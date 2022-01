ExaGrid relata reservas e receitas recordes no quarto trimestre de 2021

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--A ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor, anunciou hoje que teve um recorde histórico de reservas e receita no trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2021. Essa conquista ocorreu após os trimestres recordes da ExaGrid no primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2021, aumentando tanto as reservas quanto a receita para um novo recorde histórico.

A receita da ExaGrid cresceu 36% em comparação com o 4º trimestre de 2020 e, no ano, cresceu 39% em 2021 em comparação com 2020. Além disso, a ExaGrid foi positiva em caixa nos 4 trimestres de 2021. A ExaGrid adicionou um recorde de 174 novos clientes no quarto trimestre de 2021, incluindo 49 novos negócios de seis dígitos e 2 de sete dígitos, e tem mais de 3.200 clientes ativos que usam o ExaGrid Tiered Backup Storage para proteger seus dados. O crescimento da ExaGrid está acelerando e a empresa está contratando mais de 60 funcionários adicionais de vendas internas e de campo em todo o mundo.

“ As organizações de TI estão realmente entendendo a diferença que a ExaGrid traz para o mercado de armazenamento de backup com sua abordagem de armazenamento de backup em camadas. O ExaGrid reduz o custo do armazenamento de backup enquanto mantém o desempenho e a escalabilidade. Todos os dispositivos de desduplicação de primeira geração, como Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce e Veritas 5340, são lentos para backup, lentos para restaurações e não são bem dimensionados. O disco de armazenamento primário de baixo custo é muito caro para armazenamento de backup de longo prazo. Você precisa ter uma abordagem integrada que traga o desempenho de backup em disco, mas também desduplicação de dados para armazenamento de backup de retenção de longo prazo eficiente. O armazenamento de backup em camadas da ExaGrid oferece o melhor dos dois mundos”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid.

Os dispositivos ExaGrid têm uma Landing Zone de cache de disco voltada para a rede, onde os backups mais recentes são gravados sem desduplicação em linha para backups rápidos e são armazenados em um formato não duplicado para restaurações rápidas. O ExaGrid usa arquitetura escalável, que mantém uma janela de backup de tamanho fixo e também elimina atualizações caras e disruptivas e obsolescência do produto. A tecnologia de desduplicação adaptativa da ExaGrid desduplica os dados em um repositório não voltado para a rede, onde os dados desduplicados são armazenados para retenção de longo prazo, geralmente por semanas, meses e anos. A combinação de uma camada não voltada para a rede (espaço aéreo virtual) mais exclusões atrasadas com o recurso Retention Time-Lock do ExaGrid e objetos de dados imutáveis protege contra a exclusão ou criptografia dos dados de backup.

Destaques do quarto trimestre de 2021:

Alta taxa de vitória competitiva em 75%

Trouxe mais de 170 novos clientes

Receita recorde nos EUA, Canadá, América Latina, EMEA e APAC

49 novos clientes de negócios de seis dígitos

2 novos clientes de negócios de sete dígitos

Empresa mantém caixa positivo nos últimos 5 trimestres

Mais de 3.200 clientes protegem seus dados com o ExaGrid Tiered Backup Storage

Ganhou 9 prêmios da indústria no outono de 2021, incluindo: Storage Awards “The Storries XVIII” - Fornecedor de hardware de backup empresarial do ano Storage Awards “The Storries XVIII” - Empresa de armazenamento imutável do ano Network Computing Awards - Empresa do ano Network Computing Awards - Produto testado em bancada do ano Network Computing Awards - Produto de armazenamento do ano Network Computing Awards - Prêmio de retorno sobre o investimento SDC Awards - Programa de canal do fornecedor do ano SDC Awards - Inovação em hardware de armazenamento do ano SDC Awards - Empresa de armazenamento do ano



Armazenamento de backup em camadas ExaGrid - criado o para backup

“ A ExaGrid percebeu que o disco é muito caro para retenção de longo prazo, que a desduplicação no aplicativo de backup impede o desempenho e não traz desduplicação suficiente, que os dispositivos de desduplicação em linha reduzem o custo de armazenamento, mas reduzem o desempenho de backup e restauração, e que a janela de backup cresce à medida que os dados crescem. A ExaGrid determinou que os clientes precisam ter tudo: uma camada de Landing Zone de cache de disco de front-end para backups e restaurações rápidos, uma camada de repositório para dados desduplicados de longo prazo, uma arquitetura escalável para manter a janela de backup fixa em tamanho os dados crescem e eliminam as atualizações forklift e a obsolescência planejada do produto, e uma solução integrada de recuperação de ransomware com uma camada não voltada para a rede, exclusões atrasadas e objetos de dados imutáveis, tudo em uma única abordagem integrada. O armazenamento de backup em camadas da ExaGrid é essa abordagem”, disse Andrews.

O ExaGrid fornece armazenamento de backup em camadas com uma zona de destino de cache de disco front-end, o nível de desempenho, que grava dados diretamente no disco para backups mais rápidos e restaura diretamente do disco para restaurações e inicializações de VM mais rápidas. Os dados de retenção de longo prazo são agrupados em um repositório de dados desduplicado, o Retention Tier, para reduzir a quantidade de armazenamento de retenção e o custo resultante. Essa abordagem de duas camadas fornece o backup mais rápido e restaura o desempenho com a eficiência de armazenamento de menor custo.

Além disso, o ExaGrid fornece uma arquitetura escalável onde os dispositivos são simplesmente adicionados à medida que os dados crescem. Cada dispositivo inclui portas de processador, memória e rede, de modo que à medida que os dados crescem, todos os recursos necessários estão disponíveis para manter uma janela de backup de tamanho fixo. Essa abordagem de armazenamento escalável elimina atualizações caras de empilhadeira e permite misturar dispositivos de diferentes tamanhos e modelos no mesmo sistema escalável, o que elimina a obsolescência do produto enquanto protege os investimentos de TI antecipadamente e ao longo do tempo.

