ExaGrid enregistre des commandes et un chiffre d'affaires records au T4 2021

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé du secteur, a annoncé aujourd'hui avoir enregistré des commandes et un chiffre d'affaires records au cours du dernier trimestre 2021. Ce succès s'inscrit dans la lignée des trimestres records d'ExaGrid aux premier, deuxième et troisième trimestres 2021, qui ont permis de faire grimper les commandes et le chiffre d'affaires à un nouveau sommet historique.

Le chiffre d'affaires d'ExaGrid a augmenté de 36 % par rapport au quatrième trimestre 2020 et, sur le total de l'année, de 39 % en 2021 par rapport à 2020. De plus, ExaGrid a maintenu une trésorerie positive pendant les 4 trimestres de 2021. L'entreprise qui a ajouté un nombre record de 174 nouveaux clients lors du 4ème trimestre 2021, parmi lesquels 49 contrats à six chiffres et 2 à sept chiffres, compte plus de 3 200 clients actifs utilisant le stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid pour protéger leurs données. La croissance d'ExaGrid s'envole et l'entreprise embauche plus de 60 commerciaux internes et externes supplémentaires dans le monde entier.

« Les entreprises informatiques sont très conscientes de la différence qu'ExaGrid apporte au marché du stockage de sauvegarde avec son approche de stockage de sauvegarde hiérarchisé. ExaGrid réduit le coût du stockage de sauvegarde tout en maintenant les performances et la scalabilité. Toutes les appliances de déduplication de première génération, comme Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce et Veritas 5340, sont lentes pour la sauvegarde et la restauration et ne sont pas évolutives. Les disques de stockage primaire à faible coût sont trop chers pour le stockage de sauvegarde à long terme. Il est nécessaire d'avoir une approche intégrée qui assure les performances de la sauvegarde sur disque, mais également la déduplication des données pour un stockage de sauvegarde efficace à long terme. Le stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid vous fait gagner sur les deux tableaux », a déclaré Bill Andrews, président et CEO d'ExaGrid.

Les appliances d'ExaGrid disposent d'une zone d'atterrissage frontale du cache disque orientée réseau où les sauvegardes les plus récentes sont écrites sans déduplication en ligne pour des sauvegardes rapides, et sont stockées dans un format non dédupliqué pour des restaurations rapides. ExaGrid utilise une architecture scale-out, qui conserve une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe et élimine également les mises à niveau et l'obsolescence des produits, coûteuses et perturbatrices. La technologie de déduplication adaptative d'ExaGrid déduplique les données dans un référentiel déconnecté du réseau où les données dédupliquées sont stockées pour une conservation à plus long terme, souvent pendant des semaines, des mois ou des années. La combinaison d'un niveau non connecté au réseau (air gap virtuel), de suppressions différées avec la fonction Retention Time-Lock et d'objets de données immuables d'ExaGrid permet d'éviter que les données de sauvegarde soient supprimées ou cryptées.

Points forts au T4 2021 :

Position concurrentielle élevée de 75 % pour la conclusion de nouveaux contrats.

Apport de plus de 170 nouveaux clients

Bénéfices records aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, dans les régions EMEA et APAC

49 contrats à six chiffres signés avec de nouveaux clients

2 contrats à sept chiffres signés avec de nouveaux clients

La société a maintenu une trésorerie positive au cours des 5 derniers trimestres

Plus de 3 200 clients protègent leurs données avec le stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid

9 prix du secteur remportés à l'automne 2021, dont : Storage Awards « The Storries XVIII » - Entreprise de l'année en matière matériel de sauvegarde d'entreprise Storage Awards « The Storries XVIII » - Entreprise de l'année en matière de stockage immuable Network Computing Awards - Entreprise de l'année Network Computing Awards - Produit de l'année en matière de banc d'essai Network Computing Awards - Produit de stockage de l'année Network Computing Awards - Le prix du retour sur investissement SDC Awards - Programme de l'année en matière de canaux de distribution des fournisseurs SDC Awards - Innovation de l'année en matière de matériel de stockage SDC Awards - Entreprise de stockage de l'année



Stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid - Conçu pour la sauvegarde

« ExaGrid s'est rendu compte que le disque était trop cher pour la conservation à long terme, que la déduplication dans l'application de sauvegarde réduisait les performances et n'offrait pas suffisamment de déduplication, que les appliances de déduplication en ligne réduisaient le coût du stockage mais diminuaient les performances de sauvegarde et de restauration, et que la fenêtre de sauvegarde s'allongeait au fur et à mesure que les données augmentaient. ExaGrid a établi que les clients ne devaient renoncer à rien et pouvoir disposer d'un niveau de zone d'atterrissage avec cache frontal sur disque pour des sauvegardes et des restaurations rapides, d'un niveau de référentiel pour les données dédupliquées à long terme, d'une architecture scale-out pour maintenir la longueur fixe de la fenêtre de sauvegarde au fur et à mesure que les données augmentent, de la suppression des fourches d'élévation pour les mises à niveau et de l'obsolescence planifiée des produits, et d'une solution intégrée de récupération des ransomwares avec un niveau déconnecté du réseau, de suppressions différées et d'objets de données immuables, le tout dans une approche intégrée unique. Le stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid correspond parfaitement à cette approche », a déclaré M. Andrews.

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d'atterrissage frontale du cache disque, le niveau de performance, qui écrit les données directement sur le disque pour les sauvegardes les plus rapides, et restaure directement à partir du disque pour les restaurations et les démarrages de VM les plus rapides. Les données de conservation à long terme sont réparties dans un référentiel de données dédupliquées, le Retention Tier, afin de réduire la quantité de stockage de conservation et le coût inhérent. Cette approche à deux niveaux permet d'obtenir les performances de sauvegarde et de restauration les plus rapides avec une efficacité de stockage à moindre coût.

En outre, ExaGrid offre une architecture scale-out dans laquelle les appliances sont simplement ajoutées au fur et à mesure que les données augmentent. Chaque appliance comprend un processeur, de la mémoire et des ports réseau. Ainsi, à mesure que les données augmentent, toutes les ressources nécessaires sont disponibles pour maintenir une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe. Cette approche de stockage évolutive supprime les mises à niveau coûteuses et permet de combiner des appliances d'envergures et de modèles différents dans le même système scale-out, éliminant ainsi l'obsolescence des produits tout en protégeant les investissements informatiques initiaux et au cours du temps.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d'atterrissage unique du cache disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture scale-out. La zone d'atterrissage d'ExaGrid offre les sauvegardes, les restaurations et les restaurations instantanées de VM les plus rapides. Le référentiel de conservation est le moins cher pour la conservation à long terme. L'architecture scale-out d'ExaGrid comprend des appliances complètes et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que les données augmentent, éliminant ainsi les mises à niveau coûteuses et l'obsolescence des produits. ExaGrid propose la seule approche de stockage de sauvegarde à deux niveaux, avec un niveau déconnecté du réseau, des suppressions différées et des objets immuables pour se protéger des attaques de ransomware. Visitez notre site exagrid.com ou communiquez avec nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients racontent à propos de leurs propres expériences avec ExaGrid et apprenez pourquoi ils passent désormais beaucoup moins de temps sur les sauvegardes dans notre rubrique success stories clients.

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.