2021年第4季度ExaGrid的签约合同金额和收入双创纪录

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--业界唯一的分层备份存储解决方案提供商ExaGrid®今天宣布，在截至2021年12月31日的季度中，该公司取得了有史以来创纪录的签约合同金额和收入。此项成就建立在ExaGrid在2021年前三个季度连续取得创纪录业绩的基础之上，签约合同金额和收入均再创历史新高。

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与2020年第四季度相比，ExaGrid的收入增长了36%，较2021年全年同比增长39%。此外，ExaGrid 2021年所有四个季度的现金均为正值。2021年第4季度，ExaGrid新增了创纪录的174家新客户，收获了49笔六位数和2笔七位数新客户订单。目前有3,200多家活跃客户正在使用ExaGrid分层备份存储来保护其数据。ExaGrid正在经历加速增长，该公司正在全球范围内招聘60多名内部和现场销售人员。

ExaGrid总裁兼首席执行官Bill Andrews表示：“ IT公司正在深入理解ExaGrid通过其分层备份存储方法给备份存储市场带来的进步。ExaGrid能在保持性能和可扩展性的前提下降低备份存储的成本。Dell EMC Data Domain、HPE StoreOnce和Veritas 5340等第一代重复数据删除设备的备份和恢复速度都很慢，可扩展性也不好。低成本的主存储磁盘对长期备份存储来说太过昂贵。客户需要一种集成的方法，既能提高备份到磁盘的性能，又能提高删除重复数据的性能，从而实现高效的长期保留备份存储。ExaGrid的分层备份存储解决方案在上述两方面均有上佳表现。”

ExaGrid的设备拥有一个面向网络的磁盘缓存停放区，最近的备份无需经过内联重复数据删除即可写入，从而实现了快速备份；备份数据以非重复数据删除的格式存储，以便快速恢复。ExaGrid使用横向扩展架构，能够保持一个固定长度的备份窗口，可消除费用昂贵的破坏性叉车式升级和产品强制淘汰。ExaGrid的自适应重复数据删除技术可以将去重后的数据保存到一个非面向网络的存储库中，去重数据将在此保存较长时间，通常为数周、数月和数年。非面向网络的层（虚拟间隙）、带有ExaGrid保留时间锁定特性的延迟删除功能，以及不可变数据对象的组合使用，可以防止备份数据被删除或加密。

2021年第4季度摘要：

高达75%的强大竞争胜率

新增170多家新客户

在美国、加拿大、拉美、欧洲、中东、非洲和亚太取得创纪录的收入

49笔六位数新客户订单

2笔七位数新客户订单

公司在过去的5个季度中均保持现金为正值

超过3,200家客户使用ExaGrid分层备份存储来保护他们的数据

2021年秋季荣获9项行业大奖，包括： 存储大奖“The Storries XVIII” - 年度企业备份硬件供应商 存储大奖“The Storries XVIII” - 年度稳健型存储公司 网络运算大奖 - 年度企业 网络运算大奖 - 年度基准测试产品 网络运算大奖 - 年度存储产品 网络运算大奖 - 投资回报奖 SDC大奖 - 年度供应商渠道计划 SDC大奖 - 年度存储硬件创新 SDC大奖 - 年度存储企业



ExaGrid分层备份存储——为备份而生

Andrews表示：“ ExaGrid意识到，对于较长期的数据保留来说，磁盘过于昂贵；备份应用中的重复数据删除会影响性能，而且无法实现足够的重复数据删除；内联重复数据删除设备能降低存储成本，但同时也会降低备份和恢复性能；且备份窗口会随着数据量的增长而扩大。ExaGrid认为客户可以达成所有目标：一个带有前端磁盘缓存的停放区层，用于快速备份和恢复；一个用于保存长期去重数据的数据存储库层；一个横向扩展架构，能随着数据增长保持固定长度的备份窗口，从而消除叉车式升级和产品报废计划；一个可对抗勒索软件的集成式数据恢复解决方案，拥有非面向网络的层，延迟删除功能和不可变数据对象；所有这些均包含在单一综合方法之中。而ExaGrid的分层备份存储就是这种方法。”

ExaGrid提供带有前端磁盘缓存停放区——即性能层(Performance Tier)——的分层备份存储服务，可直接将数据写入磁盘，以实现更快的备份，并且可以直接从磁盘恢复，从而实现更快的还原和虚拟机启动。长期保留数据被分层并归入经去重操作的数据存储库，即保留层，以减少保留存储的数量以及由此产生的成本。这种两层的方法可以提供更快的备份和恢复性能，以及更低成本的存储效率。

此外，ExaGrid还提供横向扩展架构，可以随着数据量的增加轻松地添加设备。每台设备都包括处理器、内存和网络端口，因此随着数据量的增加，所需的所有资源都可用来保持定长的备份窗口。这种横向扩展存储方法可以消除成本高昂的叉车式升级，同时允许在同一横向扩展系统中混合使用不同大小和型号的设备，从而避免产品报废，同时保护前期和后期的IT投资。

关于ExaGrid

ExaGrid通过独特的磁盘缓存停放区、长期保留存储库和横向扩展架构提供分层备份存储。ExaGrid的着陆区提供最快速的备份、还原和即时虚拟机恢复。保留存储库具有极低的长期保留成本。ExaGrid的横向扩展架构集成所有设备，可确保随着数据增加而提供定长备份窗口，避免成本高昂的叉车式升级和产品淘汰。ExaGrid提供唯一具有非面向网络的层级、延迟删除功能以及不可变对象以从勒索软件攻击中恢复的双层备份存储方案。敬请访问我们的网站exagrid.com或在LinkedIn上与我们联系。请在我们的客户成功案例中浏览并了解我们的客户对其ExaGrid体验的评价，以及他们现在能够显著减少备份耗时的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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