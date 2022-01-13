2021年第4季ExaGrid的簽約合約金額和收入雙創紀錄

麻塞諸塞州馬爾波羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--業界唯一的分層備份儲存解決方案供應商ExaGrid®今天宣布，在截至2021年12月31日的季度中，該公司取得了有史以來創紀錄的簽約合約金額和收入。此項成就建立在ExaGrid在2021年前三季連續取得創紀錄業績的基礎之上，簽約合約金額和收入均再創歷史新高。

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與2020年第四季相比，ExaGrid的收入成長了36%，較2021年全年同期成長39%。此外，ExaGrid 2021年所有四季的現金均為正值。2021年第4度，ExaGrid新增了創紀錄的174家新客戶，收穫了49筆六位數和2筆七位數新客戶訂單。目前有3,200多家活躍客戶正在使用ExaGrid分層備份儲存來保護其資料。ExaGrid正在經歷加速成長，該公司正在全球招聘60多名內部和現場銷售人員。

ExaGrid總裁兼執行長Bill Andrews表示：「IT公司正在深入理解ExaGrid透過其分層備份儲存方法給備份儲存市場帶來的進步。ExaGrid能在保持效能和擴充性的前提下降低備份儲存的成本。Dell EMC Data Domain、HPE StoreOnce和Veritas 5340等第一代重複資料刪除應用裝置的備份和還原速度都很慢，擴充性也不好。低成本的主要儲存磁碟對長期備份儲存來說太過昂貴。客戶需要一種整合的方法，既能提高備份到磁碟的效能，又能提高刪除重複資料的效能，從而實現高效率的長期保留備份儲存。ExaGrid的分層備份儲存解決方案在上述兩方面均有最佳表現。」

ExaGrid的應用裝置擁有一個面向網路的磁碟快取緩衝區，最近的備份無需經過內嵌重複資料刪除即可寫入，從而實現了快速備份；備份資料以非重複資料刪除的格式儲存，以便快速還原。ExaGrid使用橫向擴充架構，能夠保持一個固定長度的備份時間，可消除費用昂貴的破壞性全面大規模升級和產品強制淘汰。ExaGrid的彈性重複資料刪除(Adaptive Deduplication)技術可以將重複資料刪除後的資料保存到一個非面向網路的存放庫中，已經過重複資料刪除的資料將在此保存較長時間，通常為數周、數月和數年。非面向網路的層（虛擬間隙）、具有ExaGrid保留時間鎖定特性的延遲刪除功能，以及不可變資料物件的組合使用，可以防止備份資料被刪除或加密。

2021年第4季摘要：

高達75%的強大競爭勝率

新增170多家新客戶

在美國、加拿大、拉丁美洲、歐洲、中東、非洲和亞太取得創紀錄的收入

49筆六位數新客戶訂單

2筆七位數新客戶訂單

公司在過去的5季中均保持現金為正值

超過3,200家客戶使用ExaGrid分層備份儲存來保護他們的資料

2021年秋季榮獲9項產業大獎，包括： 儲存大獎The Storries XVIII - 年度企業備份硬體供應商 儲存大獎The Storries XVIII - 年度穩健型儲存公司 網路運算大獎 - 年度企業 網路運算大獎 - 年度基準測試產品 網路運算大獎 - 年度儲存產品 網路運算大獎 - 投資報酬率獎 SDC大獎 - 年度供應商通路計畫 SDC大獎 - 年度儲存硬體創新 SDC大獎 - 年度儲存企業



ExaGrid分層備份儲存——為備份而生

Andrews表示：「ExaGrid意識到，對於較長期的資料保留來說，磁碟過於昂貴；備份應用程式中的重複資料刪除會影響效能，而且無法實現足夠的重複資料刪除；內嵌重複資料刪除應用裝置能降低儲存成本，但同時也會降低備份和還原效能；且備份時間會隨著資料量的增長而擴大。ExaGrid認為客戶可以達成所有目標：一個含有前端磁快取的緩衝區層，用於快速備份和還原；一個用於保存長期已經過重複資料刪除資料的資料存放庫層；一個橫向擴充架構，能隨著資料增長保持固定長度的備份時間，從而消除全面性大規模升級和產品報廢計畫；一個可對抗勒索軟體的整合式資料復原解決方案，擁有非面向網路的層，延遲刪除功能和不可變資料物件；所有這些均包含在單一綜合方法之中。而ExaGrid的分層備份儲存就是這種方法。」

ExaGrid提供含有前端磁碟快取緩衝區——即效能層(Performance Tier)——的分層備份儲存服務，可直接將資料寫入磁碟，以實現更快的備份，並且可以直接從磁碟還原，從而實現更快的還原和虛擬機器開機。長期保留資料被分層並歸入經重複資料刪除操作的資料存放庫，即保留層，以減少保留儲存的數量以及由此產生的成本。這種兩層的方法可以提供更快的備份和還原效能，以及更低成本的儲存效率。

此外，ExaGrid還提供橫向擴充架構，可以隨著資料量的增加輕鬆新增應用裝置。每台應用裝置都包括處理器、記憶體和網路連接埠，因此隨著資料量的增加，所需的所有資源都可用來保持固定長度的備份時間。這種橫向擴充儲存方法可以消除成本高昂的全面性大規模升級，同時允許在同一橫向擴充系統中混合使用不同大小和型號的應用裝置，從而避免產品報廢，同時保護前期和後期的IT投資。

關於ExaGrid

ExaGrid通過獨特的磁碟快取緩衝區、長期保留存放庫和橫向擴充架構提供分層備份儲存。ExaGrid的緩衝區提供最快速的備份、還原和即時虛擬機器復原。保留存放庫具有極低的長期保留成本。ExaGrid的橫向擴充架構整合所有應用裝置，可確保隨著資料增加而提供固定長度備份時間，避免成本高昂的全面性大規模升級和產品淘汰。ExaGrid提供唯一具有非面向網路的層級、延遲刪除功能以及不可變物件以從勒索軟體攻擊中復原的雙層備份儲存方案。敬請造訪我們的網站exagrid.com或在LinkedIn上與我們聯絡。請在我們的客戶成功案例中瀏覽並瞭解我們的客戶對其ExaGrid體驗的評價，以及他們現在能夠顯著減少備份耗時的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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