciles à utiliser avec un simple abonnement. Notre modèle d’exploitation et notre stratégie d’acquisition uniques nous permettent d’augmenter notre portefeuille de logiciels chaque année, en créant une valeur inégalée et des possibilités illimitées. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Aurea.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.