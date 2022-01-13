Andersen Global携手英属维尔京群岛律所McW Todman & Co.拓展加勒比业务版图

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--随着合作律所McW Todman & Co.的加入，Andersen Global将继续拓展加勒比业务版图。McW Todman & Co.是一家位于英属维尔京群岛托尔托拉岛的律师事务所。

McW Todman专注于公司、房地产和遗产规划等业务，提供公司法、银行、并购、知识产权、民事诉讼、房地产、劳动法和破产等领域的法律服务。该律所的服务对象涵盖私人客户、本土和跨国公司、专业服务公司、制造商和分销商等。

高级合伙人Terrance B. Neale表示：“我们深谙当地法律环境，坚持采用以客户为中心的方法，这使我们有能力为客户提供具有高度专业标准的全面解决方案。我们期待与Andersen Global的成员公司和合作公司中志同道合的专业人士合作，继续为客户提供超越国界的一流解决方案。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“McW Todman & Co.是一支专家团队，其深厚的法律从业经验和对管理的全身心投入为其在市场上赢得了竞争优势。他们的加入对我们加勒比扩张战略形成又一重要补充。他们丰富的本土经验和在加勒比地区的跨境关系让我们的全球平台如虎添翼。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾9,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾325个地点开展业务。

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