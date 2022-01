Andersen Global breidt Caribische dekking uit met McW Todman & Co. op de Britse Maagdeneilanden

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global zet zijn groei in het Caraïbisch gebied voort met de toevoeging van de samenwerkende firma McW Todman & Co., een advocatenfirma gevestigd op het eiland Tortola op de Britse Maagdeneilanden.

Met een focus op ondernemingen, vastgoed en vastgoedplanning, levert McW Todman diensten op het gebied van onder meer ondernemingsrecht, bankwezen, fusies en overnames, intellectueel eigendom, civiele geschillen, vastgoed, arbeidsrecht en insolventie. De firma bedient zowel particuliere klanten als lokale en internationale bedrijven, professionele dienstverleners, fabrikanten en distributeurs.

“Onze diepgewortelde kennis van de lokale juridische omgeving, in combinatie met onze klantgerichte benadering, stelt ons in staat om uitgebreide oplossingen van de hoogste professionele normen voor onze klanten te leveren”, zei senior partner Terrance B. Neale. “We kijken ernaar uit om samen te werken met gelijkgestemde professionals van de aangesloten en samenwerkende firma’s van Andersen Global om klanten de beste oplossingen te blijven bieden, ongeacht de grenzen.”

“McW Todman & Co. is een team van experts van wie de solide juridische praktijk en toewijding aan rentmeesterschap hen een concurrentievoordeel in hun markt geeft”, zei Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz. “Dit is weer een cruciale toevoeging in onze Caribische uitbreidingsstrategie. Hun uitgebreide lokale ervaring en grensoverschrijdende relaties in de regio vullen ons wereldwijde platform aan.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 9.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 325 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.