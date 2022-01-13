Yarra Valley Water將甲骨文軟體組合移至Rimini Street，以增強客戶體驗並推動數位化轉型之旅

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品的領先協力廠商支援供應商以及Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，Yarra Valley Water的整體甲骨文軟體組合（包括甲骨文資料庫、甲骨文中介軟體和甲骨文公用事業客戶關懷與計費應用軟體）將改用Rimini Street支援服務。

實現數位化轉型，同時充份減少對客戶支出的影響

Yarra Valley Water管理著價值超過50億澳元的基礎建設和資產，為200多萬人和5.8萬家企業提供水和衛生服務。作為其五年監管週期的一部分，該組織開啟了數位化轉型之旅，包括升級和強化日益過時的系統。該組織承諾在不影響客戶支出的情況下，成功執行其數位化轉型，並為客戶提供更多價值。

Yarra Valley Water資訊通訊技術營運主管Sandra Sanderson表示：「我們的工作受到維多利亞州政府的嚴格監管。我們有責任確保成本得到控制並實現我們在五年計劃中的承諾。政府當然對我們的數位化轉型策略和對選民的影響流露出濃厚的興趣，所以我們需要找到一種方法來升級我們的營運——進行數位化轉型——而不影響我們的服務，也不增加客戶的支出。」

Rimini Street幫助數位化轉型、客戶與法規遵循

Rimini Street為Yarra Valley Water提供了一個在保持（和加強）現有服務層級的前提下減少成本的獨特機會。此舉與該組織的轉型目標和成本控制策略相得益彰，確保技術支出是謹慎的，並集中在能產出最大價值的領域。隨著服務品質的提高和年度支援費用的大幅減少，節省的費用不僅推動了該公司的數位化轉型議程，而且還確保其有能力繼續履行其承諾，使其在履行監管義務的情況下，保持客戶的支出平穩。

與所有Rimini Street客戶一樣，Yarra Valley Water也被指派了一名擁有20年企業軟體專業經驗的首席支援工程師以及一個功能和技術工程師團隊，來履行Rimini Street產業領先的服務層級協定，即在10分鐘內回應所有第一優先順序的問題。該企業真正的全天候模式在一年中的每一天都提供夜以繼日的順暢客戶體驗。

Sanderson 表示：「我們已經從切換至Rimini Street服務的過程中看到巨大價值。他們甚至在全面過渡之前就介入，幫助我們解決停電問題，讓我們迅速恢復運作。Rimini Street是『安心無憂』的代名詞——證明其是一個真正的可以提供全年無休服務的合作夥伴，尤其是在危機時刻。」

Rimini Street集團副總裁兼大洋洲區域總經理Daniel Benad表示：「我們很高興與Yarra Valley Water合作，幫助他們實現長期的客戶體驗和數位化轉型目標。作為一個值得信賴的合作夥伴，我們的目標是讓客戶能夠絕對放心地依賴我們的支援團隊，使他們能夠將注意力轉向企業的其他優先業務，如數位化轉型、客戶創新、成本控制和法規遵循活動——所有這些都建立在更敏捷、更全面和更高品質的支援之下。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000 (Russell 2000®)指數成分公司，是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。截至目前，已有來自各行各業超過4,400家財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用程式企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，在Twitter上關注@riministreet ，並透過Facebook和LinkedIn掌握Rimini Street的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫的期望以及我們對此類計畫的投資的陳述。這些陳述是根據各種假設和管理階層當前的期望，並非對實際業績的預測，也不是對歷史事實的陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，我們信用貸款的持續償債義務和財務契約及營運契約對我們業務的影響和相關利率風險；新冠疫情的持續時間和疫情對我們業務的營運和財務影響及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範新冠疫情所採取的措施；擾亂我們的業務、我們現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、法規和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括在我們的新信用貸款環境下能否滿足流動性要求；我們保持一個有效的系統對財報進行內部控制的能力以及我們糾正在內部控制中所找出的重大缺失的能力，包括與會計處理我們的權證有關的內部控制；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；實現獲利性成長的挑戰；客戶採用我們最近推出產品和服務的情況，包括我們的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於未來推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；Rimini Street股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2021年11月3日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險，Rimini Street呈報的Form 10-K未來年報、Form 10-Q季報、Form 8-K當前報告，以及Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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