Andersen Global攜手英屬維京群島法律事務所McW Todman & Co.擴展加勒比海業務版圖

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--隨著合作法律事務所McW Todman & Co.的加入，Andersen Global將繼續擴展加勒比海業務版圖。McW Todman & Co.是位於英屬維京群島托爾托拉島的法律事務所。

McW Todman專注於公司、房地產和遺產規劃等業務，提供公司法、銀行、購併、智慧財產權、民事訴訟、房地產、勞動法和破產等領域的法律服務。該事務所的服務對象涵蓋私人客戶、本土和跨國公司、專業服務公司、製造商和分銷商等。

資深合夥人Terrance B. Neale表示：「我們深諳當地法律環境，堅持採用以客戶為中心的方法，這使我們有能力為客戶提供具有高度專業標準的全面解決方案。我們期待與Andersen Global的成員公司和合作公司中志同道合的專業人士合作，繼續為客戶提供超越國界的一流解決方案。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「McW Todman & Co.是一支專家團隊，其深厚的法律從業經驗和對管理的全力投入，為其在市場上贏得競爭優勢。他們的加入對於我們的加勒比海擴張策略是重要助力。他們豐富的本土經驗和在加勒比海地區的跨境關係，讓我們的全球平臺如虎添翼。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾9,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾325個地點發展業務。

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